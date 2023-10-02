መሬት በኒው ዮርክ ከተማ እየሰመጠ እና እየጨመረ

የሳይንስ ሊቃውንት በኒውዮርክ ከተማ በሰዎች እና በተፈጥሮ ሁኔታዎች ተዳምረው መሬት እየሰመጠ እና እየጨመረ ነው። የመሬት አጠቃቀም ልምምዶች እና ከመጨረሻው የበረዶ ዘመን የበረዶ ግግር ቅሪቶች የእነዚህ ከፍታ ለውጦች ዋና መንስኤዎች ናቸው። ምንም እንኳን ለውጦቹ እዚህ ግባ የማይባሉ ቢመስሉም - በዓመት የኢንች ክፍልፋዮች ብቻ - በአካባቢው የጎርፍ አደጋ ላይ በተለይም ከባህር ጠለል መጨመር ጋር ተፅእኖ ሊኖራቸው ይችላል.
በሳይንስ አድቫንስ ላይ የታተመው ጥናቱ የተካሄደው ከናሳ የጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ እና ሩትገርስ ዩኒቨርሲቲ በተገኙ ተመራማሪዎች ቡድን ነው። የርቀት ዳሳሽ ቴክኒኮችን በመጠቀም ኢንተርፌሮሜትሪክ ሰራሽ አፐርቸር ራዳር (InSAR) ከ2016 እስከ 2023 ድረስ በኒውዮርክ ከተማ ሜትሮፖሊታን አካባቢ ያለውን ቀጥ ያለ የመሬት እንቅስቃሴ ተንትነዋል።
ተመራማሪዎቹ በከተማው ውስጥ የተወሰኑ አካባቢዎች በዓመት በግምት 0.06 ኢንች እየሰምጡ መሆናቸውን ደርሰውበታል፣ ሌሎች እንደ ኩዊንስ እና ብሩክሊን ያሉ ክፍሎች ደግሞ መጠነኛ ከፍታ እያጋጠማቸው ነው። እነዚህ ለውጦች በአብዛኛው ተጽዕኖ የሚደረጉት ቀደም ባሉት ጊዜያት በመሬት ላይ በተደረጉ ለውጦች፣ ለምሳሌ የመሬት መልሶ ማቋቋም እና የቆሻሻ መጣያ ግንባታዎች፣ ይህም መሬቱ ከህንጻዎች በታች እንዲለሰልስና እንዲጨናነቅ አድርጓል።
በተጨማሪም፣ እነዚህ የከፍታ ለውጦች በኒው ኢንግላንድ እና በሰሜናዊ ኒው ዮርክ ግዙፍ የበረዶ ንጣፍ ሲሸፍኑ ከመጨረሻው የበረዶ ዘመን ጀምሮ ሊገኙ ይችላሉ። ከኒውዮርክ ከተማ በታች ያለው መሬት ከበረዶው ውጭ ያደገው አሁን ቀስ በቀስ ወደ ታች እየሰጠመ ነው።
ተመራማሪዎቹ የበለጠ ጉልህ ድጎማ ያላቸውን የተወሰኑ ቦታዎችንም ለይተው አውቀዋል። ለምሳሌ፣ በኩዊንስ የሚገኘው የLaGuardia አየር ማረፊያ ማኮብኮቢያ 13/31 በዓመት 0.15 ኢንች አካባቢ እየሰመጠ ነው። እነዚህ ዝርዝር ግኝቶች ለጎርፍ ካርታ እና እቅድ ማውጣት አስፈላጊ ናቸው, በተለይም በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የባህር ከፍታ እየጨመረ በመምጣቱ.
ምንጮች፡ የሳይንስ እድገት፣ ናሳ፣ ጄፒኤል፣ ሩትገርስ ዩኒቨርሲቲ፣ የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ