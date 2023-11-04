አዲስ የአሰሳ ተልዕኮ፡ የሉሲ ጉዞ የፀሐይ ስርዓታችንን ሚስጥሮች ለማወቅ

የናሳ የሉሲ ተልእኮ የኛን ሥርዓተ ፀሐይ አስትሮይድ እንቆቅልሾችን ለመዳሰስ ወደር የሌለው ጉዞ ጀምራለች። ይህ የማይታመን የጠፈር መንኮራኩር በቅርብ ጊዜ በቅርብ ርቀት ላይ የነበሩትን ምስሎችን በማስተላለፍ በጉዞው ውስጥ ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ደርሷል። የተልእኮው ዋና ዓላማ የትሮጃን አስትሮይድን መመርመር ነው፣ በጁፒተር ዙሪያ የሚዞሩት የሰማይ አካላት ቡድን የቀደምት የፀሐይ ስርዓት ፕላኔት ግንባታ ብሎኮች ንፁህ ቅሪቶች ናቸው።
የተልእኮውን ስኬት ለማረጋገጥ የሉሲ የጠፈር መንኮራኩር የመጀመሪያ ኢላማዋ ወደሆነችው ዲንኪሽ የተባለችውን አስደናቂ አስትሮይድ አቅጣጫ አስቀመጠች። ባልተጠበቀ ሁኔታ ዲንኪነሽ ራሱን እንደ ሁለትዮሽ ስርዓት አሳይቷል፣ ይህም ትንሽ አስትሮይድ በትልቁ እየዞረ ነው። ይህ መገለጥ የጠፈር መንኮራኩሩ የክትትል ስርዓት የሁለትዮሽ አስትሮይድ አስደናቂ ምስሎችን ያለምንም እንከን ስለሳለ የመቋቋም እና የመላመድ ችሎታን ያሳያል።
እ.ኤ.አ. ኖቬምበር 1 ላይ ናሳ እነዚህን አስደናቂ ምስሎች አጋርቷል ፣ ይህም ሁለትዮሽ አስትሮይድን በሁሉም ክብራቸው አሳይቷል። ትልቁ አስትሮይድ ወደ ግማሽ ማይል (790 ሜትር) ስፋት ሲለካ ትንሹ ደግሞ በዲያሜትር 0.15 ማይል (220 ሜትር) ይሸፍናል።
የሉሲ ተልእኮ በሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ የራሱን ጉዞ ሲጀምር በታዋቂው ቅሪተ አካል በተሠራው የሰው አጽም ሉሲ ስም በትክክል ተሰይሟል። ከሌሎች የጠፈር መንኮራኩሮች በተለየ፣ ሉሲ የትሮጃን አስትሮይድን ፍለጋ በምታደርግበት ጊዜ 10,000 ማይል በሰአት አካባቢ አስደናቂ ፍጥነቷን ትጠብቃለች። እነዚህ አስትሮይዶች ሳይንቲስቶች ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር ጠቃሚ ግንዛቤን እንዲያገኙ የሚያስችል የቀደምት ሥርዓተ ፀሐይ ቅሪት ሆነው ያገለግላሉ።
በእያንዳንዱ ከትሮጃን አስትሮይድ ጋር በተገናኘችበት ወቅት፣ ሉሲ የነዚህን ጥንታዊ አለቶች ስብጥር፣ ጅምላ እና ጂኦሎጂካል ታሪክ ለማጥናት የላቁ ካሜራዎችን እና ስፔክትሮሜትርን ትጠቀማለች። የሳይንስ ሊቃውንት ስለ ትሮጃኖች በረዷማ ተፈጥሮ ወሳኝ መረጃ ለማግኘት እና ልዩነታቸውን ለመተንተን ተስፋ ያደርጋሉ። አንዳንድ ትሮጃኖች በሶላር ሲስተም ውጨኛው ክፍል ላይ ከሚገኙት ሩቅ ነገሮች ጋር ተመሳሳይነት አላቸው።
ስለ ትሮጃን አስትሮይድ ሚስጥሮች በጥልቀት በመመርመር፣ የሉሲ ተልእኮ የራሳችንን ፕላኔት አመጣጥ አጠቃላይ ለመረዳት አስተዋፅዖ ያደርጋል። ትሮጃኖች የምድርን እና የአጎራባች ፕላኔቶችን አስደናቂ ታሪክ ለመክፈት ቁልፉን ይይዛሉ። ዶናልድጆሃንሰን ወደ ሚባለው የጠፈር ቋጥኝ ሲቃረብ ይህ ታላቅ ስራ በ2025 በታቀደው የሉሲ ቀጣይ የአስትሮይድ ገጠመኝ ይቀጥላል። የተልእኮው የመጨረሻ ስኬት እ.ኤ.አ. በ2027 ሊከናወኑ የታቀዱ ስድስት ትሮጃኖችን በማሰስ ላይ ነው።
ወደዚህ ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ የአሰሳ እና የማወቅ ጉዞ ስንጀምር ይቀላቀሉን። የእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ምሥጢር በአንድ ጊዜ አንድ አስትሮይድ ለመገለጥ እየጠበቀ ነው።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ትሮጃን አስትሮይድ ምንድን ናቸው?
ትሮጃን አስትሮይድ በጁፒተር ዙሪያ የሚዞሩ የሰማይ አካላት ስብስብ ነው። እነሱ የጥንት የፀሐይ ስርዓት ቅሪቶች እንደሆኑ ይታመናል እና ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
የሉሲ ተልእኮ ዓላማ ምንድን ነው?
የሉሲ ተልዕኮ የትሮጃን አስትሮይድን ለመመርመር እና ለማጥናት ያለመ ነው። ሳይንቲስቶች አወቃቀራቸውን፣ የጅምላ እና የጂኦሎጂካል ታሪካቸውን በመመርመር ስለ ሥርዓተ ፀሐይ አፈጣጠርና ስለ ፕላኔቶች ሕንጻዎች የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
የሉሲ የጠፈር መንኮራኩር ምን ያህል በፍጥነት እየተጓዘ ነው?
የሉሲ የጠፈር መንኮራኩር የትሮጃን አስትሮይድን ፍለጋ ባደረገበት ጊዜ ሁሉ በ10,000 ማይል በሰአት (16,093 ኪሜ በሰአት) በሚገርም ፍጥነት እየተጓዘ ነው።
የሉሲ ካሜራዎች እና ስፔክትሮሜትር ምን ጥቅም ላይ ይውላሉ?
የሉሲ የላቁ ካሜራዎች እና ስፔክትሮሜትር የትሮጃን አስትሮይዶችን ስብጥር እና ባህሪያት ለመመልከት እና ለመተንተን ይጠቅማሉ። ስለ ትሮጃኖች በረዷማ ተፈጥሮ እና አንዳቸው ከሌላው ስለሚለያዩ ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣሉ።