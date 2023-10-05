ናሳ ለጽንሰ-ሀሳብ ጥናት አራት በፀሐይ ላይ ያተኮሩ ተልእኮዎችን መረጠ

ናሳ ፀሐይን እና ከምድር ጋር ያለውን ግንኙነት በማጥናት ላይ የሚያተኩሩ አራት ትናንሽ የአሳሽ ተልእኮዎችን መምረጡን በቅርቡ አስታውቋል። እነዚህ ተልእኮዎች የፀሐይን ተፈጥሮ እና በፀሐይ ስርዓት ላይ ያለውን ተፅእኖ የሚዳስስበት መስክ ስለ ሄሊዮፊዚክስ ያለንን ግንዛቤ ለማስፋት ነው።
የምድር ማግኔቶቴል እና አውሮራ (CINEMA) ክሮስ-ልኬት ምርመራ በመባል የሚታወቀው የመጀመሪያው ተልዕኮ የምድርን የፕላዝማ ወረቀት አወቃቀር እና ዝግመተ ለውጥ ያጠናል። ይህ ጥቅጥቅ ያለ የፕላዝማ ሽፋን ከምድር በስተጀርባ በሚፈሱ መግነጢሳዊ መስኮች ውስጥ ይገኛል። ከዳርትማውዝ ኮሌጅ በሮቢን ሚላን የሚመራ ይህ ተልዕኮ የምድር መግነጢሳዊ መስኮች ሙቀትን እንዴት እንደሚያስተላልፉ እና በጊዜ ሂደት እንደሚለዋወጡ ለመመርመር በፀሐይ-ተመሳስሎ በዝቅተኛ የምድር ምህዋር የXNUMX CubeSats ህብረ ከዋክብትን ይጠቀማል።
በሆሊ ጊልበርት የሚመራው የChromospheric Magnetism Explorer (CMEx) ተልዕኮ የፀሐይ ፍንዳታ መግነጢሳዊ ተፈጥሮን ለመረዳት እና የፀሐይ ንፋስ መግነጢሳዊ ምንጮችን ለመለየት ያለመ ነው። CMEx በ chromosphere ውስጥ ያለውን የፀሐይ መግነጢሳዊ መስክ የማያቋርጥ ምልከታዎችን ለማግኘት አቅዷል ፣ የፀሐይ ከባቢ አየር ንብርብር በቀጥታ ከሚታየው የፀሐይ ንጣፍ በላይ።
ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ ከስሚዝሶኒያን አስትሮፊዚካል ኦብዘርቫቶሪ በካትሪን ሪቭስ የሚመራው እጅግ በጣም ከፍተኛ የአልትራቫዮሌት ኮሮናል ጅምላ ማስወጣት እና የኮሮና ቫይረስ ግንኙነት ታዛቢ (ኢሲሲኦ) ተልእኮ ስለ መካከለኛው ኮሮና፣ ከፀሀይ የሚወጡትን ፍንዳታ ክስተቶች እና ሁኔታዎች ለመገንዘብ አስተዋፅዖ ያደርጋል። ወደ ውጭ የሚወጣውን የፀሐይ ንፋስ ማምረት.
በመጨረሻም፣ Magnetospheric Auroral Asymmetry Explorer (MAAX) ተልእኮ፣ በሚቺጋን ዩኒቨርሲቲ በሚካኤል ሊሞህን የሚመራው፣ በመሬት ማግኔቶስፌር እና ionosphere መካከል ያለው ኤሌክትሮዳይናሚክ ትስስር የአውሮራል ሃይልን ፍሰት እንዴት እንደሚቆጣጠር ያለንን ግንዛቤ ለማሻሻል ነው።
በናሳ ዋና መሥሪያ ቤት የሄሊዮፊዚክስ ዲቪዥን ዳይሬክተር የሆኑት ፔግ ሉስ እንደሚሉት፣ እነዚህ የተልእኮ ጽንሰ-ሀሳብ ጥናት ምርጫዎች ስለ ሂሊዮፊዚክስ መስክ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ለመስጠት ቃል ገብተዋል። የአሁን እና የቆዩ ተልእኮዎቻችንን በምርምር እና በቴክኖሎጂ እየገነባን ሳለ ለረጅም ጊዜ የቆዩ ጥያቄዎችን የመመለስ አቅም ይሰጣሉ።
ምንጮች:
- የናሳ ዋና መሥሪያ ቤት