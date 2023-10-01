ናሳ የጠፈር የአየር ሁኔታን ለማጥናት ትናንሽ ሳተላይቶችን ለመጀመር SpaceX ን መረጠ

ናሳ እ.ኤ.አ. በ2025 እንደ የራይድሼር ተልእኮ አካል በመሆን TRACERS በመባል የሚታወቁትን ትንንሽ ሳተላይቶችን እንዲያምጥቅ SpaceX መርጧል። TRACERS፣ ወይም Tandem Reconnection and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites፣ የጠፈር አየር ሁኔታን እና ማግኔቶስፌርን ከዝቅተኛ የምድር ምህዋር ያጠናል።
TRACERS በመጀመሪያ በናሳ የተመረጠው በ2019 እንደ ሂሊዮፊዚክስ ትንንሽ ኤክስፕሎረር (SMEX) ተልእኮ ሲሆን ከ115 ሚሊዮን ዶላር ያልበለጠ በጀት ነበር። በመጀመሪያ እንደ ሁለተኛ ደረጃ ክፍያ ታቅዶ፣ PUNCH ከተባለው ሌላ የSMEX ተልዕኮ ጋር አብሮ ለመጀመር ታስቦ ነበር። ሆኖም ናሳ በኋላ PUNCH ፋልኮን 9 ሮኬትን SPHEREx ከሚባል ሌላ የአስትሮፊዚክስ ተልዕኮ ጋር እንደሚጋራ አስታውቆ ሁለቱም ተልእኮዎች በ2025 ይጀምራሉ።
ምንም እንኳን የናሳ ማስታወቂያ የሚጀምርበትን ቀን ባያቀርብም ቃል አቀባይ ሊጃይ ሎክሃርት TRACERS ከፀሃይ ጋር ወደ ሚዛመደው ምህዋር የሚወስደው የራይድሼር ተልእኮ ከኤፕሪል 2025 በፊት ሊጀመር ለታቀደው ተቀዳሚ ጭነት እንደሚሆን አረጋግጠዋል።
ለSpaceX የተሰጠው የተግባር ትዕዛዝ ዋጋ በ"ውድድር ሚስጥራዊነት ያለው መረጃ" አልተገለጸም። ነገር ግን የመንግስት የግዥ ዳታቤዝ እንዳመለከተው ናሳ በ SpaceX's VADR ውል ላይ 3.593 ሚሊዮን ዶላር ጨምሯል፣ይህም ከTRACERS ተልዕኮ ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል።
አንድ ጊዜ ከፀሐይ ጋር በሚመሳሰል ምህዋር ውስጥ፣ TRACERS የጠፈር መንኮራኩሩ በተደጋጋሚ የምድርን ማግኔቶስፌር የዋልታ ጫፍ ያቋርጣል፣ በፀሃይ ንፋስ እና በመሬት ማግኔቶስፌር መካከል ያለውን ግንኙነት ያጠናል። እነዚህ መስተጋብሮች፣ ማግኔቲክ መልሶ ማገናኘት በመባል የሚታወቁት፣ የጠፈር አየር ሁኔታን እና በምድር ላይ ሊያመጣ የሚችለውን ተጽእኖ ለመረዳት በጣም አስፈላጊ ናቸው።
የ TRACERS ተልእኮ የሚመራው በአዮዋ ዩኒቨርሲቲ ዴቪድ ማይልስ ሲሆን ከክሬግ ክሌትዚንግ ሞት በኋላ ዋና መርማሪ ሆኖ የተረከበው ከአዮዋ ዩኒቨርሲቲም ነው። የሚሊኒየም ስፔስ ሲስተምስ መንኮራኩሩን የመገንባት ሃላፊነት አለበት።
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