የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ጨካኝ የሆነ አዲስ የፕላኔታዊ ሥርዓት አገኙ

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከናሳ ጡረታ የወጣው የኬፕለር የጠፈር ቴሌስኮፕ መረጃን በማጥናት አስደናቂ የሆነ ግኝት ሠርተዋል - አዲስ የሰባት የሚያቃጥሉ ፕላኔቶች ስርዓት ከራሳችን የፀሐይ መጠን እና የሙቀት መጠን በላይ በሆነ የሩቅ ኮከብ ይሽከረከራሉ። እነዚህ አዲስ የተገኙት ኤክሶፕላኔቶች “አቅጣጫ” ተብለው ተገልጸዋል እና ፀሐይ በሚመስለው አስተናጋጅ ኮከባቸው በሚፈነጥቀው ኃይለኛ ሙቀት ውስጥ ተውጠዋል።
በጥያቄ ውስጥ ያለው ኮከብ ኬፕለር-385 በመባል የሚታወቀው ከፀሀያችን በ10% የሚበልጥ እና በ5% ይሞቃል፣በየራሳችን ስርአተ-ፀሀይ ውስጥ ፕላኔቶች ከሚያጋጥሟቸው ከማንኛውም ነገር በላይ የሆነ የሙቀት መጠን በአንድ ክፍል ያመነጫል። በዚህ ሥርዓት ውስጥ ያሉት ሰባቱ ፕላኔቶች ከመሬት የሚበልጡ ሲሆኑ ሁለቱ ውስጣዊ ፕላኔቶች በመጠኑ የሚበልጡ ሲሆኑ የተቀሩት አምስት ፕላኔቶች ደግሞ ዲያሜትሯን በእጥፍ በመለካት ምድርን ይሸፍናሉ።
እንደ ናሳ ዘገባ፣ የዉስጥ ፕላኔቶች ድንጋያማ ውህዶች እና ቀጫጭን ከባቢ አየር አላቸው ተብሎ የሚታመን ሲሆን የውጪዎቹ አምስቱ ፕላኔቶች ደግሞ ጥቅጥቅ ያሉ ከባቢ አየር ይዘዋል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ ልዩ የምክንያቶች ጥምረት የኬፕለር-385 ስርዓት ለቀጣይ ምርምር እና አሰሳ አስደናቂ ርዕሰ ጉዳይ ያደርገዋል።
የዚህ ግኝት አስፈላጊነት በዚህ ያልተለመደ ስርዓት መኖር ላይ ብቻ ሳይሆን ከስድስት በላይ የፕላኔቶች እጩዎች ያሉት ስርዓት ማግኘት በጣም አልፎ አልፎ ነው ። የኬፕለር-385 ስርዓት በናሳ በይፋ ተዘጋጅቷል, ይህም የኬፕለር ቴሌስኮፕ እንደነዚህ ያሉ ፕላኔታዊ ስርዓቶች መኖራቸውን በመለየት እና በመመዝገብ ውስጥ ያለውን ወሳኝ አስተዋፅኦ አጉልቶ ያሳያል. በናሳ የተዘጋጀው አጠቃላይ ካታሎግ እንደ ኬፕለር-385 ላሉት ግኝቶች መንገድ ጠርጓል እና ስለ እያንዳንዱ ስርዓት ትክክለኛ መረጃ ይሰጣል።
በዋነኛነት ከ2009 እስከ 2013 ባለው የተራዘመ ተልዕኮ እስከ 2018 ድረስ የሚሰራው የኬፕለር የጠፈር ቴሌስኮፕ ስለ ዩኒቨርስ ያለን ግንዛቤ ላይ ለውጥ አድርጓል። የእሱ ምልከታ እንደሚያሳየው በእኛ ጋላክሲ ውስጥ ከዋክብት የበለጠ ፕላኔቶች መኖራቸውን ያሳያል ፣ ይህም የተለያዩ የኤክሶፕላኔቶችን እና ተጓዳኝ ስርዓቶችን በዝርዝር ያሳያል ።
የናሳ አሜስ የምርምር ማዕከል ተመራማሪ ሳይንቲስት ጃክ ሊሳወር የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የእነዚህን ኤክስፖፕላኔቶች ባህሪያት ጠለቅ ብለው እንዲመረምሩ የሚያስችል መሆኑን በመግለጽ የካታሎግውን አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተዋል። በዚህ አዲስ ባገኘነው እውቀት፣ ሳይንቲስቶች የኮስሞስን ሚስጥራቶች መግለጻቸውን እና ስለ ህዋ ስፋት ያለንን ግንዛቤ ማስፋት ይችላሉ።
ስለ አዲስ የተገኘው የኬፕለር-385 ስርዓት የሚጠየቁ ጥያቄዎች፡-
1. የኬፕለር-385 ስርዓት ትኩረት እንዲሰጠው የሚያደርገው ምንድን ነው?
የኬፕለር-385 ስርዓት ልዩ የሆነው በሰባት የሚያቃጥሉ ፕላኔቶች ውህድ ሲሆን ከራሳችን ፀሀይ የሚበልጥ እና የሚሞቀውን ሩቅ የፀሐይን መሰል ኮከብ በመዞሩ ነው።
2. በዚህ ሥርዓት ውስጥ ያሉት ፕላኔቶች በሙሉ ከምድር ይበልጣሉ?
አዎ፣ በኬፕለር-385 ስርዓት የተገኙት ሰባቱ ፕላኔቶች ከምድር የበለጠ ናቸው። ሁለቱ ውስጣዊ ፕላኔቶች በትንሹ የሚበልጡ ሲሆኑ የተቀሩት አምስት ፕላኔቶች ደግሞ ከምድር ሁለት እጥፍ ያህሉ ናቸው።
3. በዚህ ስርዓት ውስጥ ያለው የሙቀት መጠን ምን ይመስላል?
በኬፕለር-385 ስርዓት ውስጥ ያሉት ፕላኔቶች “አቅጣጫ” ተብለው ተገልጸዋል እና በአስተናጋጃቸው ኮከብ የሚወጣ ኃይለኛ የጨረር ሙቀት ያጋጥማቸዋል ፣ ይህም ከፀሀያችን 5% የበለጠ ሞቃት ነው።
4. ስለ እነዚህ ፕላኔቶች ስብጥር ምን እናውቃለን?
የኬፕለር-385 ስርዓት ውስጣዊ ፕላኔቶች ድንጋያማ ጥንቅሮች እና ምናልባትም ቀጭን ከባቢ አየር አላቸው ተብሎ ይታመናል። በሌላ በኩል, አምስቱ ውጫዊ ፕላኔቶች ወፍራም ከባቢ አየር እንዲኖራቸው ይጠበቃል.
5. በናሳ የተዘጋጀው ካታሎግ ምን ያህል ጠቃሚ ነው?
በናሳ የተዘጋጀው ካታሎግ ትክክለኛ መረጃን ለማቅረብ እና እንደ Kepler-385 ያሉ ስርዓቶችን ለማግኘት ወሳኝ ነው። እስካሁን ድረስ የኬፕለር ፕላኔት እጩዎች እና ንብረቶቻቸው በጣም አጠቃላይ እና ትክክለኛ ዝርዝር ነው።