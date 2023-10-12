የሳይንስ ሊቃውንት በአስትሮይድ ናሙና ውስጥ የተትረፈረፈ ውሃ እና ካርቦን አግኝተዋል ፣ የህይወት አመጣጥ ፅንሰ-ሀሳብን ይደግፋል

የዩናይትድ ስቴትስ የጠፈር ኤጀንሲ ናሳ እንደገለጸው በቅርቡ ከምድር አስትሮይድ ቤንኑ ወለል ላይ በተሰበሰበ ናሙና ላይ የተደረገ ጥናት የተትረፈረፈ ውሃ እና ካርቦን መገኘቱን አረጋግጧል። እነዚህ ግኝቶች በምድር ላይ ያለው ሕይወት ከጠፈር የመጣ ሊሆን ይችላል ለሚለው ንድፈ ሐሳብ ተጨማሪ ማስረጃዎችን ይሰጣሉ። የናሳ አስተዳዳሪ ቢል ኔልሰን ናሙናውን “ወደ ምድር የተመለሰው ትልቁ በካርቦን የበለጸገ የአስትሮይድ ናሙና” በማለት ጠቅሰውታል።
የቅድሚያ ትንታኔው የተለያዩ ቴክኒኮችን በመጠቀም ናሙናውን መቃኘትን ያካተተ ሲሆን ከእነዚህም መካከል ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ እና ኤክስ ሬይ የኮምፒውተር ቲሞግራፊን ጨምሮ። ውጤቶቹ እንደ ኮሜት፣ አስትሮይድ እና ሜትሮይትስ ያሉ የሰማይ አካላት ለሕይወት አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን በቅድመ ምድር ዘርተዋል የሚለውን መላምት ሊደግፉ የሚችሉ ተጨማሪ ግኝቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ ይጠቁማሉ።
ናሳ በዐለቶች ውስጥ ያሉትን ሚስጥሮች እና ከቤንኑ አቧራ የማጥናትን አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥቷል። እነዚህ ግንዛቤዎች ስለ ሥርዓተ ፀሐይ አፈጣጠር፣ በምድር ላይ ሊኖሩ ስለሚችሉት ቅድመ-ቁሳቁሶች ዘር እና ከፕላኔታችን ጋር የአስትሮይድ ግጭቶችን መከላከል አስፈላጊነት ላይ ብርሃን ሊሰጡ ይችላሉ።
በሰባት አመት የጉዞ ተልእኮ ወቅት በናሳ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር የተሰበሰበው ናሙና ባለፈው ወር በፓራሹት ወደ ምድር ተመልሶ በታሸገ ካፕሱል ውስጥ ይገኛል። ምንም እንኳን የዝግጅቱ ተሳታፊዎች ናሙናዎቹን በቀጥታ ማየት ባይችሉም ምስሎች ከናሙና ማከማቻው ውጫዊ ክፍል የከሰል ቀለም ያላቸው ቋጥኞች ፣ ጠጠሮች እና አቧራዎች ስብስብ ያሳያሉ።
ተጨማሪ የናሙና ምርመራው ከፍተኛ መጠን ያለው የካርቦን ክምችት፣ በምድር ላይ ላለው ህይወት ወሳኝ የሆነው እና በውሃ ሞለኪውሎች በሸክላ ፋይበር ውስጥ ተቆልፏል። ሳይንቲስቶች የብረት ማዕድናትን ለይተው አውቀዋል, ይህም በሚፈጠርበት ጊዜ በውሃ የበለፀገ አካባቢ መኖሩን ይጠቁማል. የፍርስራሽ ክምር በመባል የሚታወቀው አስትሮይድ ቤንኑ እንደ ምድር ያሉ አለታማ ፕላኔቶች አመጣጥ እና እድገት ጠቃሚ ፍንጮችን ይዟል።
ምንጮች:
– URL 1፡ በናሳ ግኝቶች ላይ የመጀመሪያው መጣጥፍ።