የከርሰ-ምድር አስትሮይድ ስጋት፡ የናሳ የፕላኔቶች መከላከያ ጥረቶች

የናሳ የፕላኔተሪ መከላከያ ክፍል ምድርን ሊመታ የሚችል እና ሰፊ ውድመት ሊያስከትሉ የሚችሉ አስትሮይድን የመከታተል እና የመለየት ሃላፊነት አለበት። ስራው ከባድ መስሎ ቢታይም በቅርብ ጊዜ በቴክኖሎጂ የታዩ እድገቶች እነዚህን ከምድር አጠገብ ያሉ ነገሮች ለመከታተል እና ለመለየት አስችለዋል።
በናሳ የተለቀቀው የቅርብ ጊዜ መረጃግራፊክ አሁን ባለው የምድር አቅራቢያ ባሉ አስትሮይድስ ህዝብ ላይ ብርሃን ይፈጥራል። እ.ኤ.አ. ከኦገስት 2023 ጀምሮ፣ ለፕላኔታችን ቅርብ በሆነ ቦታ ወደ 32,000 የሚጠጉ የታወቁ አስትሮይዶች አሉ። እነዚህ አስትሮይዶች የራሳቸውን ብርሃን ስለማያወጡ መለየት ፈታኝ ነው። በምትኩ፣ ቴሌስኮፖች እነሱን ለማየት በላያቸው ላይ በሚያንጸባርቅ የፀሐይ ብርሃን ላይ ይመረኮዛሉ።
እነዚህን አስትሮይድ ለማግኘት እና ለመከታተል የተደረገው ጥረት ከ405 ሚሊዮን በላይ ምልከታዎች በሁለቱም አማተር እና በሙያዊ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በትንሿ ፕላኔት ማእከል የናሳ የፕላኔቶች መከላከያ ስትራቴጂ ማእከል ገብተዋል። ይሁን እንጂ ኢንፎግራፊው የሚያሳዝን ሀቅ ያሳያል፡ ከእነዚያ 32,000 በመሬት አቅራቢያ ከሚገኙት አስትሮይዶች ውስጥ ከ10,000 በላይ የሚሆኑት ከ140 ሜትር በላይ የሆነ ዲያሜትር አላቸው። ከእነዚህ ውስጥ አንዳቸውም ከምድር ጋር ቢጋጩ፣ ከተማዎችን በሙሉ ሊያጠፉ ይችላሉ።
የጥፋት መጠኑን ለማየት በ2013 ሩሲያን የመታው የቼልያቢንስክ ሚትዮር ዲያሜትር ቢበዛ 20 ሜትር ያህል እንደሚሆን ተገምቷል። ሰባት እጥፍ የሚበልጥ አስትሮይድ የበለጠ አውዳሚ ይሆናል፤ ይህም መሬት ላይ ደርሶ ብዙ ውድመት ሊያስከትል ይችላል። በተፅዕኖው ቦታ ላይ በመመስረት፣ እንዲህ ያለው አስትሮይድ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ህይወት ሊቀጥፍ ይችላል።
በአሁኑ ጊዜ ከምድር ጋር በተጋጨበት ኮርስ ላይ የሚታወቁት አስትሮይድ እጥረት እንዳለ ሆኖ፣ በኢንፎግራፊው ውስጥ በጣም አስደንጋጭ የሆነው ስታቲስቲክስ የናሳ ባለሙያዎች እንደሚያምኑት ከምድር አቅራቢያ ካሉት የዚህ መጠን አስትሮይድ ከግማሽ በታች ነው። እስካሁን ድረስ ከ14,000 በላይ 140 ሜትር ስፋት ያላቸው አስትሮይድ እና 50 1 ኪሎ ሜትር ስፋት ያላቸው አስትሮይዶች እንዳሉ ይገመታል።
የተለያዩ ድርጅቶችን ያቀፈው የፕላኔቶች መከላከያ ማህበረሰብ ስለእነዚህ አደጋዎች ያለንን ግንዛቤ ለማሻሻል ቁርጠኛ ነው። ኢንፎግራፊው እነዚህን ከምድር አቅራቢያ ያሉ አስትሮይድ ፍለጋ እና ክትትል ለመቀጠል ያለውን አጣዳፊነት ለማስታወስ ያገለግላል። ማንኛውም ጥረት፣ መረጃን በመረጃዎች ማሰራጨትን ጨምሮ፣ ግለሰቦች እነዚህን አደገኛ ሊሆኑ የሚችሉ የሰማይ አካላትን አደን እንዲቀላቀሉ ለማነሳሳት ይረዳል።
ምንጭ-አጽናፈ ዓለም ዛሬ