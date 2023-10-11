ናሳ ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ ትልቁን የአስቴሮይድ የአፈር ናሙናን ይፋ ሊያደርግ ነው።

ናሳ ከአስትሮይድ የተሰበሰበውን ትልቁን የአፈር ናሙና ግኝቶች ሊያሳይ ነው። ከሶስት አመታት በፊት በ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር የተሰበሰበው ቁሳቁስ በሂዩስተን በሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ለእይታ ይቀርባል። ይህ ናሙና ለመተንተን ወደ ምድር የተመለሰው ሦስተኛው የአስትሮይድ ናሙና ብቻ በመሆኑ እና እስከ ዛሬ ትልቁ ነው።
የቀደመው የፀሀይ ስርዓት ቅርስ የሆነው ቤኑ እንደ ምድር ስለ ዓለታማ ፕላኔቶች አመጣጥ እና ለውጥ ጠቃሚ መረጃ ይዟል። ከ 4.5 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ የኬሚስትሪ እና የማዕድን ጥናት አልተለወጠም. ሳይንቲስቶች የአስትሮይድን ስብጥር በማጥናት ስለ ሕይወት እድገት ግንዛቤን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
የ OSIRIS-REx ካፕሱል እና ይዘቱ ወደ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ከመወሰዱ በፊት በዩታ ፈተና እና ማሰልጠኛ ክልል ውስጥ ንጹህ ክፍል ውስጥ ተመርምሯል። እዚያም የውስጠኛው ጣሳ ተከፈተ እና ናሙናዎች ወደ ትናንሽ ናሙናዎች ተከፋፍለው በዓለም ዙሪያ በ 200 ላቦራቶሪዎች ውስጥ ለ 60 ሳይንቲስቶች ይሰራጫሉ.
የብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ የፓሲፊክ የኢሶቶፒክ እና የጂኦኬሚካላዊ ምርምር ማዕከል በኖቬምበር መጨረሻ ላይ የቤንኑ ናሙና የተወሰነውን ክፍል ያገኛሉ ብለው ከሚጠብቁ ተቋማት መካከል አንዱ ነው። የናሙና ክብደት የመጀመሪያ ግምት ከ100 እስከ 250 ግራም ነበር፣ ነገር ግን ናሳ በቅርቡ የበለጠ ትክክለኛ ልኬት ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል።
ከናሙናው ክብደት በተጨማሪ ናሳ ከምድር ብክለት የጸዳ ንጹህ ናሙና የመሰብሰብ ግባቸውን ማሳካት እንደቻሉ ይፋ እንደሚያደርግ ይጠበቃል። የተገለጡት ግኝቶች የናሙናውን አካላዊ ባህሪያት እንደ መጠጋጋት፣ ቀለም እና ቅርፅ ያሉ ዝርዝሮችን ይጨምራሉ።
እንደ የጃፓን Hayabusa2 ተልዕኮ ያሉ ቀደምት የአስትሮይድ ናሙና ተልዕኮዎች እነዚህ የሰማይ አካላት ኦርጋኒክ ውህዶችን እንደያዙ አሳይተዋል። እነዚህ ግኝቶች ቀደምት ምድር በኮሜት፣ በአስትሮይድ እና በሜትሮይትስ ቦምብ በመፈንዳት ለሕይወት በተዘጋጁ ንጥረ ነገሮች የተዘራ ነበር የሚለውን ንድፈ ሐሳብ ይደግፋሉ።
ቤንኑ 500 ሜትር ስፋት ያለው እና የተንቆጠቆጡ የድንጋይ ክምችቶችን ያቀፈ ቢሆንም ለዳይኖሰር መጥፋት ምክንያት የሆነው አስትሮይድ በጣም ትንሽ ነው። OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር እ.ኤ.አ.
የናሳ የወደፊት ጥረቶች በሀሙስ በብረታ ብረት ይዘቱ ለሚታወቀው የሩቅ አስትሮይድ ሳይቼ ሌላ ተልእኮ ማስጀመርን ያካትታል።
ምንጭ፡- ናሳ፣ የብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ