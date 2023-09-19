የናሳ ፓርከር ሶላር ፕሮብ ከኃይለኛ የፀሐይ ፍንዳታ ተረፈ

የናሳ ፓርከር ሶላር ፕሮብ የተባለ የጠፈር መንኮራኩር የፀሀይን ባህሪ በቅርብ ጊዜ በረረች እና እስካሁን ከተመዘገቡት እጅግ በጣም ሀይለኛ የኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (CMEs) አንዱን ተርፋለች። የፀሃይ ክስተት ብርቅዬ ቀረጻ በጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ አፕላይድ ፊዚክስ ላብራቶሪ ተለቋል።
የኮሮናል ጅምላ ማስወጣት ከፀሐይ ወለል ላይ ከፍተኛ ትኩስ ጋዝ ወይም ፕላዝማ የሚፈነዳ ነው። ሳተላይቶችን አደጋ ላይ የሚጥሉ፣ የመገናኛ እና የአሰሳ ቴክኖሎጂዎችን የሚያበላሹ እና የሃይል መረቦችን እስከ ማንኳኳት ጨምሮ በምድር ላይ ከፍተኛ መዘዝ ሊያስከትል ይችላል። እ.ኤ.አ. በ 1989 አንድ ኃይለኛ ሲኤምኢ በኩቤክ ፣ ካናዳ ውስጥ ከፍተኛ ጥቁር መጥፋት አስከትሏል።
በጠንካራ የሙቀት ጋሻ የታጠቀው ፓርከር ሶላር ፕሮብ (Parker Solar Probe) ሲኤምኢን በመመልከት ለሁለት ቀናት ያህል ወስዶ በፀሐይ አቅራቢያ በደረሰ ኃይለኛ የፀሃይ ፍንዳታ በመብረር የመጀመሪያዋ የጠፈር መንኮራኩር ሆነች። መርማሪው የጨረር ፍንዳታውን ተቋቁሞ ፍንዳታውን ያለምንም ጉዳት ወጣ።
ሳይንቲስቶች ከፓርከር ሶላር ፕሮቢ የተገኘውን መረጃ ከሌሎች የጠፈር መንኮራኩሮች እና ቴሌስኮፖች ምልከታዎች ጋር በመሆን የሲኤምኢዎችን ባህሪ እና ሌሎች የጠፈር የአየር ሁኔታ ክስተቶችን ለምሳሌ የፀሐይ ግርዶሾችን በተሻለ ሁኔታ ለመረዳት እየተጠቀሙ ነው። ይህ እውቀት ለወደፊቱ ጠፈር የአየር ሁኔታ ክስተቶችን ለመተንበይ እና ለመዘጋጀት ይረዳል።
የጠፈር መንኮራኩሩ 430,000 ማይል በሰአት ፍጥነት እንደሚደርስ እና በ3.9 ከፀሀይ 2024 ሚሊየን ማይል ርቀት ላይ እንደምትገኝ የፓርከር ሶላር ፕሮቢ ተልዕኮ ይቀጥላል። የተሻለ ዝግጁነት እና ቅነሳ ስልቶች.
[ትርጉም፡ ኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (ሲኤምኢ) - ከፀሐይ ወለል ላይ ከፍተኛ ሙቀት ያለው ጋዝ ወይም ፕላዝማ ይፈነዳል።]
[ምንጭ፡ የጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ አፕላይድ ፊዚክስ ላብራቶሪ]
[ምንጭ፡ ናሳ]