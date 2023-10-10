የናሳ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የጋላክሲዎች አስገራሚ ምስሎችን ቀርጿል።

የናሳው ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ በቅርቡ የበርካታ ጋላክሲዎችን አስደናቂ ምስሎች አጋርቷል፣ ይህም ሳይንቲስቶች እና አድናቂዎች የአጽናፈ ዓለማችንን ድንቅ ነገሮች በቅርበት እንዲመለከቱ አድርጓል።
ከተገለጹት ጋላክሲዎች አንዱ NGC 6951 ነው፣ በሴፊየስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ በ78 ሚሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ የሚገኝ መካከለኛ ጠመዝማዛ ጋላክሲ ነው። ምስሉ የጋላክሲውን አንጸባራቂ ነጭ ማእከል የሚሸፍኑ ደማቅ ሰማያዊ ጠመዝማዛ ክንዶች ያሳያል።
በሌላ ምስል ላይ፣ NGC 685 ትኩረቱን በትንሹ ብልጭ ድርግም በሚሉ ኮከቦች ዳራ ላይ ይመለከታል። ይህ የተከለከለው ጠመዝማዛ ጋላክሲ ብሩህ ማዕከላዊ ባር እና ጠመዝማዛ እጆቹን ያሳያል። በኤሪዳነስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ በግምት 58 ሚሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቆ የሚገኘው NGC 685 ከደቡብ ንፍቀ ክበብ በዓመቱ ውስጥ በተወሰኑ ጊዜያት ይታያል።
ወደ NGC 5068 ስንሸጋገር፣ በሃብል የተቀረጸው ምስል በብዙ የበሰሉ ኮከቦች ተለይቶ የሚታወቀው የጋላክሲው ብሩህ ማዕከላዊ ባር ላይ ያተኩራል። ይህ የተከለከለው ጠመዝማዛ ጋላክሲ በ 20 ሚሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ በቨርጂጎ ህብረ ከዋክብት ውስጥ ፣ እንዲሁም በርካታ የኮከብ መፈጠር ክልሎችን እና የከዋክብት አቧራዎችን ያሳያል።
ሌላው የሃብል ምስል NGC 1087፣ የታገደ ጠመዝማዛ ጋላክሲ ያሳያል፣ ይህም የ87,000 የብርሃን አመታት ዲያሜትር ነው። ከምድር 80 ሚሊዮን የብርሃን አመታትን ያስቀመጠው NGC 1087 በአልትራቫዮሌት፣ በሚታየው እና በቅርብ-ኢንፍራሬድ ብርሃን ያለውን ታላቅነት ያሳያል።
በመጨረሻም፣ የሃብል ጠፈር ቴሌስኮፕ የሌንቲኩላር ጋላክሲ NGC 612 ዳር-ላይ እይታን ያሳያል። ከምድር ወደ 400 ሚሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ የምትገኘው NGC 612 ከፀሐያችን 1.1 ትሪሊየን እጥፍ ገደማ ይኮራል።
እነዚህ አስደናቂ ምስሎች ሃሳባችንን ከመማረክ በተጨማሪ ለሳይንሳዊ ምርምር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ ፣ ይህም ስለ አጽናፈ ሰማይ ሰፊነት ያለንን ግንዛቤ ይጨምራል።
ትርጓሜዎች
– መካከለኛ ስፒል ጋላክሲ፡- የተከለከሉ እና ያልተከለከሉ ጠመዝማዛ ባህሪያት ያለው የጋላክሲ አይነት።
– ባሬድ ስፒል ጋላክሲ፡- ክብ ቅርጽ ያለው ጋላክሲ በማዕከላዊ ክልሉ ውስጥ የአሞሌ ቅርጽ ያለው መዋቅር ያለው።
- ኮከቦችን የሚፈጥር ክልል፡ በጋላክሲ ውስጥ ያለ ኮከቦች በንቃት የሚፈጠሩበት አካባቢ።
- ኢንተርስቴላር አቧራ፡- በጋላክሲ ውስጥ በከዋክብት መካከል የሚገኙ ጥቃቅን የጠንካራ ቁስ አካላት።
ምንጮች:
- ናሳ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ