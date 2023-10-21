የጠፈር ህይወት ሳይንስ ጥናት፡- በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ ያልታወቀ ነገርን ማሰስ

የጠፈር ምርምር ምንጊዜም ከፍተኛ የማወቅ ጉጉት እና ሳይንሳዊ ግኝቶች አካባቢ ነው። የዚህ አሰሳ በጣም ወሳኝ ከሆኑት አንዱ የጠፈር ጉዞ በሰው አካል ላይ ያለውን ተጽእኖ መረዳት ነው። ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) በዚህ መስክ ሰፊ ምርምር ለማካሄድ እንደ ጠቃሚ መድረክ ያገለግላል።
የናሳ SPACELINE ወቅታዊ የግንዛቤ ማስጨበጫ ዝርዝሮች ከህዋ ህይወት ሳይንስ ጋር በተያያዙ የቅርብ ግኝቶች እና ጥናቶች ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። እነዚህ ዝርዝሮች፣ በናሳ የተግባር ቡክ ድህረ ገጽ ላይ፣ በአይኤስኤስ ላይ እየተካሄደ ስላለው ምርምር አጠቃላይ እይታን ያቀርባሉ።
ከተለያዩ የናሳ ማዕከላት የተውጣጡ ተመራማሪዎች እና ዋና መርማሪዎች (PIs) በቅርብ ጊዜ የታተሙትን ወይም በቅርብ ጊዜ በእኩያ የተገመገሙ የመጽሔት ጽሑፎቻቸውን በህዋ ህይወት ሳይንስ ላይ ያተኮሩ እንዲያቀርቡ ተጋብዘዋል። እነዚህ መጣጥፎች ተሰብስበው በሳምንታዊ ዝርዝሮች ውስጥ ይካተታሉ።
በእነዚህ ዝርዝሮች ውስጥ የቀረቡት የምርምር አንዱ ምሳሌ በሃሰንስታይን KH፣ በጆን ኤስፒ እና በቫንደንብሪንክ JP የተደረገ ጥናት ነው። ይህ ጥናት በማይክሮ ግራቪቲ አካባቢ ውስጥ ያለውን ራዲሽ ጤንነት ይመረምራል። የጠፈር ሁኔታዎች በእጽዋት እድገትና ልማት ላይ የሚያሳድሩትን ተፅእኖ መረዳት ለወደፊት የረጅም ጊዜ የጠፈር ተልዕኮዎች ለምሳሌ ወደ ማርስ።
አይኤስኤስ እንደዚህ አይነት ምርምር ለማካሄድ ምቹ ሁኔታን ይሰጣል። የእሱ የማይክሮ ስበት ሁኔታ ሳይንቲስቶች በተለያዩ ህዋሳት እና ስርዓቶች ላይ የቦታ ተጽእኖን እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል. የዕፅዋትን ጤና ከማጥናት ጀምሮ የጠፈር ተመራማሪዎችን ፊዚዮሎጂያዊ ለውጦች ለመመርመር፣ አይኤስኤስ ለስፔስ ህይወት ሳይንስ ምርምር ልዩ ላብራቶሪ ሆኖ ያገለግላል።
በአይኤስኤስ ላይ የተደረገው ጥናት የሰው አካል ለጠፈር ጉዞ የሚሰጠውን ምላሽ በመረዳታችን ላይ ከፍተኛ እድገት አስገኝቷል። ማይክሮግራቪቲ በአጥንት ጥንካሬ, በጡንቻዎች ብዛት, በልብና የደም ሥር (cardiovascular system) እና በሽታን የመከላከል ስርዓት ላይ ያለውን ተጽእኖ ብርሃን ፈንጥቋል. ይህ እውቀት በተራዘመ የጠፈር ተልእኮዎች ወቅት የጠፈር ተጓዦችን ደህንነት እና ደህንነት ለማረጋገጥ ወሳኝ ነው።
በማጠቃለያም በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ላይ የተካሄደው የህዋ ህይወት ሳይንስ ምርምር የህዋ ጉዞን ምስጢሮች እና በሰው አካል ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመፈተሽ ወሳኝ ነው። በናሳ SPACELINE ወቅታዊ ግንዛቤ የሚቀርቡ ሳምንታዊ ዝርዝሮች በዚህ አስደሳች መስክ ላይ እየተካሄደ ስላለው ምርምር እና ግኝቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
ትርጓሜዎች
- የጠፈር ህይወት ሳይንሶች፡- ሰውን ጨምሮ ህይወት ያላቸው ፍጥረታት እንዴት እንደሚላመዱ እና በጠፈር አካባቢ እንደሚሰሩ ጥናት።
- ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ)፡- በናሳ፣ ሮስስኮስሞስ፣ ኢኤስኤ፣ ጃኤክስኤ እና ሲኤስኤ በጋራ የሚተዳደር ለመኖሪያ ምቹ የሆነ የጠፈር ጣቢያ። ለሳይንሳዊ ምርምር እና ዓለም አቀፍ ትብብር በጠፈር ምርምር ላይ እንደ ላብራቶሪ ሆኖ ያገለግላል.
ምንጮች:
– ናሳ SPACELINE የአሁን የግንዛቤ ዝርዝሮች (https://taskbook.nasaprs.com/Publication/spaceline.cfm)