ናሳ የኛን ጋላክሲ የስበት ሞገዶችን ያስመስላል

የናሳ ተመራማሪዎች በእኛ ጋላክሲ ውስጥ ያለውን የስበት ሞገዶች በመምሰል ረገድ ከፍተኛ እድገት አድርገዋል። መሬት ላይ የተመሰረቱ ታዛቢዎችን በመጠቀም የከዋክብት ጥቁር ጉድጓዶችን፣ የኒውትሮን ኮከቦችን ወይም ሁለቱንም መቀላቀልን የሚመለከቱ በርካታ ክስተቶችን አግኝተዋል። እነዚህ ምልክቶች፣ ከአንድ ደቂቃ ባነሰ ጊዜ ውስጥ የሚቆዩ፣ ከፍተኛ ድግግሞሾች ያላቸው እና በሰማይ ውስጥ በማንኛውም ቦታ ሊከሰቱ ይችላሉ። የእነዚህ ምልክቶች ምንጮች ከጋላክሲያችን ባሻገር ይገኛሉ.
የሜሪላንድ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ እና የናሳ የጎዳርድ የጠፈር የበረራ ማዕከል ተመራማሪ የሆኑት ሴሲሊያ ቺሬንቲ፥ ሚልኪ ዌይ ውስጥ ያሉት ሁለትዮሽ ሲስተምስ እንደ ነጭ ድንክ፣ ኒውትሮን ኮከቦች እና ጥቁር ጉድጓዶች ባሉ ቅርብ ምህዋሮች ውስጥ ያሉ ጥቅጥቅ ያሉ ቁሶችን እንደሚይዝ ይጠበቃል። ሆኖም ግን, የእነሱን የስበት ሞገዶች የመለየት አስፈላጊነት ምክንያት, የጠፈር ምልከታ አስፈላጊ ነው.
የስበት ሞገዶች በግዙፍ ነገሮች መፋጠን ምክንያት የሚፈጠሩ የቦታ-ጊዜ ጨርቆች ሁከት ናቸው። በመጀመሪያ የተነበዩት በአልበርት አንስታይን አጠቃላይ የአንፃራዊነት ፅንሰ-ሀሳብ ነው። እነዚህ ሞገዶች ሳይንቲስቶች በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ የሚፈጸሙትን ኃይለኛ እና ኃይለኛ ክስተቶችን እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል, ለምሳሌ እንደ ጥቁር ቀዳዳዎች ግጭት ወይም የሱፐርኖቫዎች ፍንዳታ.
የናሳ የማስመሰል ስራ አላማው በጋላክሲያችን ውስጥ ያለውን የነዚህን የስበት ሞገዶች ተለዋዋጭነት እና ባህሪ የበለጠ ለመረዳት ነው። ተመራማሪዎች የእነዚህን ሞገዶች ባህሪያት በማጥናት እነሱን የሚያመነጩትን ስርዓቶች ባህሪ እና በመዋሃድ ውስጥ የተካተቱትን ነገሮች ለማወቅ ተስፋ ያደርጋሉ.
የዚህ ምርምር ውጤቶች ስለ አጽናፈ ሰማይ እና ስለ መሰረታዊ ሂደቶቹ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ አቅም አላቸው. በቴክኖሎጂ ውስጥ ተጨማሪ እድገቶች እና የስበት ሞገዶችን ለመለየት የተነደፉ የጠፈር ታዛቢዎች እድገት ፣ ሳይንቲስቶች የኮስሞስን እንቆቅልሾች ማሰስ መቀጠል ይችላሉ።
ምንጮች:
- ናሳ
- የሜሪላንድ ዩኒቨርሲቲ, ኮሌጅ ፓርክ
ትርጓሜዎች
– የስበት ሞገዶች፡- በግዙፍ ነገሮች መፋጠን ምክንያት የሚፈጠር የቦታ-ጊዜ ጨርቃጨርቅ ውስጥ ረብሻዎች።
- ሁለትዮሽ ሥርዓቶች፡- ሁለት የሥነ ፈለክ ነገሮችን ያቀፉ ሥርዓቶች በጋራ የጅምላ ማዕከላቸው ዙሪያ የሚዞሩ።
- የኒውትሮን ኮከብ፡- በሱፐርኖቫ ወቅት በግዙፍ ኮከብ ስበት ውድቀት የተፈጠረው በጣም ጥቅጥቅ ያለ የሰማይ ነገር።