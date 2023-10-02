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ናሳ በብረታ ብረት የበለጸገ አስትሮይድን ለማሰስ የስነ አእምሮ ተልእኮውን ለሌላ ጊዜ አስተላለፈ

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 2, 2023
ናሳ በብረታ ብረት የበለጸገ አስትሮይድን ለማሰስ የስነ አእምሮ ተልእኮውን ለሌላ ጊዜ አስተላለፈ

ናሳ በማርስ እና ጁፒተር መካከል ባለው የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ የሚገኘውን በብረት የበለጸገውን አስትሮይድ ለመፈተሽ ያለመ የሳይኪ ተልዕኮውን ለሌላ ጊዜ ማስተላለፉን አስታውቋል። በመጀመሪያ በጥቅምት 5 እንዲጀመር ተዘጋጅቷል፣ ተልእኮው አሁን በኦክቶበር 12 ይጀምራል። መዘግየቱ የናሳ ቡድን የጠፈር መንኮራኩሩን ናይትሮጅን ቀዝቃዛ ጋዝ ገፋፊዎችን ለመቆጣጠር የሚያገለግሉ መለኪያዎችን ማረጋገጫ እንዲያጠናቅቅ ማስቻል ነው። እነዚህ ገፋፊዎች የጠፈር መንኮራኩር አቅጣጫን እና የፍጥነት አስተዳደርን ጨምሮ ለተለያዩ የተልዕኮ ገጽታዎች አስፈላጊ ናቸው።

በተዘመነ የሙቀት ትንበያዎች ምክንያት የግፈኞች መለኪያዎች ተስተካክለዋል። ገፊዎቹ ለረጅም ጊዜ ተግባራቸው በተወሰነ የሙቀት መጠን ውስጥ እንዲሰሩ ማረጋገጥ በጣም አስፈላጊ ነው። የማረጋገጫ እንቅስቃሴዎች የማስመሰል ስራዎችን እንደገና ማከናወን እና እንደ አስፈላጊነቱ ማስተካከልን ያካትታሉ። በሴፕቴምበር 28 የበረራ ዝግጁነት ግምገማ የተልእኮውን ሁኔታ ለማሻሻል እና ለጅምር ዝግጅት ዝግጁነት ለማረጋገጥ ተካሄዷል።

የሳይኪ ተልዕኮ ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። መንኮራኩሩ ከምድር ስበት ካመለጡ በኋላ የፀሐይ ኤሌክትሪክ ኃይልን በመጠቀም ወደ አስትሮይድ የስድስት ዓመታት ጉዞ ያደርጋሉ። ይህ ስርዓት የ xenon ጋዝ አተሞችን ያፋጥናል እና ያስወጣል, ይህም የጠፈር መንኮራኩሩን በእርጋታ ያንቀሳቅሰዋል. አስትሮይድ ሳይክ የፕላኔተሲማል እምብርት ቅሪት ሊሆን የሚችል በብረት የበለፀገ አካልን ለመመርመር ልዩ እድል ይሰጣል። የጠፈር መንኮራኩሩ ወደ ፕሲቺ ከደረሰ በኋላ፣ አስትሮይድን በመዞር፣ ምስሎችን እና መረጃዎችን ለሳይንሳዊ ትንተና በመሰብሰብ ወደ 26 ወራት አካባቢ ያሳልፋል።

ይህ ተልዕኮ የአስትሮይድ እና የፕላኔቶችን አፈጣጠር አመጣጥ እና ስብጥር ለመረዳት ትልቅ ተስፋ አለው። ሳይኪን በማጥናት ስለ ምድራችን እና ስለ ሌሎች ዓለታማ ፕላኔቶች አፈጣጠር ጠቃሚ ግንዛቤን የሚሰጥ ይህ በብረት የበለጸገውን አስትሮይድ ታሪክ እና ስብጥር ለመዘርዘር ሳይንቲስቶች ተስፋ ያደርጋሉ።

ምንጮች:
- IANS (ኛ) ናሳ የብረት አስትሮይድ ሳይኪን የማሰስ ተልእኮውን በሳምንት ዘገየ። ከ[URL] የተገኘ
- ናሳ. (ኛ) ሳይኪ፡ ጉዞ ወደ ብረት አለም። ከ[URL] የተገኘ

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