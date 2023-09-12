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አዲስ ግኝት በሩቅ ፕላኔት ላይ ሊኖር የሚችል የውሃ ውቅያኖስን ይጠቁማል

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 12, 2023
አዲስ ግኝት በሩቅ ፕላኔት ላይ ሊኖር የሚችል የውሃ ውቅያኖስን ይጠቁማል

ማጠቃለያ:

ሳይንቲስቶች በ K2-18 b ላይ የውሃ ውቅያኖስ መኖሩን የሚጠቁም አስደናቂ አዲስ ግኝት አደረጉ። ይህ ውቅያኖስ ህይወትን መደገፍ ይችል እንደሆነ እርግጠኛ ባይሆንም፣ ግኝቱ ከፀሀይ ስርዓታችን ባሻገር ለመኖሪያ ዓለማት አጓጊ እድሎችን ከፍቷል። ግኝቱን ያገኙት በካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከናሳ የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ መረጃን ተንትነዋል። በፕላኔቷ ከባቢ አየር ውስጥ ሚቴን እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ መኖራቸውን አረጋግጠዋል፣ይህም በሃይድሮጂን የበለፀገ ከባቢ አየር ስር በውቅያኖስ የተሸፈነ ወለል የመኖር እድልን ያሳያል። ተመራማሪዎቹ በምድር ላይ ባለው ህይወት የሚመረተውን ዲሜቲል ሰልፋይድ የተባለውን ሞለኪውል መኖሩን የሚጠቁም ደካማ ምልክት ተመልክተዋል። ሆኖም ይህንን ግኝት ለማረጋገጥ ተጨማሪ ምልከታዎች ያስፈልጋሉ። ቡድኑ የ K2-18 b ትልቅ መጠን እና የሙቀት መጠን ለመኖሪያነት እንደሚያደርገው፣ ከፍተኛ ግፊት ያለው በረዶ እና ውቅያኖስ በጣም ሞቃት ሊሆን እንደሚችል አብራርቷል። ምንም እንኳን እነዚህ ማስጠንቀቂያዎች ቢኖሩም፣ ግኝቱ ከመሬት በላይ ህይወትን ፍለጋ ውስጥ የተለያዩ የመኖሪያ አካባቢዎችን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ መሆኑን ያጎላል።

ትርጓሜዎች

– Exoplanet፡ ከፀሀይ ስርዓታችን ውጪ በኮከብ የምትዞር ፕላኔት።
– ሚቴን፡- አንድ የካርቦን አቶም እና አራት ሃይድሮጂን አተሞችን ያካተተ ኬሚካላዊ ውህድ።
- ካርቦን ዳይኦክሳይድ፡- ቀለም የሌለው ጋዝ ከአንድ የካርቦን አቶም እና ከሁለት የኦክስጂን አተሞች የተዋቀረ ነው።
- ዲሜቲል ሰልፋይድ፡- በፋይቶፕላንክተን በባህር አካባቢ የሚወጣ ሞለኪውል እና ከባዮሎጂካል እንቅስቃሴ ጋር የተያያዘ ነው።

ምንጮች: የካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ, ናሳ

ሳይንቲስቶች ከመሬት ብዙ የብርሃን አመታት ርቆ በሚገኘው K2-18 b በሚባለው ግዙፍ ኤክሶፕላኔት ላይ ሊኖር ስለሚችል የውሃ ውቅያኖስ የሚጠቁም አዲስ ግኝት አደረጉ። ይህ ግኝት ፕላኔቷን በሊዮ በህብረ ከዋክብት ውስጥ የተመለከተውን የናሳ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ መረጃን ከመረመረ በኋላ ነው። ተመራማሪዎቹ በ K2-18 b's ከባቢ አየር ውስጥ ሚቴን እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ መኖራቸውን ደርሰውበታል፣ይህም በሃይድሮጂን የበለፀገ ከባቢ አየር ስር በውቅያኖስ የተሸፈነ ወለል እንዳለ ይጠቁማሉ። ይሁን እንጂ ግኝቱ የፕላኔቷን መኖሪያነት አያረጋግጥም.

ተመራማሪዎቹ በምድር ላይ ባለው ህይወት ብቻ የሚመረተውን ዲሜቲል ሰልፋይድ፣ ሞለኪውል መኖሩን ሊያመለክት የሚችል ደካማ ምልክት አግኝተዋል። ይሁን እንጂ ይህ ግኝት ገና አልተረጋገጠም, እና ተጨማሪ ምልከታዎች በዌብ ቴሌስኮፕ በመጠቀም ይከናወናሉ. የፕላኔቷ ትልቅ መጠን እና ከፍተኛ የሙቀት መጠን ለመኖሪያነት እንዳይሆን ያደርገዋል ፣በውስጡ ውስጥ ከፍተኛ ግፊት ያለው የበረዶ ሽፋን እና በጣም ሞቃት የሆነ የውቅያኖስ ወለል ሊይዝ ይችላል።

ቀደም ሲል የውሃ ትነት ማስረጃ በሌሎች ኤክስፖፕላኔቶች ላይ ቢገኝም፣ ይህ ግኝት ከፀሀይ ስርዓታችን በላይ ስለ ፕላኔቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች K2-18 b ሕይወትን ሊይዝ የሚችል የውቅያኖስ ዓለም “Hycean” exoplanet ሊሆን እንደሚችል ያምናሉ። እነዚህ ግኝቶች ከመሬት ውጭ ህይወትን ፍለጋ የተለያዩ የመኖሪያ አካባቢዎችን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ መሆኑን ያጎላሉ።

ምንጮች:
- የካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ
- ናሳ

By ሮበርት አንድሪው

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