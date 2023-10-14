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የናሳ ሳይኪ የጠፈር መንኮራኩር በብረታ ብረት የተሸፈነ አስትሮይድ ተልእኮ ጀመረ

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 14, 2023
የናሳ ሳይኪ የጠፈር መንኮራኩር በብረታ ብረት የተሸፈነ አስትሮይድ ተልእኮ ጀመረ

የናሳ ሳይቼ መንኮራኩር በዓይነቱ የመጀመሪያ የሆነ ፍለጋ ወደ ሚገኝ ልዩ ብረት ወደተሸፈነ አስትሮይድ ጉዞ ጀምራለች። እየተከተለው ባለው አስትሮይድ ስም የተሰየመው ይህ የጠፈር መንኮራኩር በ2029 ከስድስት አመታት ጉዞ በኋላ መድረሻው ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል። የሳይንስ ሊቃውንት ሳይቼ ስለ ምድር እና ሌሎች ዓለታማ ፕላኔቶች ውስጣዊ አሠራር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን በመስጠት የጥንት ፕላኔት እምብርት ቅሪት ሊሆን እንደሚችል ያምናሉ።

መንኮራኩሯ በስፔስኤክስ ከናሳ ኬኔዲ የጠፈር ማእከል የተወነጨፈች ሲሆን፥ ከሮኬቱ የላይኛው መድረክ በተሳካ ሁኔታ በመለየቷ ከመሬት ተቆጣጣሪዎች ጭብጨባ ተነሳ። ይህ ተልዕኮ በቋጥኝ ወይም በረዷማ አስትሮይድ ላይ ያተኮሩ ከቀደምት ተልእኮዎች መነሳትን ይወክላል። ከዘጠኙ የብረት የበለጸጉ አስትሮይዶች ውስጥ ትልቁ የሆነው ሳይኪ በፀሐይ ዙሪያ የሚዞረው በማርስ እና በጁፒተር መካከል ባለው ዋናው የአስትሮይድ ቀበቶ ውጫዊ ክልል ውስጥ ነው።

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ሳይቼ በግምት 232 ኪ.ሜ ስፋት እና 280 ኪ.ሜ ርዝመት እንዳለው ወስነዋል። ከብረት, ከኒኬል እና ከሌሎች ብረቶች, ከሲሊቲክስ የመፍጠር እድል ጋር እንደሚጣመር ይታመናል. በዋነኛነት ግራጫማ ቦታው ከጠፈር ተጽእኖዎች የተነሳ በጥሩ የብረት እህሎች ይሸፈናል ተብሎ ይጠበቃል። የሳይንስ ሊቃውንት ይህ አስትሮይድ ሾጣጣ የብረት ጉድጓዶች፣ ከፍተኛ የብረት ቋጥኞች እና የተሸረሸሩ የላቫ ፍሰቶች በብረታ ብረት እንደተሸፈኑ ቢያስቡም ግምታቸው ከስሜት ውጪ ሊሆን እንደሚችል ይገነዘባሉ።

ከብረታ ብረት ይዘቱ በተጨማሪ፣ ሳይቼ ከመጀመሪያው የፀሀይ ስርዓት እንደ ፕላኔታዊ ግንባታ ብሎክ ስላለው ሚና ለሳይንቲስቶች ትልቅ ፍላጎት አለው። ጥናቱ በምድር ላይ ስላለው ሕይወት አመጣጥ እና ፕላኔታችንን ለመኖሪያ እንድትሆን ስለሚያደርጉት መሠረታዊ ጥያቄዎች መልስ ይሰጣል። ሳይኪን በመመርመር፣ ሳይንቲስቶች ከባቢ አየርን የሚከላከለውን እና ህይወት እንዲበለጽግ የሚያስችል መከላከያ መግነጢሳዊ መስክ ለመፍጠር የምድርን የብረት ኮር ሚና በተሻለ ለመረዳት ተስፋ ያደርጋሉ።

በአሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ የሚተዳደረው የ2.4 ቢሊዮን ዶላር ተልዕኮ ወደ አስትሮይድ ለመድረስ የማዞሪያ መንገድ ይወስዳል። የጠፈር መንኮራኩሩ በ2026 በ2029 ወደ ፕሲቺ ምህዋር ከመግባቱ በፊት ማርስን ለስበት ኃይል ማበልፀጊያ ትጠቀማለች ፣እዚያም ቢያንስ እስከ 2031 ይቆያል። የራሱ ፕላኔት.

ምንጮች፡- ናሳ፣ አሶሺየትድ ፕሬስ

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