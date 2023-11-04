የጠፈር ምርምርን አብዮታዊ ማድረግ፡ የላቀ የኤሌክትሪክ ኃይል መግፋት ስርዓት (ኤኢፒኤስ)

ናሳ እና የኤሮስፔስ ኩባንያ ኤሮጄት ሮኬትዲኔ በቅርቡ በህዋ ምርምር ላይ ትልቅ ምዕራፍ አስመዝግበዋል። የላቀ የኤሌትሪክ ፕሮፐልሽን ሲስተም (ኤኢፒኤስ) የብቃት ፈተናዎችን በተሳካ ሁኔታ በማለፍ በአሁኑ ጊዜ በምርት ላይ የሚገኘው እጅግ በጣም ኃይለኛ የኤሌትሪክ ግፊት ግፊት አቋሙን በማጠናከር ነው።
ኤኢፒኤስ ionized xenon ጋዝ እንደ ማራገፊያ ይጠቀማል፣ ይህም ከባህላዊ ኬሚካላዊ ግፊት የተለየ ጥቅም ይሰጣል። 12 ኪሎዋት አቅም ያለው ኤኢፒኤስ ከ1,330 የ LED አምፖሎች በላይ የማመንጨት አቅም አለው። ይህ የጨመረው የኃይል አቅም ለወደፊት የጠፈር ተልዕኮዎች ወሰን የለሽ እድሎችን ይከፍታል፣ ይህም የጠፈር መንኮራኩሮች የበለጠ እና በፍጥነት እንዲጓዙ ያስችላቸዋል።
የ AEPS አንዱ አስደናቂ ገጽታ ከተለመዱት የማበረታቻ ስርዓቶች የሚለየው እንዴት እንደሆነ ነው። በፈሳሽ አስተላላፊዎች አፋጣኝ ኃይል ላይ ከመታመን ይልቅ ኤኢፒኤስ ion ፕሮፐልሽንን ይጠቀማል፣ ይህም የተለየ ሰማያዊ የጭስ ማውጫ ቧንቧን ያስከትላል። ምንም እንኳን ወዲያውኑ የኃይል ፍንዳታ ላይሰጥ ቢችልም, ስርዓቱ ረዘም ያለ ጊዜን እና ቅልጥፍናን ይጨምራል, ይህም ለተራዘመ የጠፈር ተልዕኮዎች ፍጹም ያደርገዋል.
የናሳ መጪ ጌትዌይ የጠፈር ጣቢያ ከኤኢፒኤስ ውህደት ተጠቃሚ ለመሆን ተዘጋጅቷል። ሶስት የ AEPS ግፊቶች በጣቢያው ሃይል እና ፕሮፐልሽን ኤለመንት ላይ ይጫናሉ፣ ይህም ጣቢያው በጨረቃ ዙሪያ ያለውን ምህዋር እንዲጠብቅ፣ ከምድር ጋር ከፍተኛ ደረጃ ግንኙነቶችን እንዲመሰርት እና አጠቃላይ የውጪውን ሃይል እንዲሰራ ያስችለዋል። እ.ኤ.አ. በ2025 ለመጀመር የታቀደው ጌትዌይ በናሳ የአርጤምስ ተልእኮዎች ወደ ጨረቃ ደቡብ ዋልታ ወሳኝ ሚና ይጫወታል።
ኤኢፒኤስ በአሁኑ ጊዜ ለጌትዌይ ልዩ መስፈርቶች የተበጀ ቢሆንም፣ ሁለገብነቱ ለወደፊቱ ጥልቅ የጠፈር ተልእኮዎች ሊሆኑ የሚችሉ መተግበሪያዎችን ይጠቁማል። ኤኢፒኤስ በኤሌክትሪካል ፕሮፑልሽን ቴክኖሎጂ ውስጥ ጉልህ እድገትን እንደሚወክል ልብ ማለት ያስፈልጋል፣ ነገር ግን ይህ ብቸኛው አማራጭ አይደለም። ግፊትን ለማመንጨት የኑክሌር ኃይል ማመንጫ (NEP) የሚጠቀመው የኑክሌር ኤሌክትሪክ ኃይል እንደ ኤኢፒኤስ ካሉ በፀሐይ ኃይል ለሚሠሩ ስርዓቶች አማራጭ ይሰጣል።
ናሳ በጥልቅ የጠፈር ተልእኮዎች ውስጥ የኤሌትሪክ ቅስቀሳዎችን የመጠቀም ልምድ ያለው ሲሆን የዳውን ተልዕኮ ወደ ሴሬስ እና ቬስታ የ ion ማራዘሚያ ስርዓትን በመቅጠር የመጀመሪያው ናቸው። በቅርብ ጊዜ፣ በጥቅምት 2021 የተጀመረው የሳይኪ ተልዕኮ፣ አስትሮይድ 16 ሳይቺን ለመመርመር ለሚያደርገው ጉዞ የፀሐይ ኤሌክትሪክ ኃይልን ይጠቀማል፣ ይህም 3.6 ቢሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀትን ይሸፍናል።
የ AEPS ስኬታማ መመዘኛ ለወደፊት የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ስርዓቶች አዲስ ብሩህ ተስፋን ያመጣል። የቴክኖሎጂ እድገቶች በሚቀጥሉበት ጊዜ፣ እንደ AEPS ያሉ መፍትሄዎች የሰውን ልጅ ወደ ኮስሞስ የበለጠ የማስፋት፣ አዳዲስ ሳይንሳዊ ድንበሮችን በመክፈት እና ላልተለመዱ ግኝቶች መንገድ የሚከፍቱት አቅም አላቸው።
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የላቀ የኤሌክትሪክ ፕሮፐልሽን ሲስተም (ኤኢፒኤስ) እንዴት ነው የሚሰራው?
AEPS ionized xenon ጋዝ እንደ ማራገፊያ ይጠቀማል፣ ይህም ግፊትን ለመፍጠር በኤሌክትሪክ መስክ የተፋጠነ ነው። ይህ ion propulsion ዘዴ ከባህላዊ ኬሚካላዊ ግፊት ጋር ሲነፃፀር የበለጠ ቅልጥፍናን እና ረጅም ጊዜን ይሰጣል።
በናሳ ጌትዌይ የጠፈር ጣቢያ ውስጥ የ AEPS ዓላማ ምንድን ነው?
ጣቢያው በጨረቃ ዙሪያ ያለውን ምህዋር ለማስቀጠል፣ ከምድር ጋር ግንኙነት ለመፍጠር እና ለመላው የፖስታ ሀይል ለማቅረብ እንዲረዳ AEPS በጌትዌይ ሃይል እና ፕሮፐልሽን ኤለመንት ላይ ይጫናል።
የናሳ ጌትዌይ የጠፈር ጣቢያ መቼ ይጀምራል?
የጌትዌይ መጀመር በ2025 ይጠበቃል። የናሳ የአርጤምስ ተልእኮዎች ወደ ጨረቃ ደቡብ ዋልታ ወሳኝ አካል ሆኖ ያገለግላል።
ምን ሌሎች የኤሌክትሪክ ማበረታቻ ቴክኖሎጂዎች ይገኛሉ?
እንደ ኤኢፒኤስ ካሉ የፀሐይ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ስርዓቶች በተጨማሪ፣ የኑክሌር ኤሌክትሪክ ፕሮፐልሽን (NEP) ግፊትን ለማመንጨት የኑክሌር ኃይል ማመንጫን የሚጠቀም አማራጭ ነው። ሁለቱም አማራጮች ልዩ ጥቅምና አፕሊኬሽኖች አሏቸው በጠፈር አሰሳ።
በቀደሙት ጥልቅ የጠፈር ተልእኮዎች የኤሌትሪክ ማሰራጫ ስራ ላይ ውሏል?
አዎ፣ የናሳ የንጋት ተልእኮ ወደ ሴሬስ እና ቬስታ የመጀመሪያው የ ion propulsion systemን ተጠቅሟል። እ.ኤ.አ. በ2021 የተጀመረው የሳይኪ ተልእኮ ወደ አስትሮይድ 16 ሳይቺ ለሚደረገው ጉዞ የፀሐይ ኤሌክትሪክ ኃይልን ይጠቀማል።