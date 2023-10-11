NASA እስካሁን የተሰበሰበውን ትልቁን የአስትሮይድ ናሙና የመጀመሪያ ምስሎችን ሊያሳይ ነው።

ናሳ እስካሁን በህዋ የተሰበሰበውን ትልቁን የአስትሮይድ ናሙና የመጀመሪያ ምስሎችን ሊለቅ ነው። ናሙናው የተሰበሰበው በ OSIRIS-REx ተልዕኮ ከአስትሮይድ ቤንኑ በ2020 ሲሆን በቅርቡ ወደ ምድር ተመልሷል። ናሙናውን የያዘው ካፕሱል በዩታ በረሃ ውስጥ ያረፈ ሲሆን አሁን በሂዩስተን በሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ውስጥ በልዩ ንጹህ ክፍል ውስጥ እየተተነተነ ነው።
በምስራቅ አቆጣጠር በ11፡00 ሰአት የታቀደው የቀጥታ ስርጭት የዜና ኮንፈረንስ ፎቶግራፎች እና የአስትሮይድ ናሙና የመጀመሪያ ደረጃ ሳይንሳዊ ትንታኔዎችን ያቀርባል። ይህ ተልዕኮ ናሳ ከአስትሮይድ ናሙናዎችን ለመሰብሰብ እና ለማጥናት ያደረገውን ሁለተኛውን የተሳካ ሙከራ ያሳያል። የጃፓኑ የሃያቡሳ2 ተልዕኮ ከዚህ ቀደም በ2010 እና 2020 ይህን ስኬት አሳክቷል፣ ነገር ግን በOSIRIS-REx የተሰበሰበው የቁስ መጠን በጣም ትልቅ ነው።
የተልእኮው ኢላማ እንዲሆን የቤንኑ ምርጫ በኦርጋኒክ ውህዶች ውስጥ ባለው የበለፀገ እምነት ላይ የተመሰረተ ነው። ሳይንቲስቶች እንደ ቤንኑ ያሉ አስትሮይድስ እነዚህን ኦርጋኒክ ህንጻዎች ከውሃ ጋር በቢሊዮን ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት በጥንት ግጭቶች ወደ ምድር ሊያደርሱ ይችሉ እንደነበር ይገልፃሉ። ቤንኑ ከምድር ጋር መገናኘቱ በአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ ካሉት አስትሮይድስ ጋር ሲነጻጸር ለተልእኮው የበለጠ ተደራሽ ኢላማ አድርጎታል።
የናሙናው የመጀመሪያ ደረጃ ትንተና የናሙና ሰብሳቢውን የሸፈነው ጥቁር ብናኝ እና ቆሻሻን ጨምሮ "የጉርሻ ቅንጣቶች" መኖራቸውን ያሳያል። ይህ ያልተጠበቀ ግኝት ለሳይንቲስቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። ከፕላስቲክ ኳሶች ጉድጓድ ጋር የሚመሳሰል የቤንኑ ወለል ላይ ያሉት ቅንጣቶች ልቅ ማሸጊያው በጠፈር መንኮራኩር በተሰበሰበ መረጃም ተገኝቷል።
ስለ መጀመሪያው የፀሀይ ስርዓት እና የህይወት አመጣጥ ሳይንሳዊ እውቀትን ከማግኘት በተጨማሪ የቤንኑ ስብጥርን መረዳት ለወደፊቱ የአስትሮይድ ማፈንገጥ ጥረቶች ወሳኝ ሊሆን ይችላል. ቤኑ ከመሬት ጋር እስከ 2100ዎቹ አጋማሽ ድረስ የመጋጨት እድሉ ዝቅተኛ ቢሆንም፣ ናሳ እንደሚያመለክተው እ.ኤ.አ. በ1ዎቹ አጋማሽ እና በ1750 መካከል ባለው ጊዜ ውስጥ በግምት ወደ 2100 በ2300 ይጨምራል።
ምንጭ፡ AFP