ናሳ የኩይፐር ቀበቶ ነገሮችን ለማሰስ አዲስ የአድማስ ተልእኮ አራዝሟል

እ.ኤ.አ. በ 2006 ፕሉቶን ለማሰስ የጀመረው የናሳ አዲስ አድማስ ተልእኮ የአምስት ዓመት ማራዘሚያ አግኝቷል። ተልእኮው መጀመሪያ ላይ በ2024 ለመደምደም ታቅዶ ነበር አሁን ግን የጠፈር መንኮራኩሩ ኮመቶች ከሚኖሩበት ኩይፐር ቤልት እስክትወጣ ድረስ ይቀጥላል። ይህ ማራዘሚያ ለተልእኮው አዲስ ዓላማዎች ይፈቅዳል።
ከ2025 ጀምሮ፣ አዲስ አድማስ በኩይፐር ቀበቶ ውስጥ ያሉ ነገሮችን በማሰስ ላይ ያተኩራል። ተልእኮው በተራዘመ እና ዝቅተኛ እንቅስቃሴ በሚሰራበት ጊዜ የሂሊዮፊዚክስ መረጃን ይሰበስባል። ሳይንቲስቶች የ Kuiper Belt ዕቃዎችን ለመለየት እና ለማጥናት ዓላማ አላቸው. ተስማሚ ዒላማ ከተገኘ, በቅርብ በረራ ሊደረግ ይችላል.
የናሳ የሳይንስ ሚሽን ዳይሬክቶሬት ተባባሪ አስተዳዳሪ ኒኮላ ፎክስ የተራዘመውን ተልዕኮ አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል፡- “የአዲስ አድማስ ተልእኮ በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ስለ ሂሊየስፌር አስፈላጊ ጥያቄዎችን ለመመለስ እና ለናሳ እና ለአለም አቀፍ ሳይንስ ሁለገብ ሳይንስ ልዩ እድሎችን ለመስጠት ልዩ ቦታ አለው። ሳይንሳዊ ማህበረሰብ"
የተልእኮው ሃላፊነት ወደ ናሳ ሄሊዮፊዚክስ እና ፕላኔት ሳይንስ ክፍሎች ይተላለፋል። አንድ የተለየ የፍላጎት ዒላማ አሮኮት ነው፣ የኩይፐር ቀበቶ ከበረዶ አካላት የተዋቀረ ነው። በግምት 34 ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው የአሮኮት መንኮራኩር መንኮራኩር ስለ ነገሩ ጠቃሚ መረጃ ይሰጣል።
የተራዘመው የአዲስ አድማስ ተልእኮ በናሳ የፕላኔተሪ ሳይንስ እና ሄሊዮፊዚክስ ዲቪዥኖች በጋራ የሚተዳደር ይሆናል። የፕላኔቶች ሳይንቲስት የሆኑት አላን ስተርን ለተልዕኮው ማራዘሚያ እና ለተገኘው ድጋፍ ምስጋናቸውን ገልጸዋል፡- “ናሳ የኩይፐር ቤልት በኒው አድማስ የጠፈር መንኮራኩር አሰሳ እንዲቀጥል ለረዱን ሁሉ ላመሰግናቸው እወዳለሁ።
ምንጮች:
- የናሳ ዘገባ
- Space.com ዘገባ