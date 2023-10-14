የናሳ ሳይኪ የጠፈር መንኮራኩር ወደ ብረት አስትሮይድ ተልዕኮ ገባ

የናሳው ሳይቼ መንኮራኩር ብርቅዬ ብረት የተሸፈነ አስትሮይድ ለመቃኘት የስድስት አመት ጉዞ ጀምራለች። ይህ ተልእኮ የብረታ ብረት አለምን የመጀመሪያ ፍለጋን ያሳያል፣ ምክንያቱም አብዛኛዎቹ አስትሮይድስ በተለምዶ ድንጋያማ ወይም በረዷማ ናቸው። ሳይቼ የተባለው አስትሮይድ የቀደምት ፕላኔት እምብርት ቅሪት ሊሆን እንደሚችል ሳይንቲስቶች ያምናሉ።
Psyche የጠፈር መንኮራኩር በስፔስኤክስ ከናሳ ኬኔዲ የጠፈር ማእከል ያመጠቀች ሲሆን እ.ኤ.አ. አስትሮይድ በግምት 2029 ማይል ስፋት እና 144 ማይል ርዝመት ያለው ሲሆን በብረት፣ ኒኬል እና ሌሎች ብረቶች እንደሚገኝ ይታመናል።
መሪ ሳይንቲስት የሆኑት ሊንዲ ኤልኪንስ-ታንቶን የአሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ እንደገለፁት የምድርን የብረት እምብርት ለመመርመር ህልም ቢሆንም ከፍተኛ ግፊት እና የሙቀት መጠኑ የማይቻል ያደርገዋል። ይሁን እንጂ የሳይኪ አስትሮይድ በሶላር ሲስተም ውስጥ የብረት ኮርን ለማጥናት እድል ይሰጣል.
የሳይንስ ሊቃውንት ስለ አስትሮይድ ባህሪያት ግምታቸውን ሰንዝረዋል፣ ሾጣጣ የብረት ጉድጓዶች፣ የብረት ቋጥኞች እና በብረት የተሸፈኑ የተሸረሸሩ የላቫ ፍሰቶች። እንዲሁም በአስትሮይድ ብረት እና ኒኬል ውስጥ የሚሟሟ የወርቅ፣ የብር፣ የፕላቲኒየም ወይም የኢሪዲየም መጠን የመከታተል እድል አለ።
ናሳን በመወከል በአሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ የሚመራው ተልዕኮ 1.2 ቢሊዮን ዶላር በጀት ይዟል። መንኮራኩሩ በ2026 ማርስን ለስበት ኃይል ለመጨመር ወደ አስትሮይድ ለመድረስ የማዞሪያ መንገድን ይወስዳል።በ2029 በአስትሮይድ ዙሪያ ወደ ምህዋር ለመግባት ይሞክራል እስከ 440 ማይል እና ወደ 47 ማይል ቅርብ።
Psyche የጠፈር መንኮራኩር በፀሃይ ኤሌክትሪክ ኃይል ላይ የተመሰረተ ሲሆን በራዲዮ ሞገዶች ምትክ ሌዘርን የሚጠቀም የሙከራ የግንኙነት ስርዓት ያሳያል። ይህ ስርዓት የውሂብ ፍሰትን ከጥልቅ ህዋ ወደ ምድር ለመጨመር ያለመ ሲሆን ይህም ወደፊት ቪዲዮዎችን ከጨረቃ ወይም ከማርስ ሊያስተላልፍ ይችላል.
ይህ የሳይኪ አስትሮይድ ተልእኮ ስለ ሥርዓተ ፀሐይ አፈጣጠር እና ፕላኔቷን ለመኖሪያ ምቹ እንድትሆን ለሚያደርጉት መሠረታዊ ጥያቄዎች መልስ ሊሰጥ ይችላል። በተጨማሪም የአስትሮይድ ሜታሊካል ኮርን ማጥናታችን ከባቢ አየርን ለመጠበቅ እና ህይወታችንን ለማስቻል ወሳኝ የሆነውን የምድርን መግነጢሳዊ መስክ ያለንን ግንዛቤ ያሳድጋል።
ምንጮች:
– የናሳ ሳይኪ የጠፈር መንኮራኩር ወደ ብረት አስትሮይድ (ናሳ) ተልዕኮ ገባ።
- ሳይኪ (አስትሮይድ) (ዊኪፔዲያ)