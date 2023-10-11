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ናሳ ከምንጊዜውም በላይ የአስትሮይድ ናሙናዎችን ስብስብ ይፋ አደረገ

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 11, 2023
ናሳ ከምንጊዜውም በላይ የአስትሮይድ ናሙናዎችን ስብስብ ይፋ አደረገ

ናሳ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የአስትሮይድ ናሙናዎችን ስብስብ በሂዩስተን በጆንሰን የጠፈር ማእከል በተካሄደ ዝግጅት ላይ በኩራት አሳይቷል። እነዚህ ናሙናዎች የተገኙት በኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር ከመሬት 97 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደሚገኘው ቤንኑ ለተባለው በካርቦን የበለጸገውን አስትሮይድ ባደረገው ተልዕኮ ነው። የጠፈር መንኮራኩሩ ባለፈው ወር በራሪቢው ላይ በካፕሱል ታሽገው ከመጣል በፊት ናሙናዎቹን ሲሰበስብ ሶስት አመታትን አሳልፏል።

ሳይንቲስቶች እና የጠፈር ኤጀንሲ መሪዎች ገና ያልተከፈተው ዋናው የናሙና ክፍል መገለጥ በጉጉት ይጠባበቃሉ። ጃፓን በቀደመው የአስትሮይድ ተልእኮዋ ከተመለሰችው መጠን በልጦ ቢያንስ አንድ ኩባያ ድንጋዮች እንደተሰበሰበ ይገመታል። ይሁን እንጂ ትክክለኛው መጠን አሁንም አልታወቀም.

ከአሪዞና ዩኒቨርሲቲ የተልእኮው መሪ ሳይንቲስት ዳንቴ ላውሬታ፣ ናሙናዎችን በመመርመር ረገድ ያለውን ጥንቃቄ የተሞላበት ሂደት አፅንዖት ሰጥተዋል። ላውሬታ ጥቁር ብናኝ እና ቅንጣቶች በክፍሉ ውጫዊ ጠርዝ ላይ ተበታትነው መገኘታቸውን ገልጻለች, ይህም የሳይንሳዊ ግኝቱን አስፈላጊነት ይጨምራል.

የናሳ አስተዳዳሪ ቢል ኔልሰን እንዳሉት ከካርቦን በተጨማሪ የአስትሮይድ ናሙናዎች ውሃ በሚሸከሙ የሸክላ ማዕድናት መልክ ውሃ ይይዛሉ። ይህ ግኝት እነዚህ ናሙናዎች ስለ ስርዓታችን ስብጥር እና ታሪክ ሊያቀርቡ የሚችሉትን ግንዛቤዎች ላይ ያለውን ደስታ ይጨምራል።

ይህ አስደናቂ የአስትሮይድ ናሙናዎች ስብስብ ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ ትልቅ አቅም ያለው ሳይንሳዊ ውድ ሀብትን ይወክላል። ተመራማሪዎች በናሙናዎቹ ውስጥ የተካተቱትን ቁሳቁሶች መመርመራቸውን ሲቀጥሉ፣የእኛን የጠፈር አመጣጥ ምስጢር ለመክፈት እና ስለ አስትሮይድ አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።

ትርጓሜዎች
– ኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር፡- የናሳ የጠፈር መንኮራኩር ከአስትሮይድ ቤንኑ ናሙናዎችን ሰብስቦ ወደ ምድር ለመመለስ ነው።
– ቤኑ፡- በካርቦን የበለጸገ አስትሮይድ ከመሬት 97 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል።
- ውሃ የሚሸከሙ የሸክላ ማዕድናት፡- በክሪስታል መዋቅራቸው ውስጥ የውሃ ሞለኪውሎችን የያዙ ማዕድናት።

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