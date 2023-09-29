ናሳ ተሳትፎን እና ልዩነትን ለማሳደግ የስፔስ ቴክ ካታሊስት ሽልማትን ጀመረ

የናሳ የጠፈር ቴክኖሎጂ ተልዕኮ ዳይሬክቶሬት (STMD) የተመራማሪዎችን አውታረመረብ ለማስፋት እና በቅድመ-ደረጃ ፈጠራዎች እና ሽርክናዎች (ESIP) ፖርትፎሊዮ ውስጥ ውጤታማ የተሳትፎ አቀራረቦችን ለማሳደግ ያለመ አዲስ ተነሳሽነት አስተዋውቋል። የናሳ የጠፈር ቴክ ካታሊስት ሽልማት ብዙም ያልተወከሉ እና የተለያዩ የጠፈር ቴክኖሎጂ ፈጣሪዎችን፣ ተመራማሪዎችን፣ ቴክኖሎጂዎችን እና ስራ ፈጣሪዎችን በተሳካ ሁኔታ ያሳተፉ ግለሰቦችን እና ድርጅቶችን እውቅና ይፈልጋል።
የዚህ ውጥን አላማ የግንዛቤ ጥረቶችን ማጎልበት፣ የመግባት እንቅፋቶችን መቀነስ እና ከተለያዩ የተመራማሪዎች ስብስብ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ሀሳቦች መሳብ ነው። ልዩነትን በማስተዋወቅ ናሳ በህዋ ቴክኖሎጂ ላይ ፈጠራን ለመንዳት ተስፋ ያደርጋል፣ ይህም ወደ ተሻለ ምርምር፣ ጥልቅ ግኝቶች እና በሰዎች የጠፈር በረራ ላይ ስኬቶችን ያመጣል።
የሽልማቱ አሸናፊዎች ለእያንዳንዳቸው 25,000 ዶላር የሚያገኙ ሲሆን የአሸናፊዎቹ ቡድን በሜሪላንድ በሚገኘው የናሳ ጎዳርድ የጠፈር በረራ ማእከል በአካል ለመገኘት ይጋበዛል። በዚህ ዝግጅት ወቅት ናሳ የተለያዩ የጠፈር ቴክኖሎጂ ባለሙያዎችን ለማሳተፍ እና ለመገንባት የኢንዱስትሪ ምርጥ ተሞክሮዎችን ለመማር ያለመ ነው። ይህ እውቀት የወደፊት የናሳ እቅዶችን ያሳውቃል እና የአጋርነት አቅምን ያሳድጋል።
ሽልማቱ ለግለሰቦች፣ ለመምህራን፣ ለአማካሪዎች፣ ለዩኒቨርሲቲዎች፣ ለትርፍ ያልተቋቋሙ፣ ለንግድ ድርጅቶች እና ለሌሎች ድርጅቶች ክፍት ነው። ፍላጎት ያላችሁ አመልካቾች በውድድሩ ድህረ ገጽ ላይ መመዝገብ እና የማቅረቢያ ቅጽ መሙላት ይጠበቅባቸዋል። በተጨማሪም ማጣቀሻዎችን ማቅረብ እና አሁን ያላቸውን የተሳትፎ አቀራረቦችን፣ ያወጧቸውን መሰናክሎች እና የናሳ ኢንቬስትመንት እንዴት ስራቸውን እንደሚያሳድግ የሚገልጽ አጭር ቪዲዮ ማቅረብ አለባቸው።
ኤጀንሲው ለህብረተሰባቸው የገንዘብ ድጋፍ እድሎችን እና አዳዲስ ሀሳቦችን ለናሳ የሚያመጡ የናሳ የጠፈር ቴክኖሎጂ ሻምፒዮናዎችን መረብ ለመፍጠር ይፈልጋል። ቀደም ሲል ውክልና ከሌላቸው ቡድኖች ጋር ከተሰማሩ ግለሰቦች እና ድርጅቶች ጋር በመተባበር ናሳ የወደፊት ተሳትፎውን እና የአቅም ግንባታ ጥረቶቹን ለማሻሻል ተስፋ ያደርጋል።
ፍላጎት ያላቸው ግለሰቦች እና ድርጅቶች በፌብሩዋሪ 8፣ 2024 በመስመር ላይ መመዝገብ ይችላሉ እና ማመልከቻቸውን እስከ ፌብሩዋሪ 22፣ 2024 ድረስ ማስገባት አለባቸው።
ምንጭ-ናሳ
ትርጓሜዎች
- የጠፈር ቴክኖሎጂ ተልዕኮ ዳይሬክቶሬት (STMD)፡ በናሳ ውስጥ የሚለወጡ የጠፈር ቴክኖሎጂዎችን የማዳበር ኃላፊነት ያለው ድርጅት።
- የቅድሚያ ደረጃ ፈጠራዎች እና ሽርክናዎች (ESIP)፡ በ STMD ስር ያለ ፖርትፎሊዮ በህዋ ቴክኖሎጂ ላይ የመጀመሪያ ደረጃ ምርምር እና ልማትን የሚደግፍ እና የሚያራምድ።
ምንጮች:
– ናሳ፡ www.spacetechcatalystprize.org