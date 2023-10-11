ናሳ ወደ ምድር የተመለሰውን ትልቁን የአስትሮይድ አፈር ናሙና ይፋ አደረገ

ናሳ በአስትሮይድ ወደ ምድር የተመለሰውን ትልቁን የአፈር ናሙና ለህዝብ አሳውቋል። ናሙናው የተሰበሰበው በOSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር አቅራቢያ ወደሚገኘው የምድር አስትሮይድ ቤንኑ በተልእኮ ወቅት ነው። ይህ ለሦስተኛ ጊዜ የአስትሮይድ ናሙና ወደ ምድር ለምርመራ ሲመለስ የሚያመለክት ሲሆን ይህም እስካሁን ትልቁ ነው።
ቤንኑ ልክ እንደሌሎች አስትሮይዶች የጥንት የፀሐይ ስርዓት ቅርስ ነው። ከ4.5 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ኬሚስትሪ እና ሚአራኖሎጂ ከተመሠረተበት ጊዜ ጀምሮ በአንፃራዊነት ሳይለወጥ ቆይቷል። ስለዚህ፣ ይህንን ናሙና ማጥናት ምድርን ጨምሮ ስለ ዓለታማ ፕላኔቶች አመጣጥ እና እድገት እና ስለ ሕይወት ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
የቤንኑ ናሙና የያዘው የመመለሻ ካፕሱል ቁጥጥር በተደረገበት አካባቢ በዩታ ፈተና እና ማሰልጠኛ ክልል ውስጥ ወደ ሂዩስተን ወደ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ከመወሰዱ በፊት ተመርምሯል። እዚያም የኬፕሱሉ ውስጠኛው ጣሳ ተከፍቷል, ናሙናዎቹ በዓለም ዙሪያ ላቦራቶሪዎች ውስጥ ለሳይንቲስቶች እንዲሰራጩ አስችሏል.
የናሙናው የመጀመሪያ ግምት ክብደት ከ100 እስከ 250 ግራም (ከ3.5 እስከ 8.8 አውንስ) መካከል ነበር፣ ነገር ግን ናሳ የበለጠ ትክክለኛ ልኬትን እንደሚያሳውቅ ይጠበቃል። ኤጀንሲው ከመሬት ብክለት ነፃ የሆነ ንጹህ ናሙና የመሰብሰብ አላማ መሳካቱን ያረጋግጣል። በተጨማሪም፣ እንደ እፍጋት፣ ቀለም እና ቅንብር ያሉ አካላዊ ባህሪያት ይገለጣሉ።
ቀደም ሲል ወደ ምድር የተመለሱት የአስትሮይድ ናሙናዎች ከፍተኛ ግኝቶችን አግኝተዋል። ለምሳሌ፣ በ2 በጃፓን ሃያቡሳ2020 ተልዕኮ የተሰበሰበው አስትሮይድ Ryugu ናሙናዎች የሰማይ አካላት ምድርን በህይወት ግንባታ ብሎኮች ዘርተዋል የሚለውን መላ ምት የሚደግፉ ኦርጋኒክ ውህዶችን ይዘዋል።
የ OSIRIS-REx ተልዕኮ እ.ኤ.አ. በ 2016 ተጀምሮ በ 2018 ቤኑ ደረሰ ። ለሁለት ዓመታት ያህል በአስትሮይድ ዙሪያ ከተዘዋወረ በኋላ ፣ መንኮራኩሩ በጥቅምት 2020 ናሙናውን ከገጽታው ላይ በተሳካ ሁኔታ ሰበሰበ ። የናሳ የወደፊት እቅዶች ወደ ሌላ አስትሮይድ ተልዕኮን ያካትታል ፣ የፕሮቶፕላኔት እምብርት እና በፀሐይ ስርዓት ውስጥ ትልቁ የብረታ ብረት ነገር እንደሆነ ይታመናል።
ምንጮች:
– ሮይተርስ፡- ናሳ በታሪክ ትልቁን የአፈር ናሙና ከአስትሮይድ ይፋ አደረገ
- ናሳ: OSIRIS-REx ተልዕኮ ገጽ