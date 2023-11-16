ናሳ የጠፈር መረጃን ወደሚጫወት ሙዚቃ ይለውጣል፣ ጥበባዊ ፍለጋን የሚያበረታታ

የናሳ የቅርብ ጊዜ ፕሮጀክት የጠፈር ድምፆችን እንዲጫወት በማድረግ የፈጠራ ድንበሮችን ገፋ። በሙዚቃ አቀናባሪው ሶፊ ካስትነር አማካኝነት የህዋ ኤጀንሲ በቴሌስኮፖች የተገኘውን መረጃ ወደ ኦሪጅናል ሙዚቃ ቀይሮ አሁን ሰዎች ሊጫወቱት ይችላሉ። ሶኒፊሽን በመባል የሚታወቀው ይህ ፈጠራ ሂደት የስነ ፈለክ መረጃን ወደ ማስታወሻ እና ድምጽ ይለውጣል፣ ይህም ለአድማጮች ልዩ እና መሳጭ ተሞክሮ ይሰጣል።
የሶፊ ካስትነር ድርሰት፣ ‘Where Parallel Lines Converge’ የሚል ርዕስ ያለው፣ እጅግ ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳ ካለው የእኛ ሚልኪ ዌይ ጋላክሲ እምብርት አጠገብ ካለች ትንሽ ቦታ አነሳሽነት ነው። ካስትነር እንዲህ በማለት ያብራራል፣ “በእውነተኛ እውነታዎች ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ ታሪክ ከመፃፍ ጋር ተመሳሳይ ነው። ወደ ድምፅ የተተረጎመ መረጃን ከህዋ ወስደን አዲስ እና ሰዋዊ ለውጥ እየሰጠን ነው። ካስትነር በናሳ ምስል ውስጥ ባሉ ልዩ ቪንቴቶች ላይ በማተኮር አጻጻፉ ይበልጥ ተደራሽ እና ለሰዎች መጫወት እንዲችል አድርጎታል።
የፕሮጀክቱ መረጃ ከተለያዩ የናሳ ቴሌስኮፖች የተሰበሰበ ሲሆን ከነዚህም መካከል ቻንድራ ኤክስሬይ ኦብዘርቫቶሪ፣ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ እና ጡረታ የወጣው Spitzer Space ቴሌስኮፕን ጨምሮ። ይህ የጩኸት ስብስብ ወደ አጽናፈ ዓለማችን ስውር ድምጾች አስደናቂ እይታን ይሰጣል፣ ይህም ግለሰቦች ከባህላዊ የእይታ ውክልና ይልቅ የመስማት ችሎታቸው አማካኝነት የስነ ከዋክብት መረጃ ጋር እንዲሳተፉ ይጋብዛል።
በቻንድራ የእይታ እና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ላይ ያተኮረው ሳይንቲስት ኪምበርሊ አርካንድ የዚህን የፈጠራ ስራ አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል። ከእነዚህ ኤክስሬይ፣ የሚታዩ እና የኢንፍራሬድ መረጃዎች ጋር ለዓመታት ስንሰራ ቆይተናል። እነዚህን መረጃዎች ወደ ድምፅ በመተርጎም ትልቅ እርምጃ ወስደናል፣ እና አሁን፣ ከሶፊ ጋር፣ ለሁላችንም አዲስ ነገር እየሞከርን ነው። ይህ ፕሮጀክት በሰማያት ውስጥ መነሳሻን የማግኘት ጊዜ የማይሽረውን የሰው ልጅ ወግ ያጠቃልላል፣ ከሌሊት ሰማይ ጋር አዲስ እና ማራኪ መንገድን ያቀርባል።
ፈጠራን ለማጎልበት ባላቸው ቁርጠኝነት መሰረት ናሳ ሌሎች ሙዚቀኞች በህዋ ላይ ያለውን መረጃ የመለወጥ ሃይል እንዲያስሱ እና እንዲሞክሩ በማበረታታት ሶኒፊኬሽን በድረገጻቸው ላይ እንዲገኝ አድርጓል። ይህ ፕሮጀክት ለሥነ ጥበባዊ አገላለጽ አዲስ በሮች ከመክፈት በተጨማሪ የአጽናፈ ዓለሙን ውበት እና አስደናቂ ነገሮች ሙሉ ለሙሉ በተለያየ መጠን ያሳያል።
በየጥ
ልጅነት ምንድን ነው?
ሶኒፊሽን መረጃን ከቴሌስኮፕ ወደ ድምፅ እና ሙዚቃ የሚቀይር ሂደት ነው። ውስብስብ የውሂብ ስብስቦችን ልዩ እና መሳጭ ግንዛቤ በመስጠት ግለሰቦች የመስማት ችሎታቸውን በመጠቀም ሳይንሳዊ መረጃን እንዲለማመዱ ያስችላቸዋል።
ናሳ ለዚህ ፕሮጀክት የትኞቹን ቴሌስኮፖች ተጠቅሟል?
ለፕሮጀክቱ አስፈላጊውን መረጃ ለመሰብሰብ ናሳ የቻንድራ ኤክስሬይ ኦብዘርቫቶሪ፣ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ እና ጡረታ የወጣውን Spitzer Space ቴሌስኮፕ ተጠቅሟል። እነዚህ ቴሌስኮፖች የተለያዩ የብርሃን የሞገድ ርዝመቶችን ይይዛሉ, ይህም ሳይንቲስቶች አጽናፈ ሰማይን ከተለያዩ አቅጣጫዎች እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል.
ናሳ የፈጠረውን የ sonification ሙዚቃ የት ማዳመጥ እችላለሁ?
NASA የሶኒፊኬሽን ሙዚቃውን በድረገጻቸው ላይ እንዲገኝ አድርጓል፣ ይህም ሙዚቀኞችን ጨምሮ ግለሰቦች የተለወጠውን የጠፈር መረጃ እንዲያዳምጡ እና እንዲያስሱ እድል ሰጥቷል። የማጫወቻ ዝርዝሩን ለማግኘት የናሳን ኦፊሴላዊ ድረ-ገጽ ይጎብኙ። (ምንጭ፡- ናሳ)