ያልተጠበቀው መሰናክል፡ የናሳ ናሙና ካፕሱልን ለመክፈት ያደረገው ትግል

NASA's groundbreaking OSIRIS-REx ተልዕኮ አስትሮይድ ቤንኑ ላይ በተሳካ ሁኔታ በማረፍ እና ናሙና በመሰብሰብ አስደናቂ ስራ አስመዝግቧል። ይሁን እንጂ ሳይንቲስቶች ያልተጠበቀ ውድቀት ሲያጋጥማቸው ደስታው ቀዘቀዘ - ውድ የሆኑትን ናሙናዎች የያዘውን ካፕሱል መክፈት አይችሉም።
ናሙናዎችን የመሰብሰብ ሃላፊነት ያለው ዘዴ TAGSAM (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism) በመባል የሚታወቀው የሮቦት ክንድ ከጫፉ ጋር የተያያዘ ሳህን መሰል መሳሪያ አለው። ይህ መሳሪያ ከአስትሮይድ ጋር በሚገናኝበት ጊዜ ናይትሮጅን ጋዝ በመልቀቅ ሬጎሊትን፣ የገጽታ ቁሳቁሶችን በናሙና መሰብሰቢያ ኮንቴይነሮች ውስጥ ይሰበስባል።
በሂዩስተን የሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል በ2020 ከፍተኛውን የድንጋይ እና አቧራ የሚይዘውን የTAGSAM ጭንቅላት ለመክፈት አካሄዱን ቀይሯል።በርካታ ሙከራዎች ቢደረጉም በTAGSAM ጭንቅላት ላይ ካሉት 35 ማያያዣዎች ሁለቱ አሁን በተፈቀደላቸው መሳሪያዎች ተደራሽ እንዳልሆኑ አሳይተዋል። በተልእኮው ጓንት ሳጥን ውስጥ ይጠቀሙ።
ተግዳሮቱ በሰራተኞች መሳሪያዎች የመጠን ገደቦች ላይ ነው። ናሙናዎቹ ከምድር ከባቢ አየር እንዳይበከሉ ለመከላከል ሁሉም መሳሪያዎች በናይትሮጅን የተሞላ የእጅ ጓንት ውስጥ መግባት አለባቸው። ችግሩ ቀላል ቢመስልም፣ ቁልፍ መበደር አዋጭ መፍትሔ አይደለም።
ቡድኑ አሁን ባለው መሳሪያቸው የታሰሩትን ናሙናዎች የማግኘት ወይም በናሙናዎቹ ላይ ጉዳት ሳያደርሱ ወደ ጓንት ሳጥን ውስጥ የሚገቡ አዳዲስ መሳሪያዎችን የማግኘት ስራ ይጠብቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ናሳ 70.3 ግራም ቋጥኞችን እና አቧራዎችን በማውጣት የመጀመሪያ ግባቸውን 60 ግራም በልጦ ከውስጥ እና ከካፕሱል ውጭ ማውጣት ችሏል።
እንቅፋቱን ለማሸነፍ ናሳ በሚቀጥሉት ሳምንታት ማያያዣዎችን ለማስወገድ አዲስ ዘዴን ለማዘጋጀት እና ለመለማመድ አቅዷል። በተመሳሳይ መልኩ የቤንኑ እንቆቅልሾችን ለመፍታት እየሰሩ ያሉትን ናሙናዎች መተንተን እና ማጥናቱን ይቀጥላሉ ።
በየጥ:
Q: ለምን ናሳ የናሙና ካፕሱሉን መክፈት ያልቻለው?
A: በTAGSAM ጭንቅላት ላይ ያሉት ሁለት ማያያዣዎች አሁን ባለው ጥቅም ላይ እንዲውሉ በተፈቀደላቸው መሳሪያዎች ሊወገዱ አልቻሉም፣ ይህም ናሙናዎቹ ወጥመድ ውስጥ እንዲቆዩ ያደርጋል።
Q: TAGSAM ምንድን ነው?
A: TAGSAM (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism) የሮቦት ክንድ ያለው ዘዴ ናይትሮጅን ጋዝን በመልቀቅ ናሙናዎችን የሚሰበስብ ዘዴ ነው regolith ወደ ናሙና መሰብሰቢያ ኮንቴይነሮች ውስጥ ያስገባል።
Q: ናሳ እስካሁን ምን ያህል ቁሳቁስ አውጥቷል?
A: ናሳ 70.3 ግራም ድንጋዮችን እና አቧራዎችን ሰብስቧል፣ ይህም የመጀመሪያ ግባቸውን 60 ግራም በልጧል።