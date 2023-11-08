ወደ ሁለትዮሽ አስትሮይድ ሚስጥራዊነት ጠለቅ ብሎ መግባት

በናሳ የሉሲ ተልእኮ በቅርቡ የተገኘ ግኝት ስለ የሰማይ አካላት አፈጣጠር እና ስብጥር ባለን ግንዛቤ ውስጥ እድሎችን ከፍቷል። የጠፈር መንኮራኩሩ ዝላይቢ ከሁለትዮሽ አስትሮይድ ጋር ዲንኬሽ እና ጨረቃዋ ለደቡብ ምዕራብ የምርምር ተቋም (SwRI) የፕላኔቶች ሳይንቲስቶች አስገራሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል።
በ SwRI የፕላኔቶች ሳይንቲስት የሆኑት ሲሞን ማርቺ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል፣ “ዲንኪነሽ እና እንቆቅልሹ ጨረቃ፣ ተመሳሳይ መጠን ካላቸው የምድር አቅራቢያ ካሉት እንደ OSIRIS-REx እና DART ባሉ የጠፈር መንኮራኩሮች ከታዩት አንዳንድ አስደናቂ መንገዶች ይለያያሉ። ይህ ምልከታ በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ያለውን አስደናቂ ልዩነት እና ውስብስብነት ፍንጭ ይሰጣል።
ከሉሲ ተልእኮ በፊት፣ በስርዓታችን ውስጥ የሁለትዮሽ እና የሶስትዮሽ አስትሮይድ ግኝት ሳይንቲስቶችን አስገርሟል። እነዚህ የሰለስቲያል ቡድኖች፣ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ድንጋያማ አካላት በስበት ሁኔታ እርስ በርስ የተሳሰሩ፣ ለፕላኔታችን ሰፈር መፈጠር እና ዝግመተ ለውጥ ተጨማሪ የተንኮል ሽፋን ይጨምራሉ።
የሉሲ ግኝቶች ተመራማሪዎች እነዚህ የሰማይ አካላት በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ያለውን ስፋት እንዲያሰላስሉ አድርጓቸዋል። ትክክለኛው ቁጥሩ ያልታወቀ ቢሆንም፣ በሉሲ ጉዞ ላይ ተጨማሪ ሁለትዮሽ እና ትሪነሪ አስትሮይድስ የመጋለጥ እድሉ በጣም የተጠበቀ ነው። በእያንዳንዱ አዲስ ግኝት፣ በኮስሚክ ቤታችን ዙሪያ ያሉትን ሚስጥሮች ለመፈተሽ ኢንች እንቀርባለን።
ናሳ በሉሲ በቅርብ ጊዜ ከዲንኬሽ ጋር ባደረገችው በረራ ወቅት የተሰበሰበውን ከፍተኛ መጠን ያለው መረጃ ማውጣት እና መመርመሩን ሲቀጥል፣ ሳይንቲስቶች ስለእነዚህ ሁለትዮሽ አለቶች ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ። የእነሱ ግኝቶች የሰለስቲያል አካላትን ተለዋዋጭነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጡ ይችላሉ, ይህም የእኛን ሥርዓተ ፀሐይ የቀረጹትን ሂደቶች ላይ ብርሃን በማብራት እና በመላው አጽናፈ ሰማይ ውስጥ ሌሎችን ለመቅረጽ ይቀጥላሉ.
በየጥ
1. የሁለትዮሽ እና የሶስትዮሽ አስትሮይድ ምንድን ናቸው?
ሁለትዮሽ እና ባለሶስትዮሽ አስትሮይድ የሰማይ አካላት ሲሆኑ ሁለት እና ከዚያ በላይ ቋጥኝ ነገሮች በጋራ የስበት ማእከል ዙሪያ የሚዞሩበት። ይህ የስበት መስተጋብር ዕቃዎችን አንድ ላይ በማያያዝ ልዩ ስርዓት ይፈጥራል.
2. እነዚህ ግኝቶች ለምን አስፈላጊ ናቸው?
የሁለትዮሽ እና የሶስትዮሽ አስትሮይድ ጥናት ሳይንቲስቶች በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ሂደት ውስጥ ያሉትን ሂደቶች እንዲረዱ ይረዳቸዋል። እነዚህ ግኝቶች የሰማይ አካላትን ተለዋዋጭነት ግንዛቤን ይሰጣሉ እና እንደ ምድር ያሉ አለታማ ፕላኔቶች እንዲፈጠሩ ምክንያት የሆኑትን ሁኔታዎች ፍንጭ ይሰጣሉ።
3. ሉሲ ለዕውቀታችን የምታበረክተው እንዴት ነው?
በናሳ የሚመራው የሉሲ ተልእኮ የጁፒተር ምህዋርን የሚጋሩትን የትሮጃን አስትሮይዶችን ማሰስ ነው። እነዚህን ጥንታዊ ቅሪቶች በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ መጀመሪያ ላይ በማጥናት፣ ሉሲ ሳይንቲስቶች የሰማይ አካባቢያችንን አመጣጥ እና ዝግመተ ለውጥ በደንብ እንዲረዱ ትረዳለች።
ምንጮች: ናሳ