የ OSIRIS-REx ኦርቢቲንግ አስትሮይድ ቤንኑ አስገራሚ ምስሎች

በናሳ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር በአስትሮይድ ቤንኑ ምህዋር ዙሪያ የተነሱት ተከታታይ አስደናቂ ምስሎች ሳይንቲስቶችን እና የጠፈር ወዳጆችን በአድናቆት እንዲፈሩ አድርጓቸዋል። በጠፈር መንኮራኩሩ ካሜራዎች የተነሱት ፎቶግራፎች የአስትሮይድን ገጽታ ልዩ እና ዝርዝር እይታን ይሰጣሉ።
OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር፣ ለኦሪጅንስ አጭር፣ Spectral Interpretation፣ Resource Identification፣ Security፣ Regolith Explorer በ 2016 በናሳ የተወነጨፈችው የአስትሮይድ ቤንኑን ስብጥር በማጥናት ናሙናውን በ2023 ወደ ምድር ለመመለስ ነው።
እነዚህ አዲስ የተለቀቁ ምስሎች የጠፈር መንኮራኩሩ ከአስትሮይድ ወለል በላይ 410 ጫማ (125 ሜትሮች) በሚጠጋ ርቀት ላይ ሲያንዣብብ ያሳያሉ። በሚያስደንቅ ሁኔታ ምስሎቹ በድንጋይ እና በትላልቅ ቋጥኞች የተመሰሉትን የቤንኑ ወጣ ገባ መሬት ያሳያሉ።
የ OSIRIS-REx ተልዕኮ በአስትሮይድ አካላዊ ባህሪያት ላይ ጠቃሚ መረጃዎችንም አቅርቧል። ሳይንቲስቶች የጠፈር መንኮራኩሮቹ በቤንኑ ዙሪያ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ በመመርመር የአስትሮይድ ቅርፅን፣ ክብደትን እና የስበት ኃይልን ጭምር ለማወቅ ችለዋል።
ከተልእኮው ጉልህ ግኝቶች መካከል አንዱ የቤንኑ ወለል በሚያስደንቅ ሁኔታ ንቁ ነው ፣ ቅንጣቶች ከአስትሮይድ ውስጥ ይወጣሉ። የዚህ ክስተት መንስኤ አሁንም በምርመራ ላይ ነው, እና ሳይንቲስቶች ከቤንኑ የተሰበሰበው ናሙና በዚህ ልዩ ባህሪ ላይ ብርሃን እንደሚፈጥር ተስፋ ያደርጋሉ.
በ OSIRIS-REx የተሰበሰቡ ምስሎች እና መረጃዎች ቤንኑን ብቻ ሳይሆን የቀደምት የፀሐይ ስርዓትንም ለመረዳት ወሳኝ ናቸው። እንደ ቤኑ ያሉ አስትሮይድ ከፀሀይ ስርዓታችን ምስረታ የተረፉ እንደሆኑ ይታመናል እናም ስለ ፕላኔቶች አመጣጥ እና ዝግመተ ለውጥ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
የ OSIRIS-REx ተልእኮ፣ በቅርበት እይታዎች እና የአስትሮይድ ቤንኑ ሳይንሳዊ መለኪያዎች፣ በአስትሮይድ ጥናት ውስጥ ትልቅ ምዕራፍን የሚያመለክት እና ለወደፊት አሰሳ በሮችን ይከፍታል። መንኮራኩሩ በ2023 ውድ ናሙናውን ይዛ ወደ ምድር የምትመለስ ሲሆን ሳይንቲስቶች የበለጠ ለማጥናት እድሉን በጉጉት ይጠባበቃሉ።
ትርጓሜዎች
- OSIRIS-REx፡ መነሻዎች፣ ስፔክትራል ትርጓሜ፣ የሀብት መለያ፣ ሴኪዩሪቲ፣ Regolith Explorer የጠፈር መንኮራኩር በናሳ በ2016 አስትሮይድ ቤንኑን ለማጥናት እና ናሙና ለማግኘት በናሳ አመጠቀች።
- ቤኑ፡ በ1,614 ጫማ (492 ሜትር) ዲያሜትር ያለው አስትሮይድ ለ OSIRIS-REx ተልእኮ ዒላማ ሆኖ የተመረጠው በንፁህ ሁኔታው እና ስለ መጀመሪያው የፀሐይ ስርዓት ግንዛቤን የመስጠት አቅም ስላለው ነው።
- ሥርዓተ-ፀሓይ፡- የነገሮች ስብስብ (ፕላኔቶች፣ አስትሮይድ፣ ኮሜት ወዘተ) እና ፀሀይ በስበት ኃይል ከእሱ ጋር የተቆራኙ ናቸው።
ምንጮች:
- www.nasa.gov