ናሳ በህዋ ውስጥ የተሰበሰበውን ትልቁን የአስትሮይድ ናሙና የመጀመሪያ ምስሎችን አጋልጧል

ናሳ በህዋ የተሰበሰበውን ትልቁን የአስትሮይድ ናሙና የመጀመሪያ ምስሎችን ይፋ አድርጓል። ናሙናው በ OSIRIS-REx ተልዕኮ ከአስትሮይድ ቤንኑ በ2020 ተሰብስቦ ከሁለት ሳምንት በፊት ወደ ምድር ተመልሷል። ምስሎቹ ከቅድመ ሳይንሳዊ ትንታኔ ጋር ቀርበዋል የጠፈር ኤጀንሲ ባካሄደው የቀጥታ ስርጭት የዜና ኮንፈረንስ ላይ ነው።
እንደ የጃፓኑ ሃያቡሳ2 ካሉ ቀደምት ተልእኮዎች በተለየ መልኩ አነስተኛ መጠን ያለው ቁሳቁስ ከመለሰው OSIRIS-REx አስደናቂ 250 ግራም (ግማሽ ፓውንድ) ድንጋይ እና አቧራ ሰብስቧል። ይህ ከፍተኛ መጠን ስለ ሥርዓተ ፀሐይ አፈጣጠር እና ስለ ራሱ የሕይወት አመጣጥ በዋጋ ሊተመን የማይችል ግንዛቤን ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል።
ሳይንቲስቶች በተለይ ቤንኑ ኦርጋኒክ ውህዶችን እንደያዘ ስለሚያምኑ ናሙና ለማድረግ ፍላጎት ነበራቸው። ተመሳሳይ አስትሮይድ እነዚህን ኦርጋኒክ ግንባታ ብሎኮች ወደ ምድር አቅርበው ሊሆን ይችላል፣ ይህም በህይወት መፈጠር ውስጥ ሚና ሊጫወት ይችላል። ቤንኑ ከፕላኔታችን ጋር ያለው እርስበርስ መዞርም ለናሙና መሰብሰብ ተደራሽ ኢላማ አድርጎታል።
ናሙናውን በመሰብሰብ ሂደት ውስጥ፣ ከጥሩ ነገሮች የተወሰኑት በማሸግ ክዳን በመገጣጠም አምልጠዋል። ሆኖም፣ ይህ ያልተጠበቀ “ችግር” “የጉርሻ ቅንጣቶች” በመባል የሚታወቅ አስደሳች ግኝት አቅርቧል። እንደ ጥቁር አቧራ እና ፍርስራሾች የተገለጹት እነዚህ ቅንጣቶች ናሙና ሰብሳቢውን በመሸፈን ለተመራማሪዎች ተጨማሪ ቁሳቁሶችን በማዘጋጀት ተገኝተዋል።
ከጠፈር መንኮራኩሩ የተሰበሰበው መረጃም ስለ ቤንኑ ስብጥር አስገራሚ ግንዛቤዎችን አሳይቷል። የውጪው ቅንጣቶች በላስቲክ ኳሶች ጉድጓድ ውስጥ ከመግባት ጋር ሲነፃፀሩ በቀላሉ የታሸጉ ሆነው ተገኝተዋል። አጻጻፉን መረዳቱ ወደፊት ከመሬት ጋር ሊፈጠር የሚችለውን ግጭት ለማስወገድ ካስፈለገ የቤንኑ አቅጣጫ አቅጣጫ ለመቀየር ስልቶችን ለመወሰን ጠቃሚ ሊሆን ይችላል።
በአጠቃላይ በ OSIRIS-REx ተልዕኮ የተሰበሰበው የአስትሮይድ ናሙና የመጀመሪያ ምስሎች እና ትንታኔዎች የእኛን ሥርዓተ ፀሐይ ምስጢራት ለመፍታት እና የሕይወትን አመጣጥ ብርሃን በማብራት ረገድ ጠቃሚ እርምጃን ያመለክታሉ።
ምንጮች፡- ናሳ