ሊጠፋ የሚችል አስትሮይድ ወደ ምድር እየተቃረበ፡ 2007 FT3

የናሳ ሳይንቲስቶች በቅርቡ 2007 FT3 የተባለ አስትሮይድ ለይተው አውቀዋል ይህም በቅርብ ጊዜ ውስጥ በምድር ላይ ስጋት ይፈጥራል። ምንም እንኳን ናሳ ይህን የመሰለ ነገር ሲያገኝ ይህ የመጀመሪያው ባይሆንም ቁጥጥር ካልተደረገበት ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉ የምድር አስትሮይድ (NEAs) እና ቅርብ-መሬት ኮሜትስ (NECs)ን በመከታተል ላይ ያለውን ቀጣይ ጥንቃቄ ያሳያል።
እ.ኤ.አ. 2007 FT3 መጀመሪያ ላይ በ 2007 ታይቷል ፣ ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ፣ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ብዙም ሳይቆይ መንገዱን አጥተዋል ። ለ1.2 ቀናት ብቻ በቆየ ምልከታ፣ የታለሙ ምልከታዎች አስትሮይድን ማግኘት አልቻሉም፣ እና እስከ አሁን ድረስ ሳይታይ ቆይቷል። እ.ኤ.አ. የ2007 FT3 እንደገና መታደስ በምድር ላይ ስላለው ተጽእኖ ስጋት ፈጥሯል።
እንደ ናሳ ዘገባ፣ 2007 FT3 በጥቅምት 0.0000087 ምድርን የመምታት እድሉ በግምት 1 በመቶ (ወይም ከ11.5 ሚሊዮን 2024ኛው) ነው። ሚሊዮን)። በሁለቱም ሁኔታዎች፣ አስትሮይድ 2024 ቢሊዮን ቶን የቲኤንቲ ፍንዳታ ጋር የሚመጣጠን ሃይል ሊለቅ ይችላል።
ሁለቱም ሊሆኑ የሚችሉ ተፅዕኖዎች ከፍተኛ ክልላዊ ውድመት ቢያስከትሉም፣ የጉዳቱ መጠን በዓለም አቀፍ ደረጃ አስከፊ ሊሆን አይችልም። ናሳ እንደተነበየው እ.ኤ.አ. 2007 FT3 በጥቅምት 5 ቀን 2024 የመምታት እድሉ ከፍተኛ ነው፣ ነገር ግን ተመሳሳይ ውድመት ሊያስከትሉ የሚችሉ እንደ 29075 (1950 DA) ያሉ ሌሎች አስትሮይዶችም አሉ።
የናሳ የአቅራቢያ ምድር የነገሮች ጥናት ማዕከል (CNEOS) የታወቁ ኤንኢኤዎችን በተከታታይ እንደሚከታተል እና አቅጣጫቸውን እንደሚከታተል ልብ ማለት ያስፈልጋል። ይህ ቀጣይነት ያለው ጥረት ሊከሰቱ የሚችሉ ስጋቶችን ለመለየት እና ማናቸውንም አስከፊ ግጭቶች ለመከላከል ተስማሚ ዘዴዎችን ለመንደፍ ያለመ ነው። አስትሮይድ ከመሬት ጋር የመጋጨት እድሉ ዝቅተኛ ቢሆንም፣ ሳይንቲስቶች እነዚህን የሰማይ አካላት ለመረዳት እና ፕላኔታችንን ለመጠበቅ በሚያደርጉት ጥረት ንቁ ሆነው ይቆያሉ።
በየጥ:
ጥ፡- አስትሮይድ 2007 FT3 በ2024 በምድር ላይ የመነካካት እድሉ ከፍተኛ ነው?
መ፡ ናሳ በግምት 0.0000087 በመቶ ወይም ከ1 ሚሊዮን 11.5 ሊሆን እንደሚችል ይገምታል።
ጥ፡ 2007 FT3 ምድርን ቢመታ ምን ሊሆን ይችላል?
መ: አስትሮይድ 2.6 ቢሊዮን ቶን TNT ፈንጂ ጋር ተመጣጣኝ ሃይል የመልቀቅ አቅም አለው፣ ይህም ክልላዊ ውድመት አስከትሏል ነገር ግን ዓለም አቀፍ ጥፋት አይደለም።
ጥ፡ በአሁኑ ጊዜ ስጋት የሚፈጥሩ ሌሎች አስትሮይድስ አሉ?
መ: አዎ፣ ከእንደዚህ አይነት አስትሮይድ አንዱ 29075 (1950 DA) ሲሆን 0.0029 በመቶ ወይም 1 ከ34,500 መጋቢት 16 ቀን 2880 ምድርን የመምታት እድል አለው።
ጥ፡ ናሳ ይህን አደጋ ሊፈታ የሚችለው እንዴት ነው?
መ፡ የናሳ የከርሰ ምድር የነገሮች ጥናት ማዕከል (CNEOS) በቅርብ የሚታወቁትን የምድር አስትሮይድ እና ኮከቦችን በቅርበት ይከታተላል፣ አቅጣጫቸውን ይከታተላል እና አስከፊ ግጭቶችን ለመከላከል ስልቶችን ያዘጋጃል።