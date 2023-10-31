የኤሪ ኤክስ ሬይ ምስሎች የሱፐርኖቫን መንፈስ ያለበት የእጅ ቅርጽ መዋቅርን ያሳያሉ

ናሳ በህዋ ላይ በመናፍስታዊ የእጅ ቅርጽ ያለው መዋቅር የሚመስል ያልተለመደ የጠፈር ክስተትን የሚያሳዩ አስደናቂ የኤክስሬይ ምስሎችን አንስቷል። MSH 15-52 ተብሎ የሚጠራው ልዩ ምስረታ ከፕላኔታችን 16,000 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ ይገኛል። እንደ ናሳ ዘገባ ከሆነ ይህ አስደናቂ ያልተለመደ ክስተት የተፈጠረው ከ1,500 ዓመታት በፊት አንድ ኮከብ የኑክሌር ነዳጁ መጨረሻ ላይ ሲደርስ እና ከባድ ውድቀት ሲያጋጥመው የኒውትሮን ኮከብ በመባል የሚታወቅ እጅግ በጣም ጥቅጥቅ ያለ ነገር ፈጠረ።
ሱፐርኖቫ በመባል የሚታወቀው የከዋክብት ፍንዳታ ከጊዜ በኋላ ፑልሳር የሚባል መግነጢሳዊ ኮከብ ፈጠረ። ናሳ እንደገለጸው ወጣት ፑልሳር ከ pulsar ምሰሶዎች የሚመነጩ የቁስ እና የፀረ-ቁስ ጅረቶችን የማመንጨት ችሎታ አላቸው. እነዚህ ማስወጣት ከኃይለኛ ነፋስ ጋር በመተባበር “ፑልሳር ንፋስ ኔቡላ” የሚባል አስገራሚ ክስተት ይፈጥራሉ። በኤምኤስኤች 15-52 ውስጥ ኔቡላ የሰው እጅ ቅርጽን በቅርበት ይመሳሰላል, ፐልሳር በዘንባባው መሠረት ላይ ይቀመጣል.
የሚገርመው፣ በቅርቡ በናሳ የተደረገው ምልከታ ከዚህ ማራኪ ምስረታ ጋር ሲገናኝ የመጀመሪያው አይደለም። በጠፈር ኤጀንሲ የሚተዳደረው የቻንድራ ኤክስሬይ ኦብዘርቫቶሪ ከዚህ ቀደም በ2001 ተገኝቷል። ይሁን እንጂ የኤጀንሲው አዲሱ የኤክስሬይ ቴሌስኮፕ ኢሜጂንግ ኤክስ ሬይ ፖላሪሜትሪ ኤክስፕሎረር (IXPE) አሁን ኔቡላውን መመልከት ችሏል። ለ 17 ቀናት ያህል ረዘም ላለ ጊዜ። ይህ የተራዘመ ምልከታ በ"እጅ" ውስጥ ስላለው መግነጢሳዊ መስክ በዋጋ ሊተመን የማይችል ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። የተስተዋሉትን ኤክስሬይ የማምረት ኃላፊነት የተሸከሙት ቅንጣቶች የመግነጢሳዊ መስክ አወቃቀሮችን ይከተላሉ፣ ይህም ኔቡላ በሰው እጅ ውስጥ ካለው አጥንት ጋር ተመሳሳይነት ያለው ቅርጽ አለው።
እነዚህ አስደናቂ ግኝቶች እጅግ በጣም ሃይለኛ በሆኑ ንጥረ ነገሮች እና በ pulsars ዙሪያ ያሉ ፀረ-ቁስ አካላት የህይወት ታሪክ ላይ ብርሃን ፈንጥቀዋል። የአጽናፈ ሰማይን ድብቅ ሚስጥር ለመረዳት እንደ መሳሪያ ሆኖ ኤክስሬይ መጠቀሙ የዘመናዊ የጠፈር ፍለጋ ቴክኖሎጂዎችን አስደናቂ ችሎታዎች ያሳያል።
በየጥ
MSH 15-52 ምንድን ነው?
MSH 15-52 ከመሬት በ16,000 የብርሀን አመታት ርቆ የሚገኝ በህዋ ላይ መናፍስታዊ የእጅ ቅርጽ ያለው መዋቅርን የሚመስል ቅርጽ ነው።
እንዴት ተፈጠረ?
ኤምኤስኤች 15-52 የመነጨው ኮከብ ሁሉንም የኒውክሌር ነዳጅ ሲበላ ሲሆን ይህም ወደ ውድቀት እና የኒውትሮን ኮከብ የሚባል ጥቅጥቅ ያለ ነገር እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል.
ፑልሳር ምንድን ነው?
ፑልሳር በሱፐርኖቫ ፍንዳታ ምክንያት የሚፈጠር መግነጢሳዊ ኮከብ ነው። ፑልሳርስ ከምድር ላይ ሊታዩ የሚችሉ የጨረር ጨረሮችን ያስወጣሉ።
የ pulsar wind nebula ምንድን ነው?
የፑልሳር ንፋስ ኔቡላ ከቁስ እና ከፀረ-ቁስ ጅረቶች በተጨማሪ ፑልሳር ኃይለኛ ንፋስ የተጫነ ቅንጣቶችን ሲያወጣ የሚከሰት ክስተት ነው። በእነዚህ ቅንጣቶች እና በአከባቢው አከባቢ መካከል ያለው መስተጋብር በእይታ አስደናቂ መዋቅር ይፈጥራል።
የኤክስሬይ ምልከታ ምን ገለጠ?
በናሳ ቴሌስኮፖች የተቀረፀው የኤክስሬይ መረጃ ሳይንቲስቶች በpulsar wind nebula ውስጥ ያለውን መግነጢሳዊ መስክ እንዲያጠኑ አስችሏቸዋል፣ ይህም በዚህ ክልል ውስጥ ስላለው የኃይል ቅንጣት ፍጥነት ግንዛቤን ይሰጣል። ምልከታዎቹ የሰው እጅ የሚመስል ቅርጽ አሳይተዋል፣ ፑልሳር በዘንባባው ስር ይገኛል።