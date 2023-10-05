የናሳ የስነ ልቦና ተልእኮ ለብረታ-ሀብታም አስትሮይድ ጅምር

ናሳ በብረታ ብረት የበለፀገውን ፕሲቺ የተባለ አስትሮይድን ለመመርመር ያለመ የስነ-አእምሮ ተልእኮውን ለመጀመር በዝግጅት ላይ ነው። መንኮራኩሩ በፍሎሪዳ በሚገኘው የአስትሮቴክ ስፔስ ኦፕሬሽን ፋሲሊቲ ካለው የክፍያ ጭነት ማያያዣ ጋር የተገናኘ ሲሆን በ SpaceX Falcon Heavy ሮኬት ላይ በጥቅምት 12 ቀን 2023 ለማንሳት ቀጠሮ ተይዞለታል።የሳይኪ መንኮራኩር ለስድስት ዓመታት ያህል በመጓዝ ርቀቱን ይሸፍናል። በማርስ እና በጁፒተር መካከል የሚገኘውን አስትሮይድ ለመድረስ 2.2 ቢሊዮን ማይሎች ያህል ነው።
የሳይኪ ተልዕኮ አላማ አስትሮይድን ማጥናት እና ስለ ምድር እና ሌሎች ዓለታማ ፕላኔቶች አፈጣጠር ግንዛቤን ማግኘት ነው። የቀደሙት ተልእኮዎች ከዓለት ወይም ከበረዶ በተሠሩ አስትሮይድ ላይ ያተኮሩ ስለነበር ይህ በዋነኛነት በብረት የተዋቀረ ወደ አስትሮይድ የመጀመሪያ ተልዕኮ ይሆናል። የሳይንስ ሊቃውንት ሳይክ የዓለታማ ፕላኔት ግንባታ የሆነውን የፕላኔቴሲማል እምብርት ሊይዝ እንደሚችል ያምናሉ። ተመራማሪዎች አስትሮይድን በማጥናት የምድርን እምብርት ስብጥር የበለጠ ለመረዳት ተስፋ ያደርጋሉ።
ከዋናው ተልእኮ በተጨማሪ፣ የሳይቼ የጠፈር መንኮራኩር ጥልቅ ስፔስ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽንስ የተባለ የቴክኖሎጂ ማሳያን ይይዛል። ይህ ሙከራ ከጨረቃ ባሻገር በከፍተኛ ፍጥነት መረጃን ለማስተላለፍ የሌዘር አጠቃቀምን ይፈትሻል። መንኮራኩሩ ወደ ሳይቼ በጀመረው በሁለት ዓመታት ውስጥ ከፍተኛ ባንድዊድዝ ኦፕቲካል ግንኙነቶችን ከምድር ጋር ያካሂዳል።
NASA ናሳ ቲቪ፣ ዩቲዩብ፣ ኤክስ፣ ፌስቡክ፣ ትዊች እና ናሳ መተግበሪያን ጨምሮ በተለያዩ መድረኮች የማስጀመሪያ እንቅስቃሴዎችን የቀጥታ ሽፋን ይሰጣል። ከመጀመሩ በፊት፣ በጥቅምት 10 የሚስዮን እና የሳይንስ ገለፃ እንዲሁም በጥቅምት 11 ላይ የቅድመ-ጅምር የዜና ኮንፈረንስ ይኖራል። እነዚህ ዝግጅቶች ስለ ሳይኪ ተልዕኮ አላማዎች እና ሳይንሳዊ ጠቀሜታ የበለጠ መረጃ ይሰጣሉ።
በአጠቃላይ፣ የሳይኪ ተልእኮ በአስትሮይድ ዳሰሳችን እና በድንጋያማ ፕላኔቶች አፈጣጠር ላይ ያለን ጉልህ እርምጃ ወደፊት ያሳያል። በዚህ ተልእኮ፣ ሳይንቲስቶች ስለ ምድር እምብርት አመጣጥ እና ስብጥር አዳዲስ ግንዛቤዎችን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
ምንጮች:
– የናሳ ጋዜጣዊ መግለጫ – ኦክቶበር 5፣ 2023