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NASA SpaceXን ለTRACERS የጠፈር የአየር ሁኔታን የማጥናት ተልእኮ መረጠ

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 30, 2023
NASA SpaceXን ለTRACERS የጠፈር የአየር ሁኔታን የማጥናት ተልእኮ መረጠ

NASA SpaceXን ለ TRACERS ተልዕኮ የማስጀመሪያ አገልግሎት አቅራቢ አድርጎ መርጧል። የዚህ ተልእኮ አላማ የጠፈር አየር ሁኔታን እና የፀሃይ ሃይል የምድርን መግነጢሳዊ አካባቢ እንዴት እንደሚጎዳ መመርመር ነው። TRACERS ስለ ፀሐይ-ምድር ስርዓት አስፈላጊ ግንዛቤዎችን በመስጠት ለናሳ ሂሊፊዚክስ መርከቦች ጠቃሚ ተጨማሪ ይሆናል።

ተልእኮው ታንዳም ሪኮኔክሽን እና ኩስፕ ኤሌክትሮዳይናሚክስ ሪኮንኔስንስ ሳተላይት የሚባሉ ሁለት ትናንሽ ሳተላይቶችን ያካትታል። እነዚህ ሳተላይቶች በፀሃይ ንፋስ (በፀሀይ የሚለቀቁትን የተሞሉ ቅንጣቶች) እና የምድር መግነጢሳዊ መስክ መስተጋብር ላይ በማተኮር ምድርን ሲዞሩ ይሽከረከራሉ። ይህ መስተጋብር፣ ማግኔቲክ መልሶ ማገናኘት በመባል የሚታወቀው፣ ከፍተኛ መጠን ያለው ሃይል የማስተላለፍ አቅም ያለው ሲሆን በተሳሰሩ ሚሲዮኖች እና ስሱ ሳተላይቶች ላይ ተጽእኖ ሊያሳድር ይችላል።

የ TRACERS ፕሮጀክት የሚመራው በአዮዋ ዩኒቨርሲቲ ከደቡብ ምዕራብ የምርምር ተቋም እና ከሚሊኒየም ስፔስ ሲስተምስ አጋሮች ጋር በመተባበር ነው። የሳተላይቶቹን የማምጠቅ አገልግሎት የሚሰጠው በፍሎሪዳ በሚገኘው ኬኔዲ የጠፈር ማእከል በሚገኘው የናሳ የላውንች አገልግሎት ፕሮግራም በኤጀንሲው VADR የማስጀመሪያ አገልግሎት ውል ነው።

SpaceX ለዚህ ተልዕኮ መምረጡ በናሳ እና በግል የጠፈር ኢንደስትሪ መካከል ያለውን ትብብር ያሳያል። ሳተላይቶችን እና ጭነትን ወደ አለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ በማምጠቅ ረገድ ካለው አስተማማኝ ታሪክ ጋር፣ SpaceX ለዚህ ወሳኝ ተግባር የታመነ ምርጫ ነው።

የፀሐይ እንቅስቃሴ በምድር እና በመሠረተ ልማቷ ላይ እንዴት ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ለመረዳት የጠፈር የአየር ሁኔታን ማጥናት ወሳኝ ነው። ከ TRACERS ተልእኮ የተሰበሰበው መረጃ የመገናኛ ስርዓቶችን፣ የሃይል መረቦችን እና ሌሎች ቴክኖሎጂዎችን በምድር ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ የጠፈር የአየር ሁኔታዎችን የመተንበይ እና የመዘጋጀት ችሎታን ያሳድጋል።

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