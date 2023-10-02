አዲስ ምርምር በጨረቃ ግጭት የተፈጠረውን የሳተርን ቀለበት ይጠቁማል

የሳተርን የቀለበት አሠራር ለብዙ መቶ ዘመናት ሳይንቲስቶችን ሲያስደንቅ ቆይቷል፣ ነገር ግን በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት እነዚህ አስደናቂ ቀለበቶች ሁልጊዜ አልነበሩም። እንደ እውነቱ ከሆነ, እነሱ ለዘላለም ላይሆኑ ይችላሉ. በናሳ አሜስ የምርምር ማዕከል፣ በዱራም ዩኒቨርሲቲ እና በግላስጎው ዩኒቨርሲቲ መካከል ያለው ትብብር የሳተርን ቀለበቶች አመጣጥ ላይ ብርሃን ለመስጠት ሱፐር ኮምፒውተር ሲሙሌሽን ተጠቅሟል።
ጥናቱ የሚገነባው በካሲኒ-ሁይገንስ ተልዕኮ በተሰበሰበ መረጃ ላይ ሲሆን ይህም የሳተርን ቀለበቶች እና ጨረቃዎች ቀደም ብለው ከሚያምኑት በጣም ያነሱ መሆናቸውን አረጋግጧል። ይህ ግኝት በሳተርን ዙሪያ ልዩ የሆነ የቀለበት ስርዓት እንዲፈጠር ምክንያት የሆኑትን ሂደቶች በተመለከተ ጥያቄዎችን አስነስቷል.
ይህንን ምስጢር ለመመርመር፣ የምርምር ቡድኑ በዱራም ዩኒቨርሲቲ የላቀ ኮምፒውቲንግ (DiRAC) ሱፐር ኮምፒውተር በመጠቀም ወደ የተከፋፈለ ምርምር ዞሯል። በሳተርን ዙሪያ ወደ 200 የሚጠጉ የጨረቃ ግጭቶችን ፈጥረዋል፣ እያንዳንዳቸው ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ዝርዝር እና መፍትሄ አላቸው። ከአስር ሚሊዮኖች አመታት በፊት የሁለት በረዶ ጨረቃዎች ግጭት የሳተርን ቀለበት እንዲፈጠር አስተዋፅዖ ሊያደርግ እንደሚችል ማሳያዎቹ ያሳያሉ።
በምሳሌዎቹ መሰረት፣ ግጭቱ ቀለበቶቹን ከመፍጠር በተጨማሪ በሳተርንኒያ ስርዓት ውስጥ ባሉ ሌሎች ጨረቃዎች ላይ ፍርስራሾችን ያጠጣ ነበር። ይህ ፍርስራሽ ወደ ሰንሰለት ምላሽ ሊያመራ ይችል ነበር፣ በዚህም ምክንያት ዛሬ ያሉት ከ100 በላይ ጨረቃዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። የሚጋጩት ጨረቃዎች ድንጋያማ እምብርት በሰፊው ባልተበታተኑ ነበር፣ ነገር ግን የእነዚህ ነገሮች በረዶ በሳተርንኒያ ስርአት ውስጥ ተበታትኖ ነበር።
ጥናቱ እነዚህ የተጠረጠሩት ጨረቃዎች በግጭት ኮርስ ላይ እንዴት እንደተጠናቀቁ ገምቷል። ቡድኑ ከፀሀይ የሚመጡ ትንንሽ የስበት ንክኪዎች እነዚህን ጨረቃዎች ወደ ሬዞናንስ በመግፋት ምህዋራቸው እንዲሻገር ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ጠቁሟል። ከሬዞናንስ ነጥብ በላይ የምትገኘው ጨረቃ Rhea ለዚህ ፅንሰ-ሀሳብ ተጨማሪ ማስረጃዎችን ያቀርባል ምክንያቱም ጠፍጣፋ እና አመጣጣኝ ምህዋርዋ ወጣት እድሜ እና ከጥንታዊው ግጭት መነሻ ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማል።
ይህ ጥናት የሳተርን ቀለበቶች አመጣጥ ላይ ብርሃንን ብቻ ሳይሆን በኤንሴላደስ የከርሰ ምድር ውቅያኖሶች ውስጥ ያለውን ህይወት ፍለጋ ላይም አንድምታ አለው። ናሳ እነዚህን ውቅያኖሶች ለመመርመር የብረት እባብ ለመላክ እያሰበ ነው፣ እና የሳተርን ቀለበቶችን የፈጠሩትን ሂደቶች መረዳቱ በዚህ የጨረቃ ጂኦሎጂካል እና የአካባቢ ታሪክ ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
በአጠቃላይ ይህ አዲስ ጥናት የሳተርን የቀለበት ስርዓት ተለዋዋጭ ባህሪ እና አፈጣጠሩን የፈጠሩትን አስደናቂ የሰማይ ክስተቶች አጉልቶ ያሳያል። እንዲሁም የአጽናፈ ዓለማችንን ሚስጢሮች በማውጣት የሱፐር ኮምፒውተር ሲሙሌሽን ሃይል ያሳያል።
ትርጓሜዎች
– Roche Limit፡- ከሰለስቲያል አካል ያለው ርቀት የቲዳል ሃይሎች ከሰውነት ስበት ራስን መሳብ በልጦ እንዲበታተን ያደርገዋል።
– ሬዞናንስ፡- ሁለት የሰማይ አካላት እርስ በእርሳቸው ላይ የስበት ኃይል የሚፈጥሩበት፣ ምህዋራቸው እንዲረዝም እና እንዲዘነበብ የሚያደርግ ክስተት በኦርቢታል ዳይናሚክስ ውስጥ ያለ ክስተት ነው።
ምንጮች:
- አስትሮፊዚካል ጆርናል
- የናሳ አሜስ የምርምር ማዕከል
- ዱራም ዩኒቨርሲቲ
- ግላስጎው ዩኒቨርሲቲ