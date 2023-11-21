ናሳ የረዥም ርቀት የጠፈር ግንኙነትን በማሻሻያ ትልቅ ስኬት አስመዝግቧል። የሳይቼ የጠፈር መንኮራኩር የቅርብ ጊዜ ስኬት ይህ DSOC (Deep Space Optical Communication) በመባል የሚታወቀውን አብዮታዊ የጨረር ኮሙኒኬሽን ሲስተም አዋጭ መሆኑን ያረጋግጣል።
በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ በተካሄደው የመሠረታዊ ሙከራ ሙከራ አስትሮይድን ለመመርመር የተወነጨፈው ሳይቼ የጠፈር መንኮራኩር የሙከራ የጨረር ግንኙነት ስርዓትን አቅም አሳይቷል። ወደ 10 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ ያስቀመጠችው መንኮራኩሩ የኢንፍራሬድ ሌዘርን በመጠቀም መረጃን በውጤታማነት ተቀብሎ አስተላልፏል፣ይህም ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ የራቀውን የኦፕቲካል ግንኙነቶችን ያሳያል።
በዚህ ስኬት ናሳ የባህላዊ የሬድዮ ፍሪኩዌንሲ ግንኙነት ውስንነቶችን በማለፍ በከፍተኛ ፍጥነት የመረጃ ስርጭትን ለማስቻል ያለመ ነው። የረዥም ጊዜ ግቡ የመረጃ የጉዞ ፍጥነቶችን አሁን ከሚቻለው ከ10 እስከ 100 ጊዜ በፍጥነት ማሳካት ሲሆን ይህም የጠፈር ግንኙነትን ወደ ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ ማሳደግ ነው።
የተሳካው ሙከራ ለወደፊቱ የጠፈር መንኮራኩር ተልእኮዎች እጅግ በጣም ብዙ እድሎችን ይከፍታል። ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ምስሎች እና የመልቀቂያ ችሎታዎች በኃይለኛው ሌዘር በኩል ሊተላለፉ ይችላሉ, ይህም ከጠፈር የተሰበሰበውን ጥራት እና መጠን ይጨምራል. ይህ ግኝት ይበልጥ ቀልጣፋ ፍለጋን ለማግኘት መንገዱን ይከፍታል፣ ይህም ፈጣን መረጃን ለመሰብሰብ እና ከጥልቅ ቦታ ተልዕኮዎች ጋር የእውነተኛ ጊዜ ግንኙነትን ያስችላል።
የ DSOC ስርዓት የሚንቀሳቀሰው በካሊፎርኒያ ከሚገኝ ኦብዘርቫቶሪ የሚለቀቁ የሌዘር ቢኮኖችን በመጠቀም ነው። Psyche የጠፈር መንኮራኩር በሌዘር ቢኮን ላይ ተቆልፏል፣ ትራንስሴይቨርን በማቀናጀት ወደ ታች ማገናኛ ወደ የተለየ ምልክቱን መፍታት ይችላል። ይህ የፈጠራ አቀራረብ ባህላዊ አንቴና ላይ የተመሰረቱ የግንኙነት ስርዓቶችን አስፈላጊነት ያስወግዳል, በላቁ ሌዘር ቴክኖሎጂ ይተካቸዋል.
ናሳ በረጅም ርቀት የጠፈር ግንኙነት ላይ ያስመዘገበው ስኬት የኤጀንሲው የአሰሳ ድንበሮችን ለመግፋት ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። በተሳካለት የ DSOC ማሳያ፣ ናሳ የአጽናፈ ዓለሙን ምስጢር ለመክፈት እና አዲስ ድንበሮችን ለማሸነፍ አንድ እርምጃ ቅርብ አድርጎናል።
በየጥ
የናሳ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን ሲስተም እንዴት ይሰራል?
DSOC (Deep Space Optical Communication) በመባል የሚታወቀው የናሳ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን ሲስተም በህዋ ላይ ባሉ ሰፊ ርቀት ላይ መረጃዎችን ለማስተላለፍ እና ለመቀበል ኃይለኛ ሌዘርን ይጠቀማል። ከኦብዘርቫቶሪ የሚለቀቁት የሌዘር ቢኮኖች የጠፈር መንኮራኩሮች ወደ ላይ እንዲቆለፉ እና ትራንስሴይቨሮቻቸውን አቅጣጫ እንዲያስቀምጡ ማጣቀሻ ነጥብ ይሰጣሉ፣ ይህም የመረጃ ማስተላለፍን ያስችላል።
ከባህላዊ የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ግንኙነት አንጻር የጨረር ግንኙነት ጥቅሞቹ ምንድናቸው?
የኦፕቲካል ግንኙነት ከባህላዊ የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ግንኙነት ጋር ሲነፃፀር ከፍተኛ ፍጥነት እና ከፍተኛ የመተላለፊያ ይዘት ያቀርባል። ይህ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎች እና ከጥልቅ የጠፈር ተልእኮዎች የማሰራጨት አቅሞችን ለማስተላለፍ ፈጣን የውሂብ ማስተላለፍን ያስችላል።
ናሳ ይህንን ግኝት ወደፊት በህዋ ምርምር ላይ እንዴት እንደሚጠቀም ያስባል?
ናሳ የአሰሳ ተልእኮዎችን ለማሳደግ የኦፕቲካል ግንኙነትን አቅም ለመጠቀም ያለመ ነው። ይህ ፈጣን መረጃ መሰብሰብን ማንቃትን፣ ከጥልቅ ቦታ ተልእኮዎች ጋር የእውነተኛ ጊዜ ግንኙነትን እና አጠቃላይ የቦታ ግንኙነትን ውጤታማነት ማሻሻልን ያካትታል። ከሳይኪ የጠፈር መንኮራኩር ጋር የተደረገው ስኬታማ ሙከራ እነዚህን አላማዎች ለማሳካት ጉልህ እርምጃን ያሳያል።