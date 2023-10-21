አዲስ ጥናት በእንቅልፍ እጦት እና ከመጠን ያለፈ ውፍረት መካከል ሊኖር የሚችል ግንኙነትን አገኘ

በቅርቡ በተመራማሪዎች ቡድን ባደረገው ጥናት፣ በእንቅልፍ እጦት እና ከመጠን ያለፈ ውፍረት መካከል ሊኖር የሚችል ግንኙነት መኖሩ ታውቋል። ከ1,000 በላይ ግለሰቦችን የመኝታ ሁኔታ እና የሰውነት ብዛት መለኪያ (BMI) የተተነተነው ጥናቱ በቀን ከሰባት ሰአት በታች በተከታታይ የሚተኙ ሰዎች ለውፍረት የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ነው ብሏል።
ከመጠን ያለፈ ውፍረት እንደ የልብና የደም ቧንቧ በሽታዎች እና የስኳር በሽታ ያሉ በርካታ የጤና አደጋዎች ያሉት እንደ ዋና የህዝብ ጤና ጉዳይ ሆኖ ሲታወቅ ቆይቷል። ይሁን እንጂ በእንቅልፍ እና ከመጠን በላይ መወፈር መካከል ያለው ግንኙነት ብዙም ግልጽ አይደለም. ይህ አዲስ ጥናት በሁለቱ መካከል ሊኖር ስለሚችል ግንኙነት ብርሃን ፈንጥቋል።
ጥናቱ በቀን ከሰባት እስከ ዘጠኝ ሰአት ከሚተኙት ጋር ሲነፃፀር በተከታታይ ከሰባት ሰአት በታች የሚተኙ ሰዎች ከፍተኛ BMI እንዳላቸው አረጋግጧል። በተጨማሪም ጥናቱ እንደሚያሳየው እነዚህ ግለሰቦች ጤናማ ባልሆነ የአመጋገብ ልማድ ውስጥ የመሳተፍ እድላቸው ከፍተኛ ሲሆን በቀን ውስጥ ከፍተኛ የካሎሪ መጠን ይጠቀማሉ.
እንቅልፍ ማጣትን ከውፍረት ጋር የሚያገናኘው ትክክለኛው ዘዴ አሁንም በምርመራ ላይ ቢሆንም፣ ተመራማሪዎች እንቅልፍ ማጣት በሆርሞን ቁጥጥር እና የምግብ ፍላጎት ቁጥጥር ላይ ባለው ተጽእኖ ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ያምናሉ። ከዚህ ቀደም የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በቂ እንቅልፍ ማጣት ረሃብን እና ጥጋብን የሚቆጣጠሩትን የሆርሞኖችን ሚዛን በማዛባት የምግብ ፍላጎት መጨመር እና ከመጠን በላይ መብላትን ያስከትላል።
ይህ አዲስ ጥናት ጤናማ ክብደትን ለመጠበቅ እና ውፍረትን ለመከላከል በቂ እንቅልፍ የማግኘትን አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል። ጤናማ የእንቅልፍ ልምዶችን ማቋቋም እና በቂ እንቅልፍን ማስቀደም ክብደትን ለመቆጣጠር ቁልፍ ምክንያቶች ሊሆኑ እንደሚችሉ ይጠቁማል።
ይህ ጥናት በእንቅልፍ እጦት እና ከመጠን በላይ ውፍረት መካከል ያለውን ግንኙነት ብቻ የሚያረጋግጥ መሆኑን እና መንስኤውን እና መሰረታዊ ዘዴዎችን ለማወቅ ተጨማሪ ምርምር እንደሚያስፈልግ ልብ ሊባል ይገባል። ይሁን እንጂ እንቅልፍ በክብደት አያያዝ እና በአጠቃላይ ጤና ላይ ስላለው ተጽእኖ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል.
በማጠቃለያው፣ በቅርቡ የተደረገው ጥናት በእንቅልፍ እጦት እና ከመጠን ያለፈ ውፍረት መካከል ሊኖር የሚችለውን ግንኙነት ያመለክታል። በሌሊት ከሰባት ሰአታት በታች ያለማቋረጥ የሚተኙ ግለሰቦች እንደ የሆርሞን ቁጥጥር እና የምግብ ፍላጎት መጨመር ባሉ ምክንያቶች ለውፍረት የመጋለጥ እድላቸው ከፍ ያለ ሊሆን ይችላል። የዚህን ግንኙነት መንስኤ ለመመርመር እና የተወሰኑ ዘዴዎችን ለመለየት ተጨማሪ ምርምር አስፈላጊ ነው. ቢሆንም, ይህ ጥናት ጤናማ ክብደትን እና አጠቃላይ ደህንነትን ለመጠበቅ በቂ እንቅልፍን ቅድሚያ መስጠት አስፈላጊ መሆኑን ያጎላል.
ምንጮች:
- Matthew Phelan, Dailymail.Com, "አዲስ ምርምር በእንቅልፍ እጦት እና ከመጠን በላይ መወፈር መካከል ሊኖር የሚችል ግንኙነትን አገኘ"