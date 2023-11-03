ስለ ዲንኬሽ አዲስ ግንዛቤዎች፡ የሁለትዮሽ አስትሮይድ ሲስተም ሚስጥሮችን ይፋ ማድረግ

ናሳ በአንድ ወቅት ነጠላ ነገር ነው ተብሎ የሚታሰበውን ሚስጥራዊውን ዲንኬሽ አስትሮይድን የማሰስ የቅርብ ጊዜ ተልእኮ አስገራሚ መገለጥ አሳይቷል። ከመጀመሪያዎቹ ግምቶች በተቃራኒ የሉሲ የጠፈር መንኮራኩር ዲንኬሽ በእርግጥ ሁለትዮሽ አስትሮይድ ሲስተም መሆኑን አረጋግጧል። ይህ ማለት ሁለት አስትሮይድ እርስ በርስ እየተሽከረከሩ ነው, የጋራ ማእከል ይጋራሉ. የስርአቱ ልዩ የሆነው ሁለቱ አስትሮይዶች በመጠን በጣም ስለሚለያዩ አንዱ ድንቁርና ነው።
ቀደም ሲል እንደ አንድ አስትሮይድ ተደርጎ ይቆጠር የነበረው የዲንኬሽ ሁለትዮሽ ተፈጥሮ ሳይንቲስቶችን አስገርሟል። “ድንቅነሽ በእውነት ስሙን ኖራለች። በደቡብ ምዕራብ የምርምር ተቋም የሉሲ ዋና ተመራማሪ የሆኑት ሃል ሌቪሰን ይህ አስደናቂ ነው ብለዋል። የዚህ ሁለትዮሽ ጥንዶች ግኝት የሉሲ ተልእኮ አድማሱን አስፍቶታል፣ እሱም መጀመሪያ ላይ የሰባት አስትሮይድ ዝንቦችን ለማካተት ታቅዶ ነበር። ዲንኪነሽ በተጨማሪ ሁለት ትሮጃን ጨረቃዎች እና አሁን ይህ ሳተላይት ተልእኮው 11 የሰማይ አካላትን እንዲጨምር ተደርጓል።
ሉሲ በሰአት 10,000 ማይል በሚያስደንቅ ፍጥነት የዲንኬሽ አስትሮይድ ሲስተምን አልፋ በረረች። ተመራማሪዎች ቀደም ሲል ዲንኬሽ በጊዜ ሂደት በብሩህነት ለውጦች ምክንያት የሁለትዮሽ ስርዓት ሊሆን እንደሚችል ጠርጥረው ነበር። በጠፈር መንኮራኩሩ የተነሱት ምስሎች ንድፈ ሃሳባቸውን ከማረጋገጥ ባለፈ ከተጠበቀው በላይ የሉሲ ተርሚናል ክትትል ስርዓት እንከን የለሽ አፈጻጸም አሳይተዋል።
የዲንኪነሽ ስኬታማ አሰሳ ከሁለትዮሽ አስትሮይድ ሲስተም ጋር የተያያዙ ተለዋዋጭ እና የሰማይ ክስተቶችን ለመረዳት አዳዲስ በሮች ከፍቷል። ሳይንቲስቶች የስበት ሃይሎችን፣ የምህዋር መካኒኮችን እና እንዲህ ያሉ ስርዓቶች በዙሪያው ባለው የጠፈር አካባቢ ላይ ሊያሳድሩ የሚችሉትን ተፅዕኖዎች እንዲመረምሩ ያስችላቸዋል።
በየጥ:
ጥ፡ ሁለትዮሽ አስትሮይድ ሲስተም ምንድን ነው?
መ፡ ሁለትዮሽ አስትሮይድ ሲስተም በጋራ ማእከል የሚዞሩ ሁለት አስትሮይዶች አሉት።
ጥ፡- ሳይንቲስቶች ዲንኪሽ ሁለትዮሽ አስትሮይድ ሲስተም መሆኑን እንዴት ወሰኑ?
መልስ፡ ሳይንቲስቶች የዲንኬሽን ሁለትዮሽ ተፈጥሮ ከጊዜ ወደ ጊዜ በብሩህነት ለውጦች ጠረጠሩ። እነዚህ ጥርጣሬዎች የተረጋገጡት በሉሲ የጠፈር መንኮራኩር በተነሱ ምስሎች ነው።
ጥ፡ የዲንኬሽ ሁለትዮሽ ተፈጥሮ መገኘቱ በሉሲ ተልእኮ ላይ ምን ተጽዕኖ አሳድሯል?
መ፡ ግኝቱ በመጀመሪያ ለሰባት ፍላይቢዎች የታቀደውን የሉሲ ተልእኮ አስፋፍቶ አሁን 11 የሰማይ አካላትን አካቷል።
ጥ፡- ሁለትዮሽ አስትሮይድ ሲስተሞችን የማጥናት አስፈላጊነት ምንድን ነው?
መ፡ ሁለትዮሽ አስትሮይድ ሲስተሞችን ማጥናት ስለ ስበት ሃይሎች፣ ምህዋር መካኒኮች እና በዙሪያው ባለው የጠፈር አካባቢ ላይ ሊኖሩ ስለሚችሉ ተጽእኖ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።