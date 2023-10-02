የናሳ ፅናት ሮቨር በማርስ ላይ የአቧራ አዙሪትን ተመልክቷል።

የናሳ ፐርሴቨራንስ ሮቨር በማርሺያን ገደል ዠዜሮ ምዕራባዊ ጫፍ ላይ የአቧራ አዙሪት ሲጠርግ የሚያሳይ ምስል ቀርጿል። እ.ኤ.አ. ነሐሴ 30 ቀን 2023 የተመዘገበው ክስተት የአቧራ አዙሪት በግምት 12 ማይል በሰአት (19 ኪሜ በሰአት) እየተንቀሳቀሰ ሲሆን 60 ሜትር ስፋት እና 2 ኪሎ ሜትር ቁመት እንዳለው ያሳያል።
ምንም እንኳን የአቧራ አውሎ ነፋሶች በምድርም ሆነ በማርስ ላይ ቢታዩም በቀይ ፕላኔት ላይ ያሉት ግን በጣም ትልቅ የማደግ አቅም አላቸው። እነዚህ የማርስ እዙሮች በፕላኔቷ ከባቢ አየር ውስጥ አቧራ እንደገና በማሰራጨት ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ፣ ይህም ለሳይንቲስቶች አስደናቂ የጥናት ርዕሰ ጉዳይ ያደርጋቸዋል።
በማርስ ላይ የአቧራ አዙሪትን ማጥናት በከባቢ አየር ውስጥ ስላለው ተለዋዋጭነት እና ከመሬት ውጭ ባለው አካባቢ ውስጥ ስላለው የአቧራ ቅንጣቶች ባህሪ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የእነዚህን ሽክርክሪትዎች እንቅስቃሴ እና ባህሪያት በመመርመር ተመራማሪዎች በማርስ ላይ ለአጠቃላይ የአየር ንብረት እና የአየር ሁኔታ ሁኔታ እንዴት እንደሚረዱ የተሻለ ግንዛቤ ማግኘት ይችላሉ.
ፐርሴቨራንስ ሮቨር በአቧራ አዙሪት ላይ ካለው ምልከታ በተጨማሪ በማርስ ወለል ላይ አዳዲስ የፍጥነት ሪከርዶችን እያስመዘገበ ይገኛል። በAutoNav አውቶማቲክ ዳሰሳ ሲስተም የታጠቀው ሮቨር በጉዞ ቅልጥፍና ከቀደምት ሮቨሮች በልጧል።
በቅርብ ጊዜ በስኖውድሪፍት ፒክ ላይ በተካሄደው ጉዞ፣ ጽናት ከቀደሙት ተልእኮዎች ጋር ሲነጻጸር 759 ሜትሮችን በከፍተኛ ያነሰ ጊዜ ሸፍኗል። ይህ በተፋጠነ ፍጥነት መረጃን እንዲመረምር እና እንዲሰበስብ የሚያስችለውን የሮቨር አሰሳ ስርዓትን አቅም ያሳያል።
እነዚህ በPerseverance rover የተገኙ ስኬቶች ስለ ማርስ እውቀትን ለማግኘት በምናደርገው ጥረት ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ናቸው። በቴክኖሎጂ እና በመረጃ አሰባሰብ ቀጣይ እድገቶች የቀይ ፕላኔትን ምስጢራት መፈተሽ እና ስለ ዩኒቨርስ ያለንን ግንዛቤ ማስፋት እንችላለን።
ትርጓሜዎች
– የአቧራ አዙሪት፡ በአየር ወለድ ብናኞች የሚሽከረከር አምድ፣ ለምሳሌ አቧራ፣ በማዕከላዊ ዘንግ ዙሪያ በፍጥነት የሚሽከረከር።
– የማርስ ቋጥኝ ጄዜሮ፡- በማርስ ላይ ያለ እሳተ ጎመራ በጂኦሎጂካል እና በሥነ ከዋክብት ፋይዳው የተነሳ ለናሳ የጽናት ሮቨር ማረፊያ ቦታ ሆኖ ተመረጠ።
- AutoNav: በ Perseverance rover በራስ-ሰር ለማቀድ እና በማርስ ላይ ተሻጋሪ መንገዶችን ለማስፈፀም የሚጠቀምበት ራስ-ሰር የማውጫጫ ዘዴ።
ምንጮች:
– ናሳ፡ በ Perseverance rover በማርስ ላይ የአቧራ አዙሪት ምልከታ ሪፖርት አድርግ።