ናሳ ለሥነ አእምሮ ተልእኮ ወደ ብረት የበለጸገ አስትሮይድ ይዘጋጃል።

ናሳ በብረታ ብረት የበለፀገ አስትሮይድ የሚመረምረውን የስነ አእምሮ ተልእኮውን ለመጀመር በዝግጅት ላይ ነው። መንኮራኩሯ በፍሎሪዳ በሚገኘው የናሳ ኬኔዲ የጠፈር ማእከል ከላውንች ኮምፕሌክስ 39A በ SpaceX Falcon Heavy ሮኬት ላይ ትተኮራለች። ማስጀመሪያው ለኦክቶበር 12፣ 2023፣ በ10፡16 ጥዋት EDT ላይ ተይዞለታል።
ተልዕኮው በማርስ እና ጁፒተር መካከል የሚገኘውን አስትሮይድ ሳይኪን ለማጥናት ያለመ ነው። ይህ አስትሮይድ ልዩ ነው ምክንያቱም ከቀደምት አስትሮይዶች በተለየ መልኩ ከፍተኛ መጠን ያለው ብረት ስለያዘ በዋነኛነት ከዓለት ወይም ከበረዶ የተዋቀረ ነው። የሳይንስ ሊቃውንት ሳይቼ የፕላኔቷሲማል ውስጠኛ ክፍል, የድንጋይ ፕላኔት ሕንፃ አካል ሊሆን ይችላል ብለው ያምናሉ. ሳይኪን በማጥናት ተመራማሪዎች ስለ ምድር እና ሌሎች ተመሳሳይ ፕላኔቶች አፈጣጠር ግንዛቤን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
የስነ አእምሮ ተልእኮው አስትሮይድን እራሱን ከማጥናት በተጨማሪ የናሳ ጥልቅ ስፔስ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን የተሰኘ የቴክኖሎጂ ማሳያ ያደርጋል። ይህ ሙከራ በረዥም ርቀት ላይ መረጃን በከፍተኛ ፍጥነት ለማስተላለፍ የሌዘር አጠቃቀምን ይፈትሻል። የጠፈር መንኮራኩሩ ወደ ሳይቼ በሄደበት የመጀመሪያዎቹ ሁለት ዓመታት ውስጥ ባለከፍተኛ ባንድዊድዝ ኦፕቲካል ግንኙነቶችን ይሞክራል።
የማስጀመሪያው ተግባራት በተለያዩ መድረኮች በቀጥታ የሚተላለፉ ሲሆን ከእነዚህም መካከል ናሳ ቲቪ፣ዩቲዩብ፣ኤክስ፣ፌስቡክ፣ትዊች፣ዴይሊ ሞሽን፣ናሳ መተግበሪያ እና የኤጀንሲው ድረ-ገጽ ይገኙበታል። ከመጀመሩ በፊት ናሳ ኦክቶበር 10 ላይ የሚስዮን እና የሳይንስ ገለፃ ያደርጋል፣ በመቀጠልም በጥቅምት 11 ቅድመ-ጅምር የዜና ኮንፈረንስ ያደርጋል።
ናሳ ስለ መጪው የስነ-አእምሮ ተልእኮ በጣም ተደስቷል እናም ስለ ስርዓታችን አቀነባበር እና አፈጣጠር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እንደሚሰጥ ተስፋ ያደርጋል። ኤጀንሲው ህብረተሰቡ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ #MissionToPsyche እና #AskNASA የሚሉ ሃሽታጎችን በመጠቀም ተልእኮውን እንዲከታተል ያበረታታል።
ምንጮች:
- ናሳ