ናሳ የሳይኪ የጠፈር መንኮራኩር ተልዕኮን ወደ ብርቅ ብረት-የተሸፈነ አስትሮይድ አስጀመረ

የናሳ ሳይቼ የጠፈር መንኮራኩር በብረት ወደተሸፈነው አስትሮይድ የስድስት አመት ጉዞ የጀመረው አርብ እለት ተነሳ። ይህ ተልእኮ እንደ አብዛኛው የአስትሮይድ ቋጥኝ ወይም በረዷማ ስብጥር በተለየ በዋነኛነት ከብረት የተሰራውን አለም የመጀመሪያ አሰሳን ያሳያል። የሳይንስ ሊቃውንት ሳይኬ ቀደምት የፕላኔቶች እምብርት ቅሪት ሊሆን ይችላል ብለው ያምናሉ, ይህም የማይደረስባቸው የምድር ማዕከሎች እና ሌሎች ዓለታማ ፕላኔቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል.
መንኮራኩሯ በስፔስ ኤክስ ከናሳ ኬኔዲ የጠፈር ማዕከል ፍሎሪዳ የመጣች ሲሆን ስያሜውም በምታጠናው አስትሮይድ ስም ነው። እ.ኤ.አ. በ 2029 የድንች ቅርጽ ያለው አስትሮይድ ላይ ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል ። ሳይኪ እስካሁን ከተገኙት በግምት ከዘጠኙ በብረት የበለፀጉ አስትሮይዶች ትልቁ ነው ፣ በማርስ እና በጁፒተር መካከል ባለው ዋና የአስትሮይድ ቀበቶ ውጫዊ ክፍል ውስጥ ይገኛል።
መሪ ሳይንቲስት የሆኑት ሊንዲ ኤልኪንስ-ታንቶን የአሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ ተልእኮውን ሲገልጹ፣ “የሰው ልጅ ወደ ምድራችን የብረት እምብርት መሄድ የረዥም ጊዜ ህልም ነበር። ጁልስ ቬርንን ጠይቅ ማለት ነው።” ይሁን እንጂ ከፍተኛ ጫና እና የሙቀት መጠን የምድርን እምብርት መድረስ የማይቻል ያደርገዋል. ሳይኪ በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ የብረት ማዕድን ለማጥናት ልዩ ዕድል ይሰጣል።
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች እንደሚገምቱት አስትሮይድ 144 ማይል (232 ኪ.ሜ.) በሰፋው እና በ173 ማይል (280 ኪሎ ሜትር) ርዝመት ይመዝናል። ብረት፣ ኒኬል እና ሌሎች ብረቶች እንዲሁም የወርቅ፣ የብር፣ የፕላቲኒየም ወይም የኢሪዲየም መጠን ሊገኙ እንደሚችሉ ይታመናል። የሳይንስ ሊቃውንት በአስትሮይድ ወለል ላይ የሾሉ የብረት ጉድጓዶች፣ ከፍተኛ የብረት ቋጥኞች እና በብረት የተሸፈኑ የተሸረሸሩ የላቫ ፍሳሾችን ለመመልከት ይጠብቃሉ።
ይህ ተልእኮ ከፍተኛ ሳይንሳዊ እሴትን ይይዛል ምክንያቱም አስትሮይድ ስለ ስርአታችን አፈጣጠር ግንዛቤን የሚሰጥ እና በምድር ላይ ስላለው ህይወት አመጣጥ እና ስለ ፕላኔታችን መኖሪያነት መሰረታዊ ጥያቄዎችን ይመልሳል። ሳይንቲስቶች አስትሮይድን በማጥናት ከባቢ አየርን የሚከላከለውን እና ህይወታችንን የሚያስችለውን መግነጢሳዊ መስክ ስለሚያመነጨው ስለ ምድር የራሷ የብረት ማዕከሎች የበለጠ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
የጠፈር መንኮራኩሩ በ2026 የስበት ኃይልን ለመጨመር ማርስን በማለፍ ወደ አስትሮይድ ማዞሪያ መንገድ ትወስዳለች።በ2029 ወደ አስትሮይድ ይደርሳል እና ወደ 47 ማይል (75 ኪሜ) እየዞረ በዙሪያው ለመግባት ይሞክራል። እስከ 440 ማይል (700 ኪ.ሜ.) የጠፈር መንኮራኩሩ የፀሐይ ኤሌክትሪክ ኃይልን እና የሙከራ የመገናኛ ዘዴን በመጠቀም መረጃን ለማስተላለፍ ሌዘርን ይጠቀማል።
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