ናሳ ናሳ+ መጀመሩን አስታውቋል፡ ለስፔስ ፍለጋ አዲስ ዘመን

ናሳ፣ ታዋቂው የጠፈር ኤጀንሲ፣ ናሳ+ የተባለውን እጅግ አስደናቂ የቪዲዮ ዥረት አገልግሎትን በማስጀመር አስደሳች አዲስ ስራ ጀምሯል። ይህ የፈጠራ መድረክ ሰዎች ከህዋ ምርምር እና ግኝት ጋር የሚሳተፉበትን መንገድ ለመቀየር ተዘጋጅቷል።
ድፍረት የተሞላበት እርምጃ በመውሰድ ናሳ ምንም አይነት የደንበኝነት ምዝገባ ክፍያ የማይጠይቅ ወይም ምንም አይነት ማስታወቂያ የማያሳይ ነጻ የዥረት አገልግሎት NASA+ን እያስተዋወቀ ነው። ቤተሰቦችን ጨምሮ ለሁሉም ታዳሚዎች ያነጣጠረ NASA+ ለቤተሰብ ተስማሚ የሆነ እና በአብዛኛዎቹ ዋና ዋና መድረኮች ላይ ተደራሽ የሆነ ብዙ አጓጊ ይዘቶችን ቃል ገብቷል።
ማክሰኞ ህዳር 8 ይፋ ሊደረግ የታቀደለት ናሳ+ የኤጀንሲው የመስመር ላይ ተገኝነትን ለማሳደግ የሚያደርገውን ሰፊ ጥረት ወሳኝ አካልን ይወክላል። ከዥረት አገልግሎቱ ጎን ለጎን ናሳ የተዋሃደ፣ አለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ለተጠቃሚዎች ተሞክሮ ለማቅረብ ይፋዊ ድር ጣቢያውን እና መተግበሪያን እያሻሻለ ነው።
የናሳ+ ቁልፍ ባህሪያት አንዱ የቀጥታ ሽፋን ነው፣ እሱም በተከታታይ ወሳኝ አድናቆትን ያተረፈ፣ ኤጀንሲውን የኤሚ ሽልማት አግኝቷል። ተመልካቾች የሚያምሩ የቀጥታ ትዕይንቶችን ለመመልከት እና ወደ ኦሪጅናል ተከታታዮች ለመቃኘት እድል ይኖራቸዋል፣ ሁሉም በናሳ ታሪካዊ እና የወደፊት የጠፈር ተልእኮዎች ዙሪያ ያተኮሩ።
ከ1972 ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ ጠፈርተኞችን ወደ ጨረቃ ለመላክ በዝግጅት ላይ እያለ ይህ ማስታወቂያ ለናሳ በጣም አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ላይ ደርሷል። የአርጤምስ ፕሮግራም ከሶስት አሜሪካውያን ሠራተኞች ጋር በጨረቃ ላይ የሚዞር ተልእኮውን አርጤምስ II ይጀምራል። እና አንድ ካናዳዊ. በመቀጠልም አርጤምስ XNUMXኛ የመጀመሪያዋን ሴት እና የመጀመሪያ ቀለም ሰው በጨረቃ ላይ በማረፍ ታሪክ ትሰራለች።
እንደ ናሳ ለፈጠራ ቁርጠኝነት አካል፣ ጠፈርተኞች በአሁኑ ጊዜ የጨረቃን ማረፊያ አስደናቂ ጊዜ የሚይዝ አስደናቂ አዲስ ካሜራ እየሞከሩ ነው። አጓጊዎቹ ምስሎች እና ቪዲዮዎች ወደ ናሳ+ እንዲሁም የኤጀንሲው የታደሰ ድረ-ገጽ እና መተግበሪያ መሄዳቸው አይቀርም።
በዚህ ትልቅ ግዙፍ ፕሮጀክት ናሳ የጠፈር ምርምርን የበለጠ ተደራሽ፣ ሊገኝ የሚችል እና ደህንነቱ የተጠበቀ በማድረግ የሰውን ልጅ ለማነሳሳት ይጥራል። የመጪው የናሳ+ ጅምር ሁሉም ሰው የአጽናፈ ዓለሙን አስደናቂ ነገሮች እንዲለማመዱ የሚጋብዝ አዲስ የኅዋ ምርምር ዘመን መግቢያ ነው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. NASA+ ምንድን ነው?
NASA+ በናሳ የተከፈተ ነፃ የቪዲዮ ማሰራጫ አገልግሎት ነው። አጓጊ የቀጥታ ትዕይንቶችን፣የመጀመሪያ ተከታታዮችን እና ሌሎች ከናሳ የጠፈር ተልእኮዎች ጋር የተያያዙ ይዘቶችን ያቀርባል።
2. NASA+ መቼ ነው የሚገኘው?
NASA+ ከማክሰኞ ህዳር 8 ጀምሮ ይገኛል።
3. NASA+ ምን ያህል ያስከፍላል?
NASA+ ሙሉ በሙሉ ከክፍያ ነፃ ነው እና ምንም አይነት የደንበኝነት ምዝገባ ክፍያ አያስፈልገውም።
4. NASA+ን በማንኛውም መሳሪያ ማግኘት እችላለሁ?
አዎ፣ NASA+ በአብዛኛዎቹ ዋና ዋና መድረኮች ላይ ሊደረስበት ይችላል፣ ይህም ለተጠቃሚዎች ሰፋ ያለ ተኳሃኝነትን ያረጋግጣል።
5. NASA+ን ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው?
NASA+ ለቤተሰብ ተስማሚ የሆነ የስርጭት አገልግሎት ለስፔስ ፍለጋ የተዘጋጀ፣ ምንም ማስታወቂያ እና ምዝገባ ሳያስፈልግ ራሱን ይለያል። የ NASA ተሸላሚ የቀጥታ ሽፋን እና ስለ ያለፈው፣ የአሁን እና የወደፊት የጠፈር ተልእኮዎች የመጀመሪያ ተከታታይ ቪዲዮ ያሳያል።