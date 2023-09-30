ናሳ እና ስፔስኤክስ የስነ አእምሮ ተልእኮ የሚጀምርበትን ቀን በጥቅምት ወር አዘጋጅተዋል።

ናሳ እና ስፔስ ኤክስ የሳይቼ ተልዕኮ በፍሎሪዳ ከሚገኘው የኬኔዲ የጠፈር ማእከል በጥቅምት 12 ሊጀመር መሆኑን አስታውቀዋል። ተልዕኮው በ Falcon Heavy ሮኬት ተሳፍሮ ወደ ጠፈር ይወሰዳል። የተልእኮው ዋና አላማ በማርስ እና ጁፒተር መካከል ስላለው ሳይቼ በመባል የሚታወቀውን ልዩ የብረት-ሀብታም አስትሮይድ አጠቃላይ ጥናት ማካሄድ ነው።
ከተነሳ በኋላ የሳይቼ መንኮራኩር በ 2029 ወደ አስትሮይድ ለመድረስ በፀሀይ ኤሌክትሪክ ኃይል የስድስት አመት ጉዞ ይጀምራል ። ቦታው ላይ እንደደረሰ ፣ መንኮራኩሩ 26 ወራትን በማጥናት እና በመመርመር ያሳልፋል ። ከተልዕኮው ተግባራት መካከል ምስሎችን ማንሳት፣ የአስትሮይድን ገጽ መዘርጋት፣ የኬሚካላዊ ውህደቱን ለመገምገም መረጃዎችን መሰብሰብ እና የፕላኔቶችን አፈጣጠር ሂደት ለመረዳት ጥናት ማካሄድ ይገኙበታል።
የሳይኪ አስትሮይድ አመጣጥ ለሳይንስ ሊቃውንት እንቆቅልሽ ሆኖ ቀጥሏል፣ይህ ተልዕኮ ምስጢሩን ለመግለጥ ወሳኝ ያደርገዋል። ሳይንቲስቶች አስትሮይድ በብረት የበለጸገው የፕላኔቷሲማል ውስጠኛ ክፍል ወይም ከዚህ በፊት ታይተው የማያውቁ የሰማይ አካላት ምድብ ሊሆን እንደሚችል ይገምታሉ። ተልዕኮው እንደ ምድር ያሉ ዓለታማ ፕላኔቶች እንዴት እንደተፈጠሩ፣ የምድር ዋና አካል ምን እንደሆነ እና የሌሎች አለታማ ፕላኔቶች እምብርት ወደ መኖር እንዴት እንደ መጡ ግንዛቤዎችን ለመስጠት ያለመ ነው።
በተጨማሪም፣ የሳይኪ የጠፈር መንኮራኩር ጥልቅ ስፔስ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን (DSOC) የቴክኖሎጂ ማሳያ፣ ከፍተኛ ባንድዊድዝ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽንን በህዋ ላይ ለመሞከር የሚያስችል ጅምር ስራን ይይዛል። ይህ ስርዓት መረጃን ለመላክ እና ለመቀበል እንዲሁም የአስትሮይድን መዞር፣ መወዛወዝ፣ ጅምላ እና የስበት መስክን ለመወሰን የስበት ኃይል ሳይንስን ለማካሄድ ይጠቅማል።
ግዙፉ አስትሮይድ Psyche በዋናነት ከብረት የተሰራ የድንች ቅርጽ ያለው አለት ነው ተብሎ ይታመናል። በግምት 144 ማይል ርዝማኔ እና 140 ማይል ስፋት ያለው፣ እውነተኛው ገጽታው የሚገለጠው የሳይቼ ተልእኮ የቅርብ እይታ ሲሰጥ ብቻ ነው።
ምንጮች:
- ናሳ
- SpaceX