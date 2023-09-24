NASA Capsule በዩታ በረሃ ውስጥ ወደ መሬት ተቀናብሯል ትልቁን የአስትሮይድ ናሙናዎችን በመያዝ

የናሳ ካፕሱል በእሁድ እለት በዩታ በረሃ ሊያርፍ የታቀደ ሲሆን ይህም እስከ ዛሬ ከተሰበሰቡት ትላልቅ የአስትሮይድ ናሙናዎች ጋር አብሮ ይመጣል። እ.ኤ.አ. በ2016 የጀመረው የኦሳይረስ-ሬክስ መጠይቅ አስትሮይድ ቤንኑ ላይ በማረፉ በግምት ዘጠኝ አውንስ ብናኝ ሰበሰበ። ሳይንቲስቶች የኛን ሥርዓተ ፀሐይ አፈጣጠር እና ምድር ለመኖሪያነት ምቹ የሆነችበትን ሁኔታ በተመለከተ የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት ናሙናውን ለማጥናት ጓጉተዋል። ናሙናው በምድር ላይ ስጋት ሊፈጥሩ ስለሚችሉ የአስትሮይድ ዓይነቶች ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
የናሳ አስተዳዳሪ ቢል ኔልሰን የናሙና መመለሻውን “ታሪካዊ” እና ወደ ምድር ከተመለሱት የአፖሎ ጨረቃ አለቶች ጋር ሊወዳደር እንደሚችል ገልፀውታል። የካፕሱሉ መመለሻ አደገኛ እንቅስቃሴን ያካትታል፣በምድር ከባቢ አየር ውስጥ ወደ እሳት የሚወርድ። ካፕሱሉ በትክክል ማሰማራት ካልቻሉ "ጠንካራ ማረፊያ" የመውረድ እድል ስላለው በሁለት ፓራሹቶች መውረድን ይቀንሳል። ከተሳካ፣ ናሙናው በሂዩስተን፣ ቴክሳስ ወደሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ይጓጓዛል።
ሳይንሳዊ ማህበረሰቡ በናሙና ላይ ያለውን የትንታኔ ውጤት በጉጉት ይጠብቃል፣ በጥቅምት 11 በዜና ኮንፈረንስ ላይ ይፋ ይሆናል፣ አብዛኛው ናሙና ለወደፊት ጥናት ተጠብቆ የሚቆይ ሲሆን የተወሰነው ክፍል ለፈጣን ሙከራዎች ይውላል። የተወሰኑ ናሙናዎች በተልዕኮው ውስጥ አጋር ላደረጉት ጃፓን እና ካናዳ ይላካሉ።
የአስትሮይድ ጥናት የፀሃይ ስርአት አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥን ለመረዳት ወሳኝ ነው። የሳይንስ ሊቃውንት አስትሮይድ ኦርጋኒክ ቁሶችን እና ውሃን ወደ ምድር በማድረስ ለሕይወት እድገት አስተዋጽኦ አድርጓል ብለው ያምናሉ። በተለይም ቤንኑ በካርቦን ስብጥር እና በማዕድን ውስጥ የተቆለፉ የውሃ ሞለኪውሎች በመኖራቸው ትኩረት የሚስብ ነው። የቤኑ ስብጥርን መረዳቱ ለወደፊቱ ከመሬት ጋር የአስትሮይድ ግጭት ስጋትን ለመቀነስ ለሚደረጉ ሙከራዎች ጠቃሚ ሊሆን ይችላል።
ምንጮች: NPR, Space.com