አዲስ ጥናት አስትሮይድ የአየር ንብረት ለውጥ ውጤቶችን ሊቀንስ እንደሚችል ይጠቁማል

ሳይንቲስቶች ሰፊ ምርምር በማድረግ አስትሮይድ ከምድር ጋር የሚጋጩትን አጥፊ አቅም ተረድተዋል። ይሁን እንጂ በቅርብ ጊዜ የተገኙ ግኝቶች እነዚህ የሰማይ አካላት የአየር ንብረት ለውጥን ለመቅረፍ ቁልፉን ሊይዙ እንደሚችሉ አረጋግጠዋል። ከሀዋይ ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ጥናት ተቋም የስነ ፈለክ ተመራማሪ ኢስትቫን ዛፑዲ ባቀረቡት እጅግ አስደናቂ ሙከራ አስትሮይድ ከፀሃይ ኃይለኛ ጨረሮች እንደ ጋሻ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል።
ጽንሰ-ሐሳቡ በህዋ ላይ የተመሰረተ የፀሐይ ጨረር አስተዳደር (SRM) ጋሻን ወይም ጥላን ከአስትሮይድ ጋር ማያያዝን ያካትታል። ይህ የረቀቀ ሃሳብ የአስትሮይድን ግዙፍ እምቅ አቅም ብቻ ሳይሆን በውጫዊ ህዋ ላይ ያላቸውን ልዩ ቦታ ይጠቀማል። ምድርን ከመጠን በላይ ከፀሃይ ጨረር በመጠበቅ፣ ይህ አካሄድ የአየር ንብረት ለውጥን ተፅእኖ ለመቀነስ ይረዳል።
በሌላ ዜና፣ ናሳ በቅርቡ አስትሮይድ 2023 ቪዲ3 የተባለ አስትሮይድ ወደ ምድር ልዩ ቅርበት እንደሚፈጥር አስታውቋል። ይህ የሰማይ ጎብኚ በ490,000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከጨረቃ ትንሽ ራቅ ብሎ ያልፋል። ከ32 እስከ 75 ጫማ ባለው መጠን፣ Asteroid 2023 VD3 ከመደበኛ ቤት ጋር ይመሳሰላል። በተጨማሪም፣ በሰአት 64,453 ኪሎ ሜትር በሚገርም ፍጥነት ይጓዛል፣ ይህም እንደ የጠፈር መንኮራኩር በጣም ፈጣን ነው።
አስትሮይድ 2023 VD3 በ1862 ካርል ሬይንሙት በተገኘዉ አፖሎ አስትሮይድ የተሰየመዉ የአፖሎ የአቅራቢያ አስትሮይድ ቡድን ነዉ። ይህ ልዩ አስትሮይድ በግንቦት 22, 1925 ምድርን ለመጨረሻ ጊዜ ሲያልፉ, በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሌላ የቅርብ ግንኙነት ይኖረዋል ተብሎ አይጠበቅም.
አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) የስነ ፈለክ ጥናትን ጨምሮ ለተለያዩ ዘርፎች በዋጋ ሊተመን የማይችል መሳሪያ ሆኗል። በዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ የተገነቡ እንደ HelioLinc3D ያሉ ስልተ ቀመሮች አደገኛ ሊሆኑ የሚችሉ አስትሮይዶችን በመለየት ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል። በሃዋይ ውስጥ በፈተና ወቅት፣ ሄሊዮሊንክ 3ዲ አስትሮይድ 2022 SF289 600 ጫማ ስፋት ያለው አስትሮይድ አግኝቷል። ምንም እንኳን ይህ አስትሮይድ በአሁኑ ጊዜ እንደ ስጋት ባይቆጠርም ፣ ማግኘቱ የአስትሮይድን መፈለጊያ ዘዴዎችን ለማሳደግ የ AI አስፈላጊነትን ያጎላል።
በየጥ
- አስትሮይድ ምድርን ከፀሐይ ጨረር ለመከላከል ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል?
አዎን፣ ሳይንቲስቶች የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትለውን ጉዳት ለመከላከል አስትሮይድን እንደ መከላከያ ከመጠን በላይ የፀሐይ ጨረር የመጠቀም ፅንሰ-ሀሳብን እየመረመሩ ነው።
- የአስቴሮይድ 2023 VD3 ቅርብ አቀራረብ ምንድነው?
አስትሮይድ 2023 VD3 በግምት 490,000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ምድርን ያልፋል፣ ከጨረቃ በ100,000 ኪሎ ሜትር ብቻ ይርቃል።
- Asteroid 2023 VD3 ምን ያህል ትልቅ ነው?
Asteroid 2023 VD3 በ32 እና 75 ጫማ መካከል ያለው መጠን ያለው ሲሆን ይህም እንደ የተለመደ ቤት ትልቅ ያደርገዋል።
- AI አስትሮይድን ለማግኘት ሊረዳ ይችላል?
አዎን፣ እንደ HelioLinc3D ያሉ ስልተ ቀመሮች አደገኛ ሊሆኑ የሚችሉ አስትሮይዶችን በመለየት እና የአስትሮይድ መፈለጊያ ዘዴዎችን በማጎልበት ጠቃሚ መሆናቸውን አረጋግጠዋል።