Arp 107ን ማሰስ፡ የጋላክሲዎች ግጭት

ሰፊ በሆነው የጠፈር ክልል ውስጥ፣ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ስለ ኮስሞስ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን የሚሰጡ አስደናቂ ምስሎችን መያዙን ቀጥሏል። በቅርቡ ናሳ አርፕ 107 በመባል የሚታወቀውን የሰማይ ክስተት ምስል አጉልቶ አሳይቷል፣ ጥንድ መስተጋብር የሚፈጥሩ ጋላክሲዎችን አሳይቷል። ይህ ልዩ ምስል በሴይፈርት ጋላክሲዎች አስደናቂ ተፈጥሮ እና ከጋላክሲ ግጭቶች በስተጀርባ ስላለው ሂደት ብርሃን ያበራል።
ከመሬት 107 ሚሊዮን የብርሃን አመታት ርቆ የሚገኘው Arp 465 አስደናቂ እይታን ያሳያል። በግራ በኩል የሳይፈርት ጋላክሲ እና በቀኝ በኩል ትንሽ ጓደኛ ጋላክሲን ያካትታል። የሴይፈርት ጋላክሲዎች እጅግ ግዙፍ ጥቁር ጉድጓዶችን ባኖሩት ንቁ ኒዩክሊዮቻቸው ተለይተው ይታወቃሉ። እነዚህ ንቁ ኒውክሊየሮች ከፍተኛ መጠን ያለው ኃይል ያመነጫሉ, ነገር ግን ብሩህነት በጋላክሲው መዋቅር ውስጥ ያሉትን ውስብስብ ዝርዝሮች አይሸፍንም.
የሃብል ምስል በ Arp 107 ውስጥ ኃይለኛ የኮከብ አፈጣጠር በሚከሰትበት ጊዜ እየተሽከረከረ ያለውን ጩኸት ያሳያል። እነዚህ ክልሎች ትንሿን ተጓዳኝ ጋላክሲ ከትልቅ የሴይፈርት ጋላክሲ ጋር የሚያገናኘው “ድልድይ” የታጀበ ነው። ይህ ድልድይ የተገነባው በትልቁ ጋላክሲ በአከባቢው አቧራ እና ጋዝ ላይ በሚያደርጉት የስበት ኃይል ነው።
የሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ምልከታ አስፈላጊነት ጋላክሲውን በሙሉ በመያዝ በአርፕ 107 ውስጥ ስለሚከናወኑ ሂደቶች አጠቃላይ እይታ ይሰጣል። .
የሕዋን አስደናቂ ነገሮች መመርመር ስንቀጥል፣ እንደ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ያሉ መሳሪያዎች ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን እውቀት እና ግንዛቤ ለማስፋት ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። አርፕ 107 በጋላክሲዎች ውስጥ የሚከሰቱ ውስብስብ ግንኙነቶች እና ተለዋዋጭ ሂደቶች እንደ ማራኪ ምሳሌ ሆኖ ያገለግላል።
ምንጮች:
- ናሳ፡ https://www.nasa.gov/feature/arptrio/arp-107-interacting-galaxies