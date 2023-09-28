ናሳ ስለ ማርስ የናሙና መመለሻ ተልዕኮ ስጋቶች ምላሽ ለመስጠት ቡድን ይመሰርታል።

ናሳ የኤጀንሲው የማርስ ናሙና የመመለሻ ተልእኮውን በገለልተኛ ደረጃ ካጠና በኋላ ምላሽ ሰጪ ቡድን አቋቁሟል። ከአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) ጋር በመተባበር የተካሄደው ተልዕኮ ከቀይ ፕላኔት ላይ ናሙናዎችን ለማውጣት ያለመ ሲሆን ይህም ከሌላ ፕላኔት ለመጀመሪያ ጊዜ መጀመሩን እና በሌላ ፕላኔት ዙሪያ መዞርን ጨምሮ በርካታ የመጀመሪያ ምልክቶችን ያሳያል።
በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ የቀረበው የግምገማ ቦርዱ ሪፖርት፣ የተልእኮውን ጠቃሚ ሳይንሳዊ ዓላማዎች ቢያሳይም የበጀት ጉዳዮችንም አሳሳቢ አድርጓል። ሪፖርቱ ለታቀደው ተልዕኮ 20 ምልከታዎችን እና 59 ጥቆማዎችን አካቷል.
በሪፖርቱ ውስጥ ከተነሱት አሳሳቢ ጉዳዮች አንዱ የማርስ ናሙና የመመለሻ ተልእኮ ወጪን የማስፈንጠጫ ወጪዎች ሲሆን ይህም ሌሎች ፕሮጀክቶችን እና ቅድሚያ የሚሰጣቸውን የረጅም ጊዜ ጉዳዮችን ሊሸፍን ይችላል። እንደታሰበው በ2030 ተልዕኮውን ለመጀመር ከ8 ቢሊዮን እስከ 11 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት ገንዘብ ያስፈልገዋል።
በሪፖርቱ የተነሱትን ስጋቶች ለመፍታት በናሳ የሳይንስ ምክትል ተባባሪ አስተዳዳሪ ሳንድራ ኮኔሊ የሚመራው አዲስ የተቋቋመው ምላሽ ቡድን ግኝቶቹን እና ምክሮቹን ይገመግማል። ቡድኑ እስከ እ.ኤ.አ. እስከ 2024 ሁለተኛ ሩብ ድረስ የእርምጃውን አካሄድ ሀሳብ ለማቅረብ ያለው ሲሆን የተልእኮው ወጪ እና የጊዜ ሰሌዳ ይፋዊ ማረጋገጫው ከግምገማው መደምደሚያ በኋላ ይወሰናል።
ለሪፖርቱ ምላሽ፣ ናሳ ዓላማው ስለ ተልእኮው ለሕዝብ ያለውን ጠቀሜታ በተመለከተ ግንኙነትን ለማሻሻል እና የተልእኮውን የአስተዳደር መዋቅር እንደገና በመገምገም ትርፍን ለመቀነስ ነው። ኤጀንሲው የማርስ ናሙና መመለስ ተልዕኮን ውስብስብነት እና በልማቱ ላይ የተደረገውን ስልታዊ ኢንቨስትመንት እውቅና ሰጥቷል።
ገለልተኛ የግምገማ ቦርዶች፣ ልክ ለማርስ ናሙና የመመለሻ ተልዕኮ እንደታዘዘው፣ በተመደበው በጀት ውስጥ የተልዕኮ ግቦች እየተሳኩ መሆናቸውን ለመገምገም ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። ናሳ የተልዕኮውን ስኬት ለማረጋገጥ በሪፖርቱ ውስጥ የተለዩትን አስፈላጊ ለውጦችን ለመፍታት ያለመ ነው።
ምንጮች:
– ምንጭ ጽሑፍ፡ [ምንጭ]
- አርስ ቴክኒካ: [ምንጭ]