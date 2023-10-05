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ሳይንስ

የናሳ የአስትሮይድ ቤንኑ አቧራ ናሙና አስደሳች ግኝቶችን እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል።

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 5, 2023
የናሳ የአስትሮይድ ቤንኑ አቧራ ናሙና አስደሳች ግኝቶችን እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል።

ናሳ በቅርቡ ከአስትሮይድ ቤንኑ የአቧራ ናሙና የመሰብሰብ ተልእኮ ያልተጠበቀ መጠን ያለው ቁሳቁስ በማፍራት ከተጠበቀው በላይ ቀርፋፋ የመነሻ ናሙና የማጣራት ሂደት አስገኝቷል። ነገር ግን፣ ይህ "ችግር" ለጥናት የተትረፈረፈ ነገር እንዳለ የሚያሳይ ነው። የOSIRIS-REx ምክትል ዋና መሪ ክሪስቶፈር ስኔድ፣ የናሙና መሰብሰቢያውን ጭንቅላት እና ቆርቆሮ በአቧራ በተሸፈነው ከፍተኛ መጠን ደስታን ገልፀው ብዙ ቁሳቁስ መያዙ “በጣም አስደናቂ” ነው።

ናሙናው የተገኘው TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) የተባለውን የOSIRIS-Rex ሮቦት ክንድ በመጠቀም ነው። ከሰባት ዓመት ጉዞ በኋላ፣ የ TAGSAM ጭንቅላት የያዘው የናሙና ጣሳ በምድር ላይ ወድቋል። ምንም እንኳን አብዛኛው ናሙና በአሁኑ ጊዜ በTAGSAM ጭንቅላት ውስጥ የታሸገ ቢሆንም ሳይንቲስቶች ከሶስት አመታት በፊት በቆርቆሮው ውስጥ ከመከማቸቱ በፊት ከውስጡ የሚወጣውን የአቧራ ቅንጣቶች ተመልክተዋል።

የናሙናው የመጀመሪያ ትንታኔ የኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕን፣ የኢንፍራሬድ መለኪያዎችን እና የኤክስሬይ ስርጭትን መቃኘትን ያካትታል። እነዚህ ቴክኒኮች ስለ ቤንኑ ስብጥር እና በፀሐይ ስርዓት ምስረታ ውስጥ ስላለው ሚና ጠቃሚ መረጃ ይሰጣሉ። አጠቃላይ ሳይንሳዊ ትንታኔ ብዙ ጊዜ የሚወስድ ቢሆንም፣ ናሳ የመጀመሪያ ግኝቶቹን ለመልቀቅ እና የናሙናውን የመጀመሪያ ምስሎች ለማሳየት በጥቅምት 11 ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል።

ናሳ በግምት 250 ግራም የቤንኑ አቧራ ከTAGSAM ጭንቅላት ለማውጣት እየጠበቀ ነው። ነገር ግን, ጭንቅላቱ በደህና ከመከፈቱ በፊት የተወሰነ ጊዜ ይወስዳል. በሚቀጥሉት ሳምንቶች ውስጥ የናሙና ኮንቴይነሩ ለመበተን ወደ ልዩ የእጅ ጓንት ይዛወራሉ.

ይህ አስደሳች እድገት ለወደፊት ምርምር መንገድ የሚከፍት ሲሆን እንደ ቤኑ ያሉ የአስትሮይድ አመጣጥ እና ስብጥር ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል። NASA በተሰበሰበው ናሙና ላይ እያካሄደ ያለው ቀጣይነት ያለው ጥናት ስለ ሶላር ሲስተም ታሪክ እንድንረዳ አስተዋጽኦ ያደርጋል።

ምንጮች:
- NASA (ምንም የተለየ ዩአርኤል የለም)

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