ናሳ ለአርጤምስ ሙን-ሮኬት ሞተሮች "የጋለ እሳት" ሙከራን ያካሂዳል

ናሳ ለአርጤምስ ጨረቃ-ሮኬት ሞተሮች የመጨረሻው የምስክር ወረቀት አካል የሆነ የ"ትኩስ እሳት" ሙከራን በቅርቡ አጠናቋል። የጠፈር ተመራማሪዎችን ወደ ጨረቃ የመመለስ አላማ ላለው የአርጤምስ መርሃ ግብሩ እንደገና ጥቅም ላይ የዋሉ RS-25 የጠፈር መንኮራኩር ሞተሮችን ለመጠቀም የጠፈር ኤጀንሲ አቅዷል።
እ.ኤ.አ. በጥቅምት 17 የጀመረው የፍል እሳት ተከታታዮች በ25ዎቹ መጨረሻ ለአርጤምስ 5 ተልእኮ ጥቅም ላይ የሚውሉትን የተሻሻለ የRS-2020 ሞተሮችን ለማረጋገጥ የታሰበ ነው። አራት RS-25s የአርጤምስ ፕሮግራም ወሳኝ አካል የሆነውን የእያንዳንዱን የጠፈር ማስጀመሪያ ሲስተም (SLS) ሮኬት ዋና መድረክን ያጎለብታል።
በፈተናው ወቅት ኤ25 የሚል ስያሜ የተሰጠው RS-0525 ሞተር በተሳካ ሁኔታ ለታቀደው 550 ሰከንድ (ከዘጠኝ ደቂቃ በላይ) በናሳ ስቴኒስ የጠፈር ማእከል ሚሲሲፒ ውስጥ ተኮሰ። ይህ ሙከራ እንደ አፍንጫው፣ ሃይድሮሊክ አንቀሳቃሾች፣ ተጣጣፊ ቱቦዎች እና ቱርቦፑምፕስ ባሉ የተለያዩ አዳዲስ የሞተር ክፍሎች አፈጻጸም ላይ መረጃን ይሰበስባል።
የሙቅ እሳት ተከታታይ ለእያንዳንዱ RS-12 ሞተር 25 ሙከራዎችን ያቀፈ ነው። የቀደመው RS-25 ሞተር የራሱን ተከታታይ 12 ሙከራዎች ካጠናቀቀ በኋላ በሰኔ ወር የተረጋገጠ ነው። እነዚህ ሙከራዎች ከአርጤምስ 5 ጀምሮ ለወደፊት የኤስኤልኤስ ተልእኮዎች የምስክር ወረቀት ለመስጠት ይረዳሉ።
የአርጤምስ መርሃ ግብር በ2 በጨረቃ ዙሪያ አራት ጠፈርተኞችን የሚወስደውን አርጤምስ 2024ን ጨምሮ በርካታ የታቀዱ ተልእኮዎች አሉት።አርጤምስ 3 የጠፈር ተመራማሪዎችን በ2025 ወይም 2026 መገባደጃ ላይ የጠፈር ተመራማሪዎችን በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አጠገብ ለማረፍ አላማው 4 ወይም XNUMX፣ የ SpaceX's Starship ማረፊያ ስርዓት ዝግጁ ከሆነ። እንደ አርጤምስ XNUMX ያሉ ተጨማሪ ተልእኮዎች ለሚቀጥሉት ዓመታት ታቅደዋል።
ከኤንጅኑ ሙከራዎች በተጨማሪ በሃንትስቪል፣ አላባማ በሚገኘው የማርሻል ጠፈር የበረራ ማእከል የናሳ መሐንዲሶች ከአርጤምስ 8 በላይ ለሚደረጉ ተልእኮዎች በተለዋጭ የማጠናከሪያ ንድፍ ላይ ሙከራዎችን እያደረጉ ነው።
የኤስኤልኤስ ሞተሮች መሪ ኮንትራክተር ኤሮጄት ሮኬትዲይን በ L3Haris Technologies ስር ያለ ኩባንያ ሲሆን ቦይንግ ግን የኤስኤልኤስ ሮኬቶችን የመገንባት ሃላፊነት አለበት።
እነዚህ ሙከራዎች እና የምስክር ወረቀቶች ናሳ የጠፈር ምርምርን ለማራመድ እና ጠፈርተኞችን ወደ ጨረቃ ለመመለስ በሚያደርገው ጥረት ጉልህ ክንዋኔዎችን ያመለክታሉ።
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