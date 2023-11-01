አዲስ የስፔስ ኤክስ ተልዕኮ ቴክኖሎጂን እና አቅርቦቶችን ለአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ለማቅረብ ተዘጋጅቷል።

ናሳ እና ስፔስኤክስ ህዳር 29 ቀን 7 2022ኛውን የንግድ ዳግም አቅርቦት አገልግሎት ተልዕኮ ወደ አለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ለመጀመር ማቀዳቸውን አስታውቀዋል። ፋልኮን 9 ሮኬት በፍሎሪዳ በሚገኘው የናሳ ኬኔዲ የጠፈር ማእከል 39፡ ከ Launch Complex 9A ይነሳል። 16 pm EST ምረቃው በናሳ ቴሌቪዥን፣ ዩቲዩብ እና በኤጀንሲው ድረ-ገጽ ላይ በቀጥታ ይለቀቃል።
አዳዲስ የሳይንስ ምርመራዎችን፣ ምግብን፣ አቅርቦቶችን እና መሳሪያዎችን የያዘው የ SpaceX ድራጎን መንኮራኩር ወደ አይኤስኤስ መንገዱን ያደርጋል። ከጭነቱ ውስጥ የናሳ AWE (Atmospheric Waves Experiment) ይገኝበታል፣ እሱም በምድር ላይኛው ከባቢ አየር እና ህዋ ላይ ስላለው የሃይል ፍሰት ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት የከባቢ አየር ስበት ሞገዶችን ያጠናል።
ሌላው የተልእኮው ወሳኝ አካል የናሳ ILLUMA-T (የተቀናጀ ሌዘር ኮሙኒኬሽን ሪሌይ ማሳያ ዝቅተኛ-ምድር-ምህዋር የተጠቃሚ ሞደም እና አምፕሊፋየር ተርሚናል) ነው። ይህ ቴክኖሎጂ የኤጀንሲውን ኤልሲአርዲ (Laser Communications Relay Demonstration) በመጠቀም ከህዋ ጣቢያ ወደ ምድር የሚደረጉ የዳታ ፍጥነት የሌዘር ግንኙነቶችን ለመፈተሽ ያለመ ነው። ILLUMA-T እና LCRD አብረው ሲሰሩ ናሳ የመጀመሪያውን ባለሁለት መንገድ ከጫፍ እስከ ጫፍ ያለው የሌዘር የመገናኛ ማስተላለፊያ ዘዴን ያቋቁማል።
የድራጎን የጠፈር መንኮራኩር እ.ኤ.አ ኖቬምበር 9 ከቀኑ 12 ሰአት በEST ላይ ወደ ፊት ለፊት ወደሚገኘው የአይኤስኤስ ሃርሞኒ ሞጁል በራስ ገዝ ትትከላለች ተብሎ ይጠበቃል። ወደ ምድር ከመመለሱ በፊት ለአንድ ወር ያህል ከጠፈር ጣቢያው ጋር ተጣብቆ ይቆያል, ምርምርን ያመጣል እና ጭነት ይመለሳል, ይህም በፍሎሪዳ የባህር ዳርቻ ላይ ይረጫል.
ተልዕኮውን ለመከተል ፍላጎት ላላቸው፣ NASA የሚመለከቱበት እና የሚሳተፉባቸው በርካታ መንገዶችን ይሰጣል። የቀጥታ ማስጀመሪያ ሽፋን በናሳ ቴሌቭዥን ላይ የሚገኝ ሲሆን የኤጀንሲው ድረ-ገጽም የቀጥታ ስርጭት እና የብሎግ ማሻሻያዎችን በቆጠራው ወሳኝ ወቅቶች ያቀርባል። የማህበራዊ ሚዲያ አድናቂዎች #Dragon እና #CRS29 ሃሽታጎችን በመጠቀም እና ናሳን፣ ናሳኬኔዲ፣ አይኤስኤስ እና አይኤስኤስ ብሄራዊ ቤተ ሙከራን በተለያዩ መድረኮች በመከተል መቀላቀል ይችላሉ።
በየጥ:
ጥ፡- 29ኛው የንግድ ዳግም አቅርቦት አገልግሎት ተልዕኮ ወደ አለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ የሚጀምረው መቼ ነው?
መ፡ ተልእኮው እ.ኤ.አ. ኖቬምበር 7፣ 2022 በ9፡16 ከሰዓት EST ላይ እንዲጀመር መርሐግብር ተይዞለታል።
ጥ፡- የ SpaceX ድራጎን የጠፈር መንኮራኩር ለአይኤስኤስ ምን ዓይነት ጭነት ነው የሚያደርሰው?
መ፡ የድራጎኑ የጠፈር መንኮራኩር አዳዲስ የሳይንስ ምርመራዎችን፣ ምግብን፣ አቅርቦቶችን እና መሳሪያዎችን ለአለም አቀፍ መርከበኞች ያቀርባል።
ጥ፡ የናሳ ILLUMA-T ቴክኖሎጂ ዓላማ ምንድን ነው?
መ: ILLUMA-T ከፍተኛ የውሂብ መጠን ያለው የሌዘር ግንኙነቶችን ከጠፈር ጣቢያ ወደ ምድር ለመሞከር ያለመ ነው።
ጥ፡ የድራጎን የጠፈር መንኮራኩር ከአይኤስኤስ ጋር ተጣብቆ የሚቆየው እስከ መቼ ነው?
መ: መንኮራኩሩ ወደ ምድር ከመመለሱ በፊት ለአንድ ወር ያህል ከአይኤስኤስ ጋር ተጣብቆ ይቆያል ተብሎ ይጠበቃል።
ጥ፡ ተልእኮውን መከተል እና ከናሳ ጋር እንዴት መሳተፍ እችላለሁ?
መ፡ የቀጥታ ስርጭቱን በናሳ ቴሌቪዥን በመመልከት ናሳን፣ ናሳኬኔዲ፣ አይኤስኤስ እና አይኤስኤስ ናሽናል ቤተ ሙከራን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ #Dragon እና #CRS29 የሚለውን ሃሽታግ በመጠቀም መከታተል ይችላሉ።
ምንጭ-NASA.gov