ናሳ የጋላክሲያችንን ጨረፍታ በስበት ሞገዶች አስመስሎታል።

የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የሰማይ ምስል በስበት ሞገዶች ውስጥ እንደሚታይ ለማሳየት አስመሳይ መረጃዎችን ተጠቅመዋል። የስበት ሞገዶች በህዋ-ጊዜ ውስጥ በሚዞሩ ነገሮች የሚፈጠሩ የጠፈር ሞገዶች ሲሆኑ በሚቀጥሉት አስርት አመታት ውስጥ ይጀምራሉ ተብሎ የሚጠበቁ ህዋ ላይ የተመሰረቱ ምልከታዎች ስለእነዚህ ክስተቶች ያለንን ግንዛቤ በእጅጉ ያሳድጋሉ።
መሬት ላይ የተመሰረቱ ታዛቢዎች ከ2015 ጀምሮ ወደ አንድ መቶ የሚሆኑ ክስተቶችን አግኝተዋል፣ ይህም የከዋክብት ጥቁር ጉድጓዶችን፣ የኒውትሮን ኮከቦችን ወይም ሁለቱንም ውህደቶችን ይወክላሉ። እነዚህ ምልክቶች በአጭር ጊዜ የሚቆዩ ከፍተኛ ተደጋጋሚ ክስተቶች በሰማይ ላይ በማንኛውም ቦታ ሊከሰቱ የሚችሉ እና ከጋላክሲያችን ባሻገር ካሉ ምንጮች የሚመጡ ናቸው። ነገር ግን፣ ሚልኪ ዌይ ውስጥ ብዙ ሁለትዮሽ ስርዓቶች አሉ እነሱም እንደ ነጭ ድንክ ፣ ኒውትሮን ኮከቦች እና በጠባብ ምህዋር ውስጥ ያሉ ጥቁር ጉድጓዶችን ያካተቱ ናቸው።
እነዚህን ultracompact binaries (UCBs) ለመመልከት የስበት ሞገዶቻቸው መሬት ላይ ለተመሰረቱ መመርመሪያዎች በጣም ዝቅተኛ ድግግሞሽ ስላላቸው የጠፈር ምልከታ አስፈላጊ ነው። መጪው ሌዘር ኢንተርፌሮሜትር ስፔስ አንቴና (ኤልሳ)፣ በናሳ እና በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ESA) የጋራ ተልዕኮ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ዩሲቢዎችን እንደሚያገኝ ይጠበቃል። ተጨማሪ ዩሲቢዎችን ማግኘት የLISA ዋና አላማዎች አንዱ ነው።
ተመራማሪዎች የሚጠበቀውን የስርጭት እና የስበት ሞገድ ምልክቶችን ከዩሲቢኤስ በማጣመር ስለ ጋላክሲያችን ሁሉን አቀፍ እይታ ለመፍጠር የሚያስችል ዘዴ ፈጥረዋል። ይህ ምስል በሚታይ፣ ኢንፍራሬድ ወይም በኤክስሬይ ብርሃን ላይ ካለው የሁሉም ሰማይ እይታ ጋር ተመሳሳይ ነው። ምስሉ የስበት ሞገዶች አጽናፈ ሰማይን በመመልከት የሚሰጡትን ልዩ እይታ ፍንጭ ይሰጣል። ተስፋው የዚህ ምስል የወደፊት ስሪቶች እውነተኛ የ LISA መረጃን በመጠቀም ነው.
ዘ አስትሮኖሚካል ጆርናል ላይ የታተመው ይህ ጥናት የስበት ሞገዶችን እንደ አዲስ ኮስሞስ ለማጥናት ያለውን አቅም ያሳያል። እንደ LISA ካሉ ህዋ ላይ ከተመሰረቱ የስበት ሞገድ ታዛቢዎች የተገኙ መረጃዎችን በማካተት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ስለ ሁለትዮሽ ስርዓቶች ባህሪ እና በእኛ ጋላክሲ ውስጥ ስላሉት ነገሮች ተለዋዋጭነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ።
ምንጮች:
- አስትሮኖሚካል ጆርናል (2023). DOI፡ 10.3847/1538-3881/acd3f1
- የናሳ Goddard ጠፈር የበረራ ማእከል