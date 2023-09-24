በናሳ ተልዕኮ ውስጥ የአስትሮይድ ናሙናዎች በተሳካ ሁኔታ ወደ ምድር ተመልሰዋል።

የናሳ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር ከአስትሮይድ ቤንኑ ናሙናዎችን ለመሰብሰብ ከሰባት ዓመታት ተልዕኮ በኋላ በተሳካ ሁኔታ በዩታ በረሃ አረፈ። የጠፈር መንኮራኩሩ የአስትሮይድ ቁርጥራጮችን የያዘ ካፕሱል ለቋል። እንደ ሳይንቲስቶች ከሆነ ካፕሱሉ በካርቦን ከበለፀገው አስትሮይድ ቢያንስ አንድ ኩባያ ፍርስራሹን እንደሚይዝ ይገመታል። ነገር ግን መያዣው እስኪከፈት ድረስ ትክክለኛው መጠን አይታወቅም.
ተልእኮው የካናዳ አስተዋፅዖን ያካተተው የ OSIRIS-REx Laser Altimeter (OLA) ሲሆን ይህም የአስትሮይድን ገጽ በመቃኘት እና በመለካት የማረፊያ ቦታውን ለማወቅ የሚረዳ በጣም ትክክለኛ የሆነ ካርታ አቅርቧል። ካናዳ ከተሰበሰበው የአስትሮይድ ቁሳቁስ ትንሽ ክፍል ማግኘት ትችላለች።
በተጨማሪም ጃፓን በተልዕኮው ውስጥ ሚና ተጫውታለች, ቀደም ሲል ከሌሎች ሁለት አስትሮይድ ናሙናዎች ተመልሳለች. በእያንዳንዱ ጊዜ ናሳ የናሙናዎቹን የተወሰነ ክፍል ተቀብሏል።
የተገኘው ካፕሱል በናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል በሂዩስተን ወደሚገኝ ንጹህ ክፍል ይጓጓዛል፣ እሱም ለሁለት አመት የሚቆይ ትንታኔ ይካሄዳል። ናሙናው በጥቅምት 11 ለህዝብ ይፋ ይሆናል።
በ1999 የተገኘው ቤንኑ በየስድስት አመቱ ወደ ፕላኔታችን ቅርብ ስለሆነች ከምድር ቅርብ ነገር ተመድቧል። የኢምፓየር ስቴት ህንፃን በግምት ያክላል። ከዚህ ተልዕኮ የተሰበሰበው መረጃ ወደፊት በምድር ላይ ስጋት ሊፈጥሩ የሚችሉትን አስትሮይድስ ለመከላከል ለሚደረገው ጥረት አስተዋፅኦ ያደርጋል።
የአስትሮይድ ናሙናዎች በተሳካ ሁኔታ መመለሳቸው በጠፈር ምርምር ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ ነው, ይህም ሳይንቲስቶች በቢሊዮን ከሚቆጠሩ አመታት በፊት እንደነበረው የፀሐይ ስርዓትን ጥሬ እቃዎች እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል. OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር አስትሮይድ አፖፊስን በ2029 ለወደፊት ገጠመኝ እያነጣጠረ ነው።
ምንጮች:
- ናሳ
- አሶሺዬትድ ፕሬስ