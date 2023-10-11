ናሳ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ የአስቴሮይድ ናሙናዎችን መላኪያ ገለጸ

ናሳ ከዚህ ቀደም ታይቶ የማያውቅ የአስትሮይድ ናሙናዎችን ስብስብ በኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩሯ ወደ ምድር የተመለሰውን በቅርቡ አሳይቷል። የናሙናዎቹ፣ የጥንት ጥቁር ብናኝ እና ቁርጥራጮችን ያቀፉ፣ የተገኙት በ60 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ ከሚገኘው ቤንኑ ከተባለው በካርቦን የበለጸገ አስትሮይድ ነው። ይህ መላኪያ ወደ ፕላኔታችን ከተመለሰው ትልቁን የአስትሮይድ ቁስ መጠን ያሳያል።
ሳይንቲስቶች እና የናሳ መሪዎች በሂዩስተን፣ ቴክሳስ በሚገኘው የጆንሰን የጠፈር ማእከል ተሰበሰቡ። የተልእኮው መሪ ሳይንቲስት ዳንቴ ላውሬታ ከአሪዞና ዩኒቨርሲቲ የስብስቡ ሂደት ቀርፋፋ እና ጥንቃቄ የተሞላበት መሆኑን ገልፀውታል። ምንም እንኳን የናሙናዎቹ ትክክለኛ መጠን ገና በውል ባይታወቅም፣ ጃፓን ከቀደመው የአስትሮይድ ተልእኮዋ ካመጣችው በእጅጉ የበለጠ ቢያንስ አንድ ኩባያ ቋጥኝ እንደሚሆን ይጠበቃል።
ዋናው የናሙና ክፍል, አሁንም የታሸገው, ጥቁር ብናኝ እና በውጭው ጠርዝ ላይ የተቀመጡ ቅንጣቶችን ይዟል. እንደ ሎሬታ ከሆነ እነዚህ ናሙናዎች ቀደም ሲል እንደ ሳይንሳዊ ውድ ሀብት ይቆጠራሉ። በተጨማሪም፣ የናሳ አስተዳዳሪ የሆኑት ቢል ኔልሰን፣ የአስትሮይድ ፍርስራሽ ውሃ የሚይዘው ውሃ በሚሸከሙ የሸክላ ማዕድናት እንደሆነ አጉልቶ አሳይቷል።
የእነዚህ የአስትሮይድ ናሙናዎች በተሳካ ሁኔታ መሰብሰብ እና ማቅረቡ ሳይንቲስቶች የእነዚህን ነገሮች ስብጥር እና አመጣጥ በዋጋ ሊተመን የማይችል ግንዛቤን ይሰጣል። ተመራማሪዎች በካርቦን የበለጸጉ ንጥረ ነገሮችን በመመርመር ስለ መጀመሪያው የፀሀይ ስርዓት አፈጣጠር እና አስትሮይድ ውሃ እና ሌሎች አስፈላጊ ንጥረ ነገሮችን ወደ ምድር በማድረስ ረገድ ስላለው ሚና ፍንጭ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
ይህ የድል ዘመን ስኬት ስለ አስትሮይድ ባለን ግንዛቤ እና በፕላኔታችን ታሪክ ላይ ስላላቸው ተጽእኖ ጉልህ እርምጃ ወደፊት ያሳያል። ሳይንቲስቶች እነዚህን ናሙናዎች መመርመራቸውን ሲቀጥሉ፣ ስለ ሥርዓተ ፀሐይ ህንጻዎች እና ከምድር ውጭ የመኖር እድልን በተመለከተ አዳዲስ ግኝቶችን ሊከፍቱ ይችላሉ።
ምንጮች:
- ዋናው ጽሑፍ፡ [ምንጭ URL አስገባ]
- ትርጓሜዎች
– አስትሮይድ፡- በፀሐይ ዙሪያ የምትዞር ትንሽ እና ድንጋያማ ነገር በተለምዶ በማርስ እና በጁፒተር መካከል ባለው የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ ይገኛል።
– ኦሳይረስ-ሬክስ፡ የናሳ አመጣጥ፣ ስፔክተራል ትርጓሜ፣ የሀብት መለያ፣ ደህንነት፣ የ Regolith Explorer የጠፈር መንኮራኩር።
- ካርቦን የበለጸገ፡- በካርቦን ላይ የተመሰረቱ ውህዶች እና ቁሶች ብዛትን ያመለክታል።
- ውሃ የሚሸከሙ የሸክላ ማዕድኖች፡- እነዚህ ማዕድናት በክሪስታል አወቃቀሮቻቸው ውስጥ በኬሚካል የታሰሩ የውሃ ሞለኪውሎችን ይይዛሉ።